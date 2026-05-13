/ચોમાસાની ક્યારે થશે એન્ટ્રી? હવામાન વિભાગે જણાવી તારીખો, ગુજરાત સહિત 4 રાજ્યો ભારે ગરમીનું પણ એલર્ટ

Monsoon 2026: મેદાની વિસ્તારોમાં ચાલી રહેલી ગરમી વચ્ચે, રાજસ્થાનના બાડમેરમાં તાપમાન 47.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે. હવામાન વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે આગામી અઠવાડિયા સુધી પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં તીવ્ર ગરમીનું મોજું ફૂંકાશે સાથે ગુજરાત વિશે પણ આગાહી કરવામાં આવી છે.
તીવ્ર ગરમીનો સામનો કરી રહેલા ઉત્તર ભારતમાં આગામી થોડા દિવસો સુધી કોઈ રાહત જોવા મળે તેવી શક્યતા નથી. જોકે, ભારત હવામાન વિભાગએ ચોમાસાના તારીખે નોંધપાત્ર રાહત આપી છે. વિભાગ કહે છે કે ચોમાસુ આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં ભારતમાં આવી શકે છે. તે દક્ષિણ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતમાં ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરે છે.
બુધવારે, હવામાન વિભાગે તીવ્ર ગરમીને કારણે રાજસ્થાન માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું, જ્યારે આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં બંગાળની ખાડીમાં ચોમાસાના આગમનનો સંકેત પણ આપ્યો હતો. વિભાગ અનુસાર, દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસુ આ અઠવાડિયાના અંત સુધીમાં બંગાળની ખાડીના દક્ષિણ ભાગ, આંદામાન સમુદ્ર અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ સુધી પહોંચવાની ધારણા છે. હાલમાં, બંગાળની ખાડી પર એક નીચા દબાણનો વિસ્તાર રહેલો છે, જે આગામી બે દિવસમાં મજબૂત બની શકે છે.
મેદાનમાં ચાલી રહેલા ગરમીના મોજા વચ્ચે, રાજસ્થાનના બાડમેરમાં તાપમાન 47.3 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે. વિભાગે ચેતવણી આપી છે કે આગામી અઠવાડિયા સુધી પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં તીવ્ર ગરમીનું મોજું રહેશે. પૂર્વી રાજસ્થાન, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને મધ્યપ્રદેશમાં પણ આગામી ચારથી પાંચ દિવસ સુધી તીવ્ર ગરમીનું મોજું રહેશે. વિભાગે દક્ષિણ અને ઉત્તરપૂર્વ ભારતના રાજ્યો માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરી છે. આગામી થોડા દિવસોમાં તમિલનાડુ, કેરળ અને કર્ણાટકના કેટલાક ભાગોમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.
આસામ, મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશ જેવા પૂર્વોત્તર રાજ્યોમાં 13થી 18 મે દરમિયાન ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. બુધવારે પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમના હિમાલયી પ્રદેશો માટે પણ ભારે વરસાદની ચેતવણી જાહેર કરવામાં આવી છે. 15 મેથી ઉત્તર ભારતમાં એક નવી પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થશે, જે જમ્મુ અને કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વરસાદ અને હિમવર્ષા લાવી શકે છે.
પ્રતિકૂળ હવામાનને ધ્યાનમાં રાખીને, માછીમારોને 16 મે સુધી બંગાળની ખાડી અને અંદમાન સમુદ્રમાં ન જવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ખેડૂતોને તેમના કાપેલા પાકને સુરક્ષિત સ્થળોએ સંગ્રહ કરવા અને તેમના ખેતરોમાં પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા કરવા પણ કહેવામાં આવ્યું છે. લોકોને સૂર્યના સંપર્કમાં રહેવા અને ડિહાઇડ્રેશન ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.