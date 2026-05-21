ગુજરાતમાં ગરમીથી ક્યારે મળશે રાહત? કેરળમાં વહેલું બેસશે ચોમાસું, અંબાલાલ પટેલની વરસાદને લઈ મોટી આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 21, 2026, 07:15 PM IST|Updated: May 21, 2026, 07:15 PM IST

Monsoon 2026: ગુજરાત સહિત ઉત્તર ભારતમાં ભીષણ ગરમી પડી રહી છે. ઉત્તર ભારતમાં તાપમાન 47 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી પહોંચી ગયું છે, જેના કારણે રોજિંદા જીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. ભીષણ ગરમી અને લૂના કારણે લોકો ઘરમાં રહેવા મજબૂર બન્યા છે. આ વચ્ચે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં તાપમાનમાં ક્રમશઃ ઘટાડો નોંધાશે અને પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી જોર પકડશે. બીજીતરફ હવામાન વિભાગ અનુસાર, 22 જૂનની આસપાસ ઉત્તર ભારતમાં ચોમાસાનો વરસાદ થવાની સંભાવના છે, જે ગરમીથી રાહત આપશે.

આ રાજ્યોમાં IMDનું એલર્ટ

હવામાન વિભાગ દ્વારા પંજાબ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ, ઓડિશા, આંધ્ર પ્રદેશ, બિહાર, બંગાળ સહિત ઘણા રાજ્યોમાં ગરમીનું ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશ, પૂર્વ મધ્ય પ્રદેશ અને વિદર્ભમાં આગામી ત્રણ દિવસ માટે ગરમીનું રેડ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. નોંધનીય છે કે, જમ્મુ-કાશ્મીર અને હિમાચલમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરના કારણે વરસાદની પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રહેશે, જેનાથી ત્યાંના લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળી શકે છે. જો કે, તેની અસર મેદાની રાજ્યોમાં જોવા મળશે નહીં.

ચોમાસું ક્યારે દસ્તક આપશે?

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચોમાસું 23-24 મેના રોજ આંદામાનના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. જ્યારે, 26 મેના રોજ કેરળમાં ચોમાસું પહોંચવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત ઉત્તર ભારતમાં 22 જૂનની આસપાસ ચોમાસું પહોંચી શકે છે.

સારી વાત એ છે કે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું આ વર્ષે સામાન્ય સમય કરતાં ઘણું વહેલું આગળ વધી રહ્યું છે. સામાન્ય તારીખ કરતાં લગભગ એક અઠવાડિયું વહેલા જ કેરળમાં ચોમાસું બેસી જવાના સમાચાર છે. જો હવામાન અનુકૂળ રહેશે તો ઉત્તર ભારતમાં 22 જૂનની આસપાસ ચોમાસું પહોંચી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, જો ચોમાસાની ગતિ આ જ રીતે જળવાઈ રહેશે, તો પંજાબ-હરિયાણા સહિત ઉત્તર ભારતને જૂનના ત્રીજા અઠવાડિયામાં જ ગરમીથી રાહત મળવાની આશા છે. 

આ તરફ ગુજરાતના વાતાવરણની વાત કરવામાં આવે તો, અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, રાજ્યમાં આજથી જ વાતાવરણ બદલાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં હળવો વરસાદ અથવા છાંટા પડી શકે છે. 22 થી 24 મે દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. 22 થી 24 મે દરમિયાન દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત દ્વારકા, જામનગર અને પોરબંદરના દરિયાકાંઠાના ભાગોમાં પણ મેઘરાજાની એન્ટ્રી થઈ શકે છે.  

જો કે, વચ્ચે થોડા દિવસ રાહત રહ્યા બાદ 27 મે થી રાજ્યમાં ફરી એકવાર ઉકળાટ અને બફારામાં વધારો થશે. અંબાલાલ પટેલે નક્ષત્રોના આધારે જણાવ્યું છે કે રોહિણી નક્ષત્ર તપે તે ખેતી અને ચોમાસા માટે ખૂબ જ સારું ગણાય છે. રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતી વખતે (તેના અંતિમ દિવસોમાં) થતો વરસાદ પણ શુકનિયાળ અને સારો ગણાય છે. 

અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, જૂન મહિનાની શરૂઆતથી જ વરસાદી માહોલ જામશે. 1 થી 5 જૂને રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. 8 થી 15 જૂને આ દિવસો વચ્ચે ગુજરાતમાં ચોમાસાનો સત્તાવાર વરસાદ આગળ વધશે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ, 26 મે થી 1 જૂન દરમિયાન ચોમાસું કેરળના કાંઠે દસ્તક આપી શકે છે અને ત્યારબાદ 15 જૂન સુધીમાં ગુજરાતમાં ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થઈ જશે. 23 જૂન પછી આદ્રા નક્ષત્ર બેસતાની સાથે જ એટલે કે 23 જૂન બાદ રાજ્યમાં ખૂબ જ સારો અને સાર્વત્રિક વરસાદ જોવા મળશે. 

શું કંઈક મોટું થવાનું છે? વિદેશથી પરત ફરતા જ પીએમ મોદીએ કેમ બોલાવી મોટી બેઠક? જાણો

