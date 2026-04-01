ક્યારે આવશે જાન્યુઆરી મહિનાનો DA ? શા માટે થઈ રહ્યો છે વિલંબ? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી જોઈ રહ્યા છે રાહ

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોક્યારે આવશે જાન્યુઆરી મહિનાનો DA ? શા માટે થઈ રહ્યો છે વિલંબ? કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ લાંબા સમયથી જોઈ રહ્યા છે રાહ

DA Hike Updates: જાન્યુઆરીના DAની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહેલા કર્મચારીઓને એપ્રિલના પહેલા અઠવાડિયામાં કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. સરકાર DAની જાહેરાત કરે તેવી અપેક્ષા છે.
 

Updated:Apr 01, 2026, 08:32 AM IST

1/5
image

DA Hike Updates: DAની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહેલા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને હજુ સુધી કોઈ સારા સમાચાર મળ્યા નથી. એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે કેન્દ્ર સરકાર હોળીની આસપાસ DAની જાહેરાત કરશે. જોકે, એવું થયું નથી. માર્ચ મહિનો વીતી ગયો છે, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓની રાહ હજુ પણ અનંત છે. એવી જોરદાર અટકળો છે કે સરકાર એપ્રિલના પહેલા અઠવાડિયામાં DAની જાહેરાત કરશે.  

2/5
image

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને વર્ષમાં બે વાર DA મળે છે. એકવાર જાન્યુઆરીમાં અને બીજી વાર જુલાઈમાં. જોકે, આ જાહેરાત એક જ મહિનામાં કરવામાં આવતી નથી. સરકાર દ્વારા સામાન્ય રીતે તહેવારો દરમિયાન DA આપવામાં આવે છે. પરિણામે, મોટી સંખ્યામાં કર્મચારીઓ 4 માર્ચ, 2026ના રોજ DAમાં વધારાની અપેક્ષા રાખતા હતા. જો કે, આ વખતે એવું થયું નથી.  

3/5
image

કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓને આશા હતી કે 25 માર્ચે યોજાયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં DAમાં વધારો જાહેર કરવામાં આવશે. પરંતુ ફરી એકવાર કર્મચારીઓ નિરાશ થયા છે.  

4/5
image

આ વિલંબ માટે કોઈ ચોક્કસ કારણ ઓળખવામાં આવ્યું નથી. જો કે, 8મા પગાર પંચને કારણે થયેલ સંક્રમણ વિલંબનું કારણ હોવાની શક્યતા છે. એ નોંધવું જોઈએ કે આ વખતે DA વધારો વર્તમાન નિયમો અનુસાર થશે.  

5/5
image

આ વખતે, કર્મચારીઓના DAમાં 2 ટકાનો વધારો થઈ શકે છે, જેનાથી DA 60 ટકા થઈ જશે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે મોદી સરકાર આ વખતે DAમાં કેટલો વધારો કરશે.  

Trending Photos