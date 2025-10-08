ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ચોમાસાની વિદાય પહેલાં આ જિલ્લાઓમાં પડશે વરસાદ! હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસની કરી આગાહી

Gujarat Weather: અરબી સમુદ્રમાં બનેલું શક્તિ વાવાઝોડું નબળું પડી ગયું છે. બીજીતરફ હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં વાતાવરણ કેવું રહેશે અને વરસાદ પડશે કે નહીં તેની આગાહી કરી છે.

Updated:Oct 08, 2025, 06:42 PM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી

હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ હળવાથી સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરી છે. બે દિવસ બાદ વરસાદની તીવ્રતામાં ઘટાડો જોવા મળશે. હાલ ગુજરાતના તાપમાનમાં પણ કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા નહીં મળે. હાલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે વરસાદની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે  40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જામનગર, કચ્છમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. બંગાળ ઉપસાગરના ભેજ, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ વરસી શકે છે. ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે રાજ્યમાં ફરી એક વખત વરસાદી માહોલ જામ્યો છે.   

હવામાન વિભાગની આગાહીથી ખેડૂતોને રાહત મળી શકે છે. હવામાન વિભાગે કહ્યું કે આગામી 24 કલાકમાં ગુજરાતમાં વરસાદની તીવ્રતા ઘટી જશે.

અમદાવાદ હવામાન વિભાગ કેન્દ્રના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે કહ્યુ કે દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની વિદાય રેખા, વેરાવળ, ભરૂચ, ઝાંસી, ઉજ્જૈન અને શાહજહાંપુર પરથી પસાર થઈ રહી છે. આગામી ત્રણ-ચાર દિવસ દરમિયાન રાજ્યના અન્ય ભાગ, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક ભાગ અને મહારાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસાની વિદાય માટે પરિસ્થિતિ અનુકૂળ છે.

હવામાન વિભાગે નવમી ઓક્ટોબરે સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. રાજ્યના કોઈ જિલ્લામાં ભારે વરસાદનું એલર્ટ નથી. તો 10 ઓક્ટોબરે વરસાદની તીવ્રતા ઘટતી જોવા મળી રહી છે. 10 ઓક્ટોબરે માત્ર આઠ જિલ્લામાં હળવો વરસાદ પડી શકે છે.  

હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે મધ્ય ગુજરાતમાં છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. અનેક જિલ્લાઓમાં આજે સવારથી વરસાદી ઝાપટા પડ્યા છે. હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદની આગાહી કરી છે. આગામી ત્રણ દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ રહેશે.  વાવાઝોડાની અસર ગુજરાતમાં ઓછી થઈ શકે છે. અરબ સાગરમાં સક્રિય થયેલું 'શક્તિ' વાવાઝોડું હવે ધીમું પડીને નબળું થઈ રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં જ તે ડીપ ડિપ્રેશનમાં રૂપાંતરિત થઈ જશે. પૂર્વીય અને ઉત્તરપૂર્વીય ભારતમાં પણ સિસ્ટમ એક્ટિવ થઇ છે.   

