/ગુજરાતમાં ફરી ક્યારે જામશે ચોમાસું? અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે કરી છેલ્લી આગાહી! આ જિલ્લામાં વરસાદ બોલાવશે ભૂક્કા

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં ચોમાસાના આગમન બાદ મેઘરાજાએ ધડબડાટી બોલાવી હતી. પરંતુ છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી જાણે ચોમાસું ગાયબ થઈ ગયું હોય તેવો માહોલ સર્જાયો છે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં બફારાનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા હતા. ત્યારે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે નવી આગાહી કરી છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે મોટો નિર્ણય જાહેર કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. કદાચ અંબાલાલ પટેલની આ છેલ્લી આગાહી પણ હોઈ શકે છે. તો ચાલો વિગતવાર જાણીએ.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં આગામી એક સપ્તાહ દરમિયાન ભારે વરસાદની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે. જ્યારે વિવિધ વિસ્તારોમાં છૂટોછવાયો હળવો વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં સામાન્ય વરસાદની સંભાવના છે. રાજ્યમાં હાલ પવનની ગતિ 25થી 30 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેશે. બીજી તરફ આગામી બે દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવાની ચેતવણી અપાઈ છે. કારણ કે દરિયામાં પવનની ગતિ 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકથી વધુ રહી શકે છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી સરેરાશ કરતાં 22 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાતા ચિંતા પણ વધી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 13 જુલાઈના રોજ દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાત તેમજ સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડ જિલ્લામાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. બીજી તરફ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, રાજકોટ, મહેસાણા સહિત રાજ્યના અન્ય વિસ્તારોમાં વરસાદની શક્યતા ઓછી હોવાથી હવામાન સામાન્ય રીતે સૂકું રહેવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગના અનુમાન મુજબ આજથી 18 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઓછું રહેશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓને લઈને વિજ્ઞાન જાથા દ્વારા થઈ રહેલા વિરોધ બાદ તેમણે હવે હવામાનની આગાહી ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે એક મોટી આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોના વરસાદને લઈને મહત્વની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ રથયાત્રાના દિવસે અમદાવાદમાં હળવો વરસાદ અથવા છાંટા પડી શકે છે. અષાઢી બીજના દિવસે પણ રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, આજે બપોર બાદ હવામાનમાં પલટો આવવાની સંભાવના છે. 15 અને 16 જુલાઈએ ભેજનું પ્રમાણ વધશે. 20 જુલાઈથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ શકે છે, જ્યારે 22 જુલાઈ બાદ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય બનતાં સૌરાષ્ટ્રમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. 27 જુલાઈથી ઉત્તર ગુજરાતમાં પણ વરસાદનું જોર વધે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરતા જણાવ્યું છે કે, 18 જૂલાઈ સુધી કેટલાક વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા પડશે. 20 જૂલાઈથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા છે. 22 જુલાઈ બાદ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જ્યારબાદ દક્ષિણ ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. દેવભૂમિ દ્વારકામાં 22 જૂલાઈ બાદ ભારે વરસાદની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર અને જામનગરમાં પણ ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 23થી 25 જુલાઈ દરમિયાન મુંબઈ અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. 27 જુલાઈથી ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલે મહત્વનો નિર્ણય જાહેર કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે. આગાહીઓને લઈને વિજ્ઞાન જાથા દ્વારા થઈ રહેલા વિરોધ બાદ તેમણે હવે હવામાનની આગાહી ન કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. અંબાલાલ પટેલે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, તેઓ કોઈ વૈજ્ઞાનિક કે યાંત્રિક ઉપકરણોના આધારે આગાહી કરતા નથી. પરંતુ લોકકલ્યાણના હેતુથી પોતાના અનુભવોના આધારે માહિતી આપતા હતા. જો કે, સતત સર્જાતા વિવાદોને કારણે હવે તેઓ આવી આગાહીઓથી દૂર રહેશે. ભવિષ્યમાં અનુકૂળ પરિસ્થિતિ બનશે તો ફરી વિચાર કરવાની વાત પણ તેમણે કરી છે.