/કેવું રહેશે 2026નું વર્ષ? અંબાલાલે કરી દીધી આ મોટી ભવિષ્યવાણી! આ તારીખથી ગુજરાતમાં બેસી જશે ચોમાસું!

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આકાશમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે અને લોકો કાળઝાળ ગરમીથી તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે. બરાબર આ જ સમયે રાજ્યના લોકો અને ખાસ કરીને જગતના તાત માટે આશાના કિરણ સમાન રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા ચોમાસા અને પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ચોમાસા પૂર્વેની ગતિવિધિઓ એટલે કે પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય થશે. 18 મે થી 23 મે વચ્ચે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. કાળઝાળ ગરમી અને અસહ્ય ઉકળાટમાંથી લોકોને મોટી રાહત મળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેજ પવન ફૂંકાવાની સાથે તાપમાનનો પારો નીચે ગગડશે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, મે મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં રાજ્યના આ વિસ્તારોમાં મેઘરાજા હાજરી પુરાવી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. દક્ષિણ અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.
હવામાન વિભાગના પૂર્વાનુમાન મુજબ, આ વર્ષે દેશમાં ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલું દસ્તક દઈ રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે આંદામાનમાં ચોમાસું 18 મેની આસપાસ બેસતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે તે 16 મેના રોજ જ આંદામાનમાં બેસી જવાનું અનુમાન છે. આંદામાનમાં વહેલા આગમન બાદ ચોમાસું કેરળ તરફ આગળ વધશે. જો બધી જ પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ રહેશે, તો ગુજરાતમાં આગામી 15 જૂનની આસપાસ ચોમાસાનું સત્તાવાર આગમન થઈ શકે છે.
ચોમાસાના વહેલા આગમનના અહેવાલોથી ખેડૂત આલમમાં ખુશીનો માહોલ છે. નિષ્ણાંતોના મતે, આ પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદ ખેતીના આગામી આયોજન માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. જો કે, હવામાન વિભાગે ખેડૂતોને એક ખાસ ચેતવણી પણ આપી છે. વરસાદ દરમિયાન ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા હોવાથી કાચા પાક અને બાગાયતી પાક (જેમ કે કેરી વગેરે)ને નુકસાન થઈ શકે છે. આથી ખેડૂતોએ પોતાના પાકને સુરક્ષિત કરવા જરૂરી તકેદારી રાખવી.
હવામાનમાં અચાનક થનારા આ ફેરફાર અને વીજળીના કડાકા-ભડાકાની શક્યતાઓને જોતા, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને સતર્ક રહેવા અને તંત્રની સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. એક તરફ ગરમીથી રાહત મળશે, તો બીજી તરફ વાતાવરણના પલટા સામે સાવચેતી રાખવી પણ એટલી જ જરૂરી છે.