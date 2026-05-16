Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /કેવું રહેશે 2026નું વર્ષ? અંબાલાલે કરી દીધી આ મોટી ભવિષ્યવાણી! આ તારીખથી ગુજરાતમાં બેસી જશે ચોમાસું!

કેવું રહેશે 2026નું વર્ષ? અંબાલાલે કરી દીધી આ મોટી ભવિષ્યવાણી! આ તારીખથી ગુજરાતમાં બેસી જશે ચોમાસું!

Published: May 16, 2026, 09:15 AM IST|Updated: May 16, 2026, 09:29 AM IST

Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી આકાશમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે અને લોકો કાળઝાળ ગરમીથી તોબા પોકારી ઉઠ્યા છે. બરાબર આ જ સમયે રાજ્યના લોકો અને ખાસ કરીને જગતના તાત માટે આશાના કિરણ સમાન રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ (IMD) દ્વારા ચોમાસા અને પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીને લઈને મોટી આગાહી કરવામાં આવી છે.

18 થી 23 મે વચ્ચે પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીની શક્યતા1/5

અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ચોમાસા પૂર્વેની ગતિવિધિઓ એટલે કે પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય થશે. 18 મે થી 23 મે વચ્ચે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. કાળઝાળ ગરમી અને અસહ્ય ઉકળાટમાંથી લોકોને મોટી રાહત મળશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તેજ પવન ફૂંકાવાની સાથે તાપમાનનો પારો નીચે ગગડશે.

કયા વિસ્તારોમાં જામશે વરસાદી માહોલ?2/5

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, મે મહિનાના ઉત્તરાર્ધમાં રાજ્યના આ વિસ્તારોમાં મેઘરાજા હાજરી પુરાવી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. દક્ષિણ અને પૂર્વ ગુજરાતના ભાગોના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે છૂટોછવાયો વરસાદ થવાની સંભાવના છે.  

આંદામાનમાં વહેલું ચોમાસું, ગુજરાતમાં ક્યારે બેસશે?3/5

હવામાન વિભાગના પૂર્વાનુમાન મુજબ, આ વર્ષે દેશમાં ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમય કરતાં વહેલું દસ્તક દઈ રહ્યું છે. સામાન્ય રીતે આંદામાનમાં ચોમાસું 18 મેની આસપાસ બેસતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે તે 16 મેના રોજ જ આંદામાનમાં બેસી જવાનું અનુમાન છે. આંદામાનમાં વહેલા આગમન બાદ ચોમાસું કેરળ તરફ આગળ વધશે. જો બધી જ પરિસ્થિતિ સાનુકૂળ રહેશે, તો ગુજરાતમાં આગામી 15 જૂનની આસપાસ ચોમાસાનું સત્તાવાર આગમન થઈ શકે છે.

ખેડૂતો માટે ખુશીના સમાચાર અને મહત્વની સલાહ4/5

ચોમાસાના વહેલા આગમનના અહેવાલોથી ખેડૂત આલમમાં ખુશીનો માહોલ છે. નિષ્ણાંતોના મતે, આ પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદ ખેતીના આગામી આયોજન માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ શકે છે. જો કે, હવામાન વિભાગે ખેડૂતોને એક ખાસ ચેતવણી પણ આપી છે. વરસાદ દરમિયાન ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા હોવાથી કાચા પાક અને બાગાયતી પાક (જેમ કે કેરી વગેરે)ને નુકસાન થઈ શકે છે. આથી ખેડૂતોએ પોતાના પાકને સુરક્ષિત કરવા જરૂરી તકેદારી રાખવી.

નાગરિકો માટે અપીલ5/5

હવામાનમાં અચાનક થનારા આ ફેરફાર અને વીજળીના કડાકા-ભડાકાની શક્યતાઓને જોતા, સ્થાનિક વહીવટી તંત્ર દ્વારા લોકોને સતર્ક રહેવા અને તંત્રની સૂચનાઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે. એક તરફ ગરમીથી રાહત મળશે, તો બીજી તરફ વાતાવરણના પલટા સામે સાવચેતી રાખવી પણ એટલી જ જરૂરી છે.  

Tags:
gujarat weather forecast
Gujarat Weather
weather updates
prediction
Gujarat Monsoon Forecast
gujarat
Ambalal Patel forecast

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર 7 અને 9 લાખમાં મળશે આ શહેરમાં મળશે 'ઘરનું ઘર'; હજારો પરિવારોનુ સપનું થશે સાકાર

માત્ર 7 અને 9 લાખમાં મળશે આ શહેરમાં મળશે 'ઘરનું ઘર'; હજારો પરિવારોનુ સપનું થશે સાકાર

Gujarati News1 min ago
2

શું અમેરિકામાં પણ સરકારી કર્મચારીઓને મળે છે પેન્શન, જાણો ત્યાં શું છે કાયદો

US pension system7 min ago
3

પ્રતિ લીટર 21-35 રૂપિયાનું નુકસાન, છતાં પેટ્રોલ-ડીઝલના કેમ 3 રૂ. જ વધ્યા ભાવ?

petrol20 min ago
4

સુરતમાં બે મોટી ઘટનાથી લોહીના સંબંધો શર્મસાર; ભાઈએ સૂતી બહેન સાથે આચર્ચું દુષ્કર્મ

gujarat40 min ago
5

3 રૂપિયા વધ્યો ભાવ, જાણો આજે ગુજરાતમાં શું છે પેટ્રોલ-ડીઝલની કિંમત

petrol59 min ago