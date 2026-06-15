/ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે બેસશે? આ જિલ્લામાં 7 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી; અંબાલાલ પટેલની ડરામણી આગાહી!

Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં ગરમી વચ્ચે પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ વચ્ચે લોકો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 7 દિવસ કેટલાક જિલ્લામાં ગાજવીજ સાથે હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું છે નવી આગાહી?
હવામાન વિભાગ અનુસાર, આગામી એક સપ્તાહ સુધી રાજ્યના મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ઘટાડો થવાની સંભાવના નથી. હાલ તો ગુજરાતીઓને ગરમીથી છૂટકારો નહીં મળે, પરંતુ અરબી સમુદ્ર તરફથી આવતા ભેજવાળા પવનોને કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, દક્ષિણ ગુજરાતના 7 મહત્વના જિલ્લાઓ અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
હવામાન વિભાગે સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આ ઉપરાંત તાપી અને વલસાડ સરહદે આવેલા દમણ અને દાદરા નગર હવેલીના વિસ્તારોમાં પણ આગામી 7 દિવસ દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની આગાહી છે. આ વરસાદ સ્થાનિક સ્તરે ભેજનું પ્રમાણ વધારશે, જેના લીધે વરસાદ પડ્યા બાદ પણ લોકોને અસહ્ય ઉકળાટનો સામનો કરવો પડશે.
હવામાન વિભાગે આગાહી કરેલી છે કે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સાત દિવસ છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં વરસાદ રહેશે. ત્રણ દિવસ બાદ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં છુટાછવાયા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ચોમાસું કેરળ પહોંચ્યા બાદ દેશના ઘણા રાજ્યમાં ચોમાસું પહોંચી ગયું છે. પરંતુ ચોમાસુ ગુજરાતમાં મોડું શરુ થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
બીજી તરફ ગુજરાતના હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર ગરમીના કારણે અને હવામાં ભેજના અભાવના કારણે વરસાદ ખેંચાયો છે. મુંબઈમાં ચોમાસુ અટકી ગયું અને પૂર્વ ભારતમાં ચોમાસું સક્રીય થયું છે. અરબ સાગર અને બંગાળની ઉપસાગરની શાખા સાથે ચાલે તો સારો વરસાદ થાય એવું તેમનું માનવું છે. અરબ સાગર હાલ સક્રિય ન થવાના કારણે વરસાદ નથી. વેપાર વાયુ આવશે તો સારો વરસાદ થશે એમ તેમનું કહેવું છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, વાદળોનો જમાવડો આફ્રીકા તરફ આવે તો ભારતમાં ચોમાસું સારું રહે છે. વાદળના સમૂહનો જમાવડો જુલાઈ માસમાં ભારત તરફ આવવાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે. અંબાલાલ પટેલે એમ પણ કહ્યું કે, અલ નીનોની સૌથી વધુ અસર સપ્ટેમ્બરમાં જોવા મળશે. રાજ્યમાં આગામી 6 દિવસ છૂટોછવાયો વરસાદની શક્યતા છે. કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે. ગુજરાતમાં પવનની ગતિ 15 થી 50 કિમી સુધી રહે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરાઈ છે.
મુંબઈમાં ચોમાસું 15 જૂન પછી સક્રિય થઈ શકે. સારો વરસાદ 23 જૂન બાદ ગુજરાતમાં આવી શકે. મુંબઈમાં ભારે વરસાદ આવી શકે છે. 16 જૂન બાદ બંગાળમાં લો પ્રેશરથી ગુજરાતમાં વરસાદ આવી શકે. બપોરે આદ્રા નક્ષત્ર બપોરે બેસે તો ઘાસ ઓછું ઉગે.