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ગરમીથી ક્યારે મળશે મુક્તિ? વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થતાં આ જિલ્લામાં વરસાદ બોલાવશે ધબધબાટી; હવામાન વિભાગની આગાહી

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 11, 2026, 07:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:12 PM IST

Rain Forecast: ચોમાસું અત્યારે પૂરજોશમાં આગળ વધી રહ્યું છે. તો બીજીતરફ રાજ્યના નાગરિકો કાળઝાળ ગરમી સામનો કરી રહ્યા છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે રાહતના સમાચાર આપ્યા છે. રાજ્યમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે ગરમીની વચ્ચે જ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની સીધી અસર હેઠળ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાય વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે અન્ય જિલ્લાઓમાં વાતાવરણ વાદળછાયું રહેશે.

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હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ સુધી દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. છુટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આજથી બે દિવસ સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી છે. ત્યારબાદ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતનાં અન્ય જિલ્લાઓ તરફ વધશે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી છે. તો આ તરફ અમદાવાદમાં ગરમી યથાવત રહેવાની અને તાપમાન 42 ડિગ્રી આસપાસ રહેવાની શક્યતા છે.

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હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં ગુજરાત રીજન અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. 13 જૂન બાદ વરસાદનો વ્યાપ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓ જેવા કે અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. 

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આગામી 13 જૂનથી રાજ્યમાં વિધિવત વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે. 13 જૂનની સવાર સુધી દક્ષિણ ગુજરાતના ગણતરીના જિલ્લાઓ જેમકે ડાંગ, તાપી, નવસારી અને વલસાડ તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશના પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં પણ છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે. 

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જ્યારે 14 અને 15 જૂનના રોજ ભરુચ, વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગર સહિતના જિલ્લાઓમાં વરસાદી ઝાપટાં પડશે. સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં આગામી ત્રણ દિવસ હવામાન મુખ્યત્વે સૂકું રહ્યા બાદ 12થી 15 જૂન દરમિયાન અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં હળવો વરસાદ થતાં લોકોને ગરમીથી રાહત મળશે.આ વિસ્તારોમાં 10 થી 16 જૂન દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.

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બીજી તરફ અંબાલાલ પટેલની ચોંકાવનારી આગાહી સામે આવી છે. અંબાલાલની આગાહી અનુસાર, આગામી દિવસોમાં સખત પવનના તોફાનો સાથે કરા પડવાની શક્યતાઓ છે. 60 થી 70 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપ પવન ફુંકાશે. 18 જૂને વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 20 જૂન સુધીમાં વરસાદ પડી શકે છે. 23 થી 28 જૂન વચ્ચે વરસાદ પડશે. સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં સારા વરસાદની શક્યતા છે. આહવા, ડાંગ, નવસારીના ભાગોમાં વરસાદ પડશે. 31 જૂનથી જુલાઈ મહિનામાં કેટલા ભાગોમાં પૂર આવવાની પણ શક્યતા છે.

TAGS:
gujarat monsoon
Cyclonic Circulation
rain forecast
વરસાદની આગાહી
હવામાન વિભાગની આગાહી

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