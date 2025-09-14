ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ફરી મેઘ તાંડવના એંધાણ! ગુજરાતમાં 25 સપ્ટેમ્બરથી કયા જિલ્લાઓમાં થશે વરસાદ, અંબાલાલની ભારે આગાહી

Ambalal Patel forecast: ફરી એક વખત રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. બે સિસ્ટમ સક્રિય થતાં રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સાથે થંડર સ્ટોર્મની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાથે જ બંગાળની ખાડીમાં વધુ એક સિસ્ટમ બની છે. નવરાત્રિમાં વરસાદ અને ગરમી રહેવાની અંબાલાલ પટેલની આગાહી કરાઈ છે. 25 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી ઉત્તર, મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની શક્યતા.
 

Updated:Sep 14, 2025, 08:14 AM IST

1/5
image

આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના હવામાન વિભાગના દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સાથે જ આગામી ચાર દિવસ દરમિયાન હળવા થંડર સ્ટોર્મની આગાહી કરી છે. જેમાં પવનની ગતિ 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક રહેવાની સંભાવના છે. હાલમાં એક મોન્સૂન ટ્રફ છે અને અરબ સાગરમાં એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે. જેના લીધે આગામી ચાર દિવસ હળવા થંડર સ્ટોર્મની ચેતવણી છે. 

2/5
image

એક લો પ્રેશર બંગાળની ખાડીમાં બન્યું છે, આગામી 24 કલાક દરમિયાન તેની હલચલ પશ્ચિમ ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં રહેશે. આ સિસ્ટમના પ્રભાવને જોતાં આગામી ચાર દિવસ ગુજરાતમાં થંડર સ્ટોર્મની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. રાજ્યમાં આજથી વરસાદની આગાહી આવી ગઈ છે. 13 થી 18 સપ્ટેમ્બર સુધી હળવા વરસાદની આગાહી છે. તો 14 થી 16 સપ્ટેમ્બર દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. જેમાં સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરાનગર હવેલીમાં વરસાદની આગાહી છે. વરસાદ સાથે ગાજવીજ અને ભારે પવનની પણ આગાહી છે. અમદાવાદ શહેરમાં હળવા વરસાદની આગાહી છે.

3/5
image

અંબાલાલે એમ જણાવ્યું છે કે, ઓક્ટોબરમાં બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બનશે. અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ સૂર્ય ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરી રહ્યો છે અને મંગળ પણ તુલા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા વધી ગઈ છે. ચોમાસાના અંતિમ તબક્કામાં પણ વરસાદ ચાલુ રહેશે અને નવરાત્રિ દરમિયાન ખેલૈયાઓએ સાવધાની રાખવી પડશે.

4/5
image

ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત અને અન્ય ભાગોમાં 14થી 22 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને 14થી 16 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ જોવા મળી શકે છે. 17 થી 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. 25 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડોદરા અને દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થઈ શકે છે. 

5/5
image

નવરાત્રિના બીજા ભાગમાં એટલે છઠ્ઠા નોરતાથી દશેરા સુધી ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત (અમદાવાદ અને ગાંધીનગર સહિત) અને સૌરાષ્ટ્રમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન પણ વરસાદી ઝાપટાં ચાલુ રહેશે. જ્યારે ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ છૂટાછવાયા વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે.

Ambalal Patel forecastWeather expertIMDIndia Meteorological Departmentrain forecast in gujaratAmbalal PatelMonsoon Update

Trending Photos