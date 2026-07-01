/4 જુલાઈથી કઈ 4 રાશિઓનું બદલાશે ભાગ્ય? શુક્ર દેવ આપશે અપાર સુખ-સમૃદ્ધિ અને વૈભવ! તમારી રાશિ છે કે નહીં

Shukra Gochar 2026: શુક્ર 4 જુલાઈએ સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ 4 એવી ભાગ્યશાળી રાશિઓ છે જેમનું ભાગ્ય ચમકશે, જાણો તમારી રાશિની કારકિર્દી, પૈસા અને પ્રેમ વિશે શું કહે છે.
Shukra Gochar 2026: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, શુક્રને સુખ, સમૃદ્ધિ, પ્રેમ અને સર્જનાત્મકતાનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. શુક્રનું ગોચર જીવનમાં ભૌતિક સુખ અને સંબંધોની દિશા નક્કી કરે છે. હવે, 4 જુલાઈ, 2026ના રોજ સાંજે 7.18 વાગ્યે, શુક્ર પોતાની રાશિ બદલશે. તે કર્ક રાશિ છોડીને સિંહ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તે 1 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. શુક્રનું આ પરિવર્તન તમામ 12 રાશિઓને અસર કરશે, પરંતુ કેટલીક ભાગ્યશાળી રાશિઓ એવી છે જેમના માટે આ સમય આશીર્વાદરૂપ રહેશે.
શુક્રનું આ ગોચર તમારી કારકિર્દી, સંબંધો અને નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં મોટા ફેરફારો લાવવાનું છે. ચાલો જાણીએ કે આ ગોચર માટે કઈ રાશિ સૌથી શુભ રહેશે.
તુલા રાશિ: આ રાશિને આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે, તુલા રાશિનો અધિપતિ શુક્ર પોતે છે, અને આ ગોચર તમારા નફા ગૃહમાં થઈ રહ્યું છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે. રોકાણ અથવા શેરબજારમાં સંકળાયેલા લોકો જબરદસ્ત લાભ જોઈ શકે છે. જૂના મિત્રો અથવા મોટા ભાઈ-બહેનોની સલાહ તમને તમારા કારકિર્દીમાં મોટી સફળતા અપાવી શકે છે. જો નોકરી કરતા લોકો વ્યવસાય શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા હોય, તો આ સમય શુભ સંકેતો લાવે છે.
સિંહ રાશિ: આ રાશિના જાતકોનું વ્યક્તિત્વ મોહક બનશે, શુક્ર તમારી પોતાની રાશિ (લગ્ન ભાવ)માં ગોચર કરી રહ્યો છે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે, અને તમારા આત્મવિશ્વાસમાં વધારો થશે. સમાજમાં તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. જો તમે નવું સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો આ એક સુવર્ણ યુગ છે. તમને તમારા માતાપિતા અને જીવનસાથી તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે, જે તમારા કાર્યસ્થળ પરના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરશે.
મેષ રાશિ: આ રાશિના લોકોને સફળતાના નવા દરવાજા ખોલશે, મેષ રાશિ માટે, શુક્ર પાંચમા ઘરમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ સ્થાન શિક્ષણ અને પ્રેમનું કેન્દ્ર માનવામાં આવે છે. કારકિર્દી અને શિક્ષણમાં સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા વિદ્યાર્થીઓ મોટી સફળતા મેળવી શકે છે. પ્રેમ જીવનની વાત કરીએ તો જો તમે કુંવારા છો, તો તમારા જીવનમાં કોઈ ખાસ વ્યક્તિનું આગમન થઈ શકે છે. લગ્નજીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે. નાણાકીય રીતે વાત કરીએ તો રોકાણ નફો લાવશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યોને ગતિ મળશે.
કર્ક રાશિ: આ રાશિના જાતકોને ધન અને સન્માનમાં વધારો થશે. કર્ક રાશિના જાતકો માટે, શુક્ર બીજા ભાવ, વાણી અને ધન ભાવમાં ગોચર કરશે. નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર થશે અને ધન સંચય વધશે. સર્જનાત્મક કાર્યમાં સામેલ લોકોને નવી ઓળખ અને સન્માન મળશે. નોકરી શોધી રહેલા યુવાનો માટે આ ખૂબ જ અનુકૂળ સમય છે, ઇચ્છિત સફળતા પ્રાપ્ત થવાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે.
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