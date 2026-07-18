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ગુજરાતમાં ક્યારે જામશે અષાઢી માહોલ? આ તારીખથી ચોમાસું ધારણ કરશે રૌદ્ર સ્વરૂપ, તમારા વિસ્તારમાં કેવો પડશે? જાણો અંબાલાલની સચોટ આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 18, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:48 AM IST

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા થોડા દિવસોથી વરસાદે વિરામ લીધો છે, ત્યારે રાજ્યના ખેડૂતો અને નાગરિકો ફરી એકવાર મેઘરાજાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ દરમિયાન હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં વરસાદી માહોલ કેવો રહેશે તેને લઈને એક મહત્વની આગાહી કરી છે. અષાઢી બીજ વીતી ગઈ, પરંતુ ગુજરાતમાં બીજા તબક્કાનો વરસાદ શરૂ થયો નથી. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ ચોમાસું સિઝનની વાવણી કરી દીધી છે. જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતના અનેક વિસ્તારમાં હજુ ચોમાસું સિઝનની વાવણી બાકી છે. ત્યારે રાજ્યના ખેડૂતો વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં છુટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે. જો કે, 25 તારીખથી રાજ્યમાં ભારે વરસાદ વરસશે.

20 જુલાઈ સુધી હળવો વરસાદ, વીજળીના ચમકારા બાદ જામશે માહોલ1/5

20 જુલાઈ સુધી હળવો વરસાદ, વીજળીના ચમકારા બાદ જામશે માહોલ

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 20 જુલાઈ સુધી રાજ્યમાં માત્ર હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. તેમણે એક રસપ્રદ અવલોકન કરતાં જણાવ્યું છે કે, જ્યાં સુધી આકાશમાં વીજળી ન થાય ત્યાં સુધી વરસાદનો યોગ્ય માર્ગ ખુલશે નહીં. હાલમાં અષાઢ સુદની વીજળીના વાદળો બંધાયા નથી. પરંતુ જેવા વીજળીના ચમકારા શરૂ થશે, તેમ વરસાદ માટે સાનુકૂળ વાતાવરણ તૈયાર થશે. ખેડૂતો માટે સારા સમાચાર આપતા તેમણે ઉમેર્યું કે, 20 જુલાઈ પછી પડનારો વરસાદ કૃષિ પાક માટે ખૂબ જ ગુણકારી અને સારો ગણાશે. 17મી જુલાઈ પછી 'અક્ષતરા નક્ષત્ર' બેસતા વરસાદની ગતિ બદલાશે.  

21 જુલાઈથી હવામાનમાં મોટો પલટો: ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા2/5

21 જુલાઈથી હવામાનમાં મોટો પલટો: ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા

આગામી 21 જુલાઈથી 30 જુલાઈ દરમિયાન ગુજરાતના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે અને સમગ્ર રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ છવાઈ જશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર સહિતના ઘણા ભાગોમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવી શકે છે. અમદાવાદમાં 25 જુલાઈના રોજ ભારે વરસાદ થવાની પ્રબળ શક્યતા છે. આ સિવાય 21થી 30 દરમિયાન પણ ભારે ઝાપટાં પડી શકે છે. વડોદરા, પંચમહાલ અને મહીસાગરમાં પણ આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે.

ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, જામનગર અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામશે3/5

ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, જામનગર અને પૂર્વ ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામશે

મહેસાણા અને અરવલ્લી જિલ્લાઓના જુદા-જુદા ભાગોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા સેવાઈ રહી છે. આ ઉપરાંત પૂર્વ ગુજરાત અને કચ્છના ભાગોમાં પણ વરસાદી માહોલ જામશે. જામનગર, દ્વારકા અને પોરબંદર,  ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના આ ભાગોમાં આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ નોંધાઈ શકે છે. સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રના મોટાભાગના વિસ્તારો જે અત્યારે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા છે, ત્યાં ૨૧ તારીખ બાદ આતુરતાનો અંત આવશે.

દક્ષિણ ગુજરાતમાં 'રેડ એલર્ટ' જેવી સ્થિતિ4/5

દક્ષિણ ગુજરાતમાં 'રેડ એલર્ટ' જેવી સ્થિતિ

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા સૌથી વધુ મહેરબાન થશે. અહીં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગના જિલ્લાઓમાં અત્યંત ભારે વરસાદને કારણે નદી-નાળાઓ છલકાઈ શકે છે અને પૂર જેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલના મતે વરસાદનો આ આક્રમક રાઉન્ડ 3 ઓગસ્ટ સુધી સમયાંતરે ચાલુ રહી શકે છે. તેથી જે વિસ્તારોમાં અત્યારે વાવણી બાકી છે કે વરસાદ ખેંચાયો છે, ત્યાં 21 જુલાઈ પછી ચિંતા દૂર થશે. તંત્ર દ્વારા પણ નાગરિકોને હવામાન વિભાગની સૂચનાઓનું પાલન કરવા અનુરોધ કરાયો છે.

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હવામાન વિભાગના જણાવ્યા મુજબ હાલમાં સાઇક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને મોન્સૂન ટ્રફ જેવી સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેના કારણે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. અમદાવાદ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જો કે, રાજ્યભરમાં ભારે વરસાદની શક્યતા હાલ દેખાતી નથી. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી માત્ર 117 મિલીમીટર વરસાદ નોંધાયો છે. જ્યારે આ સમયગાળા દરમિયાન દર વર્ષે સરેરાશ 245 મિલીમીટર વરસાદ થવો જોઈએ. એટલે કે ગુજરાતમાં સામાન્ય કરતાં 31 ટકા ઓછો વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદની આ ખોટને કારણે ખેડૂતો ઉપરાંત જળાશયો અને ડેમોની સ્થિતિ પર પણ અસર જોવા મળી રહી છે.  

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