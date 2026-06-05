/કેરળ પહોંચ્યા બાદ અત્યારે ક્યાં છે મોન્સૂન, ગુજરાતમાં ક્યારે પહોંચશે ચોમાસું? આ તારીખથી શરૂ થશે ધમાકેદાર વરસાદ

Monsoon 2026: ચોમાસું કેરળ પહોંચી ગયું છે. હવે સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, દક્ષિણ ભારત બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે દસ્તક આપશે. જાણો ચોમાસું ક્યારે પહોંચશે અને ક્યારથી ધમાકેદાર વરસાદ શરૂ થશે.
ભલે થોડું મોડું પહોંચ્યું, પરંતુ ગતરોજ ચોમાસું કેરળ પહોંચી ગયું છે. સામાન્ય રીતે 1 જૂને ચોમાસું કેરળ પહોંચી જતું હોય છે, પરંતુ આ વખતે 26 મેના રોજ વહેલું પહોંચવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. જો કે, તે ન તો વહેલું પહોંચ્યું અને ન તો સમયસર. 4 જૂને કેરળમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ, જેના કારણે દક્ષિણના રાજ્યોમાં ધમાકેદાર વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. કેરળ પહોંચ્યા બાદ ચોમાસું આગામી દિવસોમાં ઝડપથી ઉપરના રાજ્યો તરફ આગળ વધશે અને આ જ મહિનામાં ગુજરાત સુધી પહોંચી જશે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, ચોમાસું આજે એટલે કે 5 જૂને કર્ણાટક, તમિલનાડુ અને ગોવાના કેટલાક ભાગોમાં પહોંચી ગયું છે. આગામી 7 દિવસ દરમિયાન કેરળ, કર્ણાટક, તમિલનાડુ અને ગોવામાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ થવાનો છે. બીજી તરફ ગુજરાત સહિત ઉત્તર-પૂર્વ ભારતના રાજ્યોમાં પણ ભારે વરસાદનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આગામી બે થી ત્રણ દિવસ દરમિયાન તે મધ્ય અરબી સમુદ્ર, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, આંધ્રપ્રદેશના કેટલાક ભાગો, તમિલનાડુ, દક્ષિણ-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડીના બાકીના ભાગો, પશ્ચિમ-મધ્ય, પૂર્વ-મધ્ય અને ઉત્તર-પૂર્વ બંગાળની ખાડીના કેટલાક ભાગો અને ઉત્તર-પૂર્વના રાજ્યોમાં પહોંચવા લાગશે.
ચોમાસું અત્યારે કેરળ અને કર્ણાટક જેવા રાજ્યોમાં પહોંચી ગયું છે. હવે તે ઉપરના રાજ્યો તરફ આગળ વધશે. મહારાષ્ટ્રમાં સામાન્ય રીતે 10 જૂનની આસપાસ ચોમાસું આવી જાય છે. જ્યારે મધ્ય પ્રદેશમાં 15 જૂન અને કેટલાક વિસ્તારોમાં 20 જૂનની આસપાસ ચોમાસું આવવાનું એલર્ટ છે. ગુજરાતમાં 20 અને 25 જૂને ચોમાસું પહોંચશે. જ્યારે ઉત્તર પ્રદેશની વાત કરીએ તો 20 જૂનથી 25 જૂન સુધીમાં ચોમાસું આવી જશે. આ ઉપરાંત બિહારમાં 15 જૂન સુધીમાં ચોમાસું આવવાનું એલર્ટ છે. રાષ્ટ્રીય પાટનગર દિલ્હીમાં ચોમાસું પહોંચવાની શક્યતા 25 જૂન છે.
ગુજરાતમાં સત્તાવાર ચોમાસું હજી આવ્યું નથી. આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં મેઘરાજા ધડબડાટી બોલાવશે. હવામાન વિભાગે આજે 5 જુનથી 10 જુન સુધી ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આજે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાંક ભાગમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. તો સાથે જ 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે.
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસે જણાવ્યું કે, આજે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગમા હળવા વરસાદની આગાહી છે. આ સાથે જ પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે. ભારે ગર્જના અને વીજળીના ચમકારા પણ રહી શકે છે. દરિયાઈ વિસ્તારમાં 20 થી 25 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ રહી શકે છે. ઉત્તરી પાકિસ્તાન પાસે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, જમ્મુ કાશ્મીર પર એક સાયકોલિનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ પણ સક્રિય અને દક્ષિણ પૂર્વી રાજસ્થાન પાસે પણ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે. તેથી કેરળ પહોંચેલા ચોમાસાની આગામી 2-3 દિવસમાં આગળ વધવાની સંભાવના છે.
જાણીતા હવામાન આગાહીકાર અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ ગુજરાતમાં ચોમાસું આશરે 25 જૂન આસપાસ પ્રવેશી શકે છે. જ્યારે 7થી 9 જૂન દરમિયાન રાજ્યમાં પ્રિ-મોન્સૂન વરસાદી માહોલ બનવાની શક્યતા છે. પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે ઉત્તર ભારતના પર્વતીય વિસ્તારોમાં બરફવર્ષા પણ થઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલના અનુમાન મુજબ 16 જૂન આસપાસ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં વરસાદી પ્રવૃત્તિ વધી શકે છે. જ્યારે 20થી 28 જૂન દરમિયાન આદ્રા નક્ષત્રમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેમના મતે આદ્રા અને રોહિણી નક્ષત્રના અંતિમ તબક્કાનો વરસાદ ખેતી માટે શુભ માનવામાં આવે છે.