દુનિયામાં કયા દેશો પાસે કેટલો છે પરમાણુ બોમ્બનો ખજાનો? જાણો ભારત પાસે કેટલા છે હથિયાર?
Nuclear Weapons Countries 2026: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેનો તણાવ (ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ) હોય કે વૈશ્વિક સુરક્ષા ચર્ચા, પરમાણુ શસ્ત્રો હંમેશા ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહે છે. પરમાણુ બોમ્બને દેશની લશ્કરી શક્તિનું મુખ્ય પ્રતીક માનવામાં આવે છે, જેના કારણે આજે વિશ્વમાં નવ દેશો પરમાણુ શસ્ત્રો ધરાવે છે. ચાલો આ દેશો અને તેમની પરમાણુ ક્ષમતાઓ વિશે વધુ જાણીએ.
રશિયાને વિશ્વમાં સૌથી વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો ધરાવતો દેશ માનવામાં આવે છે. ઉપલબ્ધ માહિતી દર્શાવે છે કે તેની પાસે આશરે 2,815 પરમાણુ શસ્ત્રો છે. શીત યુદ્ધના સમયથી રશિયાએ મજબૂત પરમાણુ ક્ષમતા જાળવી રાખી છે.
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પાસે આશરે 1,928 પરમાણુ શસ્ત્રો હોવાનો અંદાજ છે, જે તેને વિશ્વનો બીજો સૌથી મોટો પરમાણુ શસ્ત્રાગાર બનાવે છે. રશિયાની જેમ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ પણ એક અગ્રણી પરમાણુ શક્તિ ધરાવતો દેશ છે.
ચીન પાસે અંદાજે 410 પરમાણુ શસ્ત્રો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ચીને ઝડપથી તેની લશ્કરી શક્તિનો વિસ્તાર કર્યો છે.
ફ્રાન્સ પાસે આશરે 290 પરમાણુ શસ્ત્રો છે અને તે યુરોપમાં એક મોટી પરમાણુ શક્તિ છે.
બ્રિટન પાસે આશરે 225 પરમાણુ શસ્ત્રો છે. સંખ્યા ઓછી હોવા છતાં તેની વ્યૂહાત્મક ક્ષમતાઓ મજબૂત માનવામાં આવે છે. બ્રિટન નાટો ગઠબંધનનો પણ એક મુખ્ય સભ્ય છે.
અહેવાલો દર્શાવે છે કે ભારત પાસે આશરે 172 પરમાણુ શસ્ત્રો છે. ભારતની નીતિ "નો ફર્સ્ટ યૂઝ" પર આધારિત છે, એટલે કે તે પહેલા પરમાણુ હુમલો કરશે નહીં.
ભારતનો પાડોશી દેશ પાકિસ્તાન પરમાણુ શસ્ત્રોની દ્રષ્ટિએ વિશ્વમાં સાતમા ક્રમે છે. ફેડરેશન ઓફ અમેરિકન સાયન્ટિસ્ટ્સ અનુસાર, પાકિસ્તાન પાસે અંદાજે 170 પરમાણુ શસ્ત્રો છે.
ઉત્તર કોરિયા પાસે 50 થી વધુ પરમાણુ શસ્ત્રો હોવાનો અંદાજ છે. તેના પરમાણુ કાર્યક્રમે વારંવાર આંતરરાષ્ટ્રીય વિવાદ ઉભો કર્યો છે.
ઇઝરાયેલને પણ પરમાણુ શક્તિ માનવામાં આવે છે. ફેડરેશન ઓફ અમેરિકન સાયન્ટિસ્ટ્સ અનુસાર, તેની પાસે લગભગ 90 પરમાણુ શસ્ત્રો છે. જોકે, ઇઝરાયલે ક્યારેય સત્તાવાર રીતે આ વાતની પુષ્ટિ કે ઇનકાર કર્યો નથી.
