મચ્છરોને કયું બ્લડ ગ્રુપ સૌથી વધુ ગમે છે? જવાબ સાંભળીને નહીં આવે વિશ્વાસ, જાણો કારણ

Mosquitoes Bites This Blood Types: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, મચ્છર અમુક ખાસ લોકોને જ કેમ વધારે હેરાન કરે છે, જ્યારે અમુક લોકોને તે ખૂબ જ વધારે કરડે છે? ચાલો આજે આની પાછળનું ચોંકાવનારું કારણ વિશે જાણીએ.

Updated:Mar 24, 2026, 10:12 PM IST

કેમ હેરાન કરે છે મચ્છર?

1/9
image

અવારનવાર જોવા મળે છે કે, મચ્છર ઉનાળા અને ચોમાસાની ઋતુમાં ખૂબ જ હેરાન કરે છે. પરંતુ તેમાં પણ મચ્છર કેટલાક લોકોને અત્યંત વધારે પરેશાન કરે છે.

કયું બ્લડ ગ્રુપ છે ફેવરિટ?

2/9
image

એવામાં મનમાં પ્રશ્ન જરૂર થતો હશે કે, મચ્છર આખરે કોને વધારે હેરાન કરે છે? અથવા તો મચ્છરોની પ્રજાતિ કયા બ્લડ ગ્રુપને સૌથી વધુ પસંદ કરે છે?

'O' બ્લડ ગ્રુપ છે ફેવરિટ

3/9
image

આ પ્રશ્નનો જવાબ રસપ્રદ પણ છે અને ખૂબ જ હેરાન કરનારો પણ છે. વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો જણાવે છે કે, મચ્છર સૌથી વધુ બ્લડ ગ્રુપ O ધરાવતા લોકો તરફ આકર્ષાય છે.

A અને B બ્લડ ગ્રુપ ફેવરિટ નથી

4/9
image

સંશોધન અનુસાર, O ગ્રુપના લોકોને કરડવાની સંભાવના A અથવા B ગ્રુપના લોકો કરતા વધારે હોય છે. રિસર્ચ અનુસાર, બ્લડ ગ્રુપ A ધરાવતા લોકોને મચ્છર ઓછા કરડે છે. એટલે કે આ ગ્રુપ એક રીતે 'ઓછું પસંદગીનું' માનવામાં આવે છે.

મચ્છર કેમ કરડે છે?

5/9
image

આ સિવાય કેટલાક લોકો પોતાની ત્વચામાંથી એવા કેમિકલ સિગ્નલ (secretions) છોડે છે, જેનાથી મચ્છરોને તેમના બ્લડ ગ્રુપનો અંદાજ આવી જાય છે.

કાર્બન ડાયોક્સાઇડ પણ છે કારણ

6/9
image

મચ્છર એવા લોકો તરફ વધુ આકર્ષાય છે, જેઓ વધુ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (CO2) છોડે છે. જેમ કે ભારે શરીર ધરાવતા અથવા વધુ શ્વાસ લેતા લોકો તરફ તેઓ જલ્દી આકર્ષાય છે.

પરસેવો પણ કરે છે આકર્ષિત

7/9
image

પરસેવામાં રહેલું લેક્ટિક એસિડ અને અન્ય કેમિકલ્સ મચ્છરોને આકર્ષત કરે છે. તેથી જેમને વધુ પરસેવો થાય છે, તેઓ મચ્છરોનો શિકાર વધુ બને છે.

સગર્ભા સ્ત્રીઓને પણ બનાવે છે નિશાન

8/9
image

આ સિવાય સગર્ભા સ્ત્રીઓ સામાન્ય લોકોની સરખામણીમાં વધુ CO₂ છોડે છે, તેથી મચ્છર તેમને પણ વધુ નિશાન બનાવે છે.

Disclaimer

9/9
image

અહીં સ્પષ્ટ કરી દઈએ કે આ માહિતી અલગ-અલગ રિપોર્ટ્સ અને સંશોધનોને આધારે છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

Trending Photos