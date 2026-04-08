Health Care: ઠંડી તાસીરના અનાજ, કઠોળ અને દાળ વિશે જાણો, આ વસ્તુઓ ઉનાળામાં પેટને ભારે નહીં લાગે અને ઠંડક કરશે

Body Cooling Grains: ઉનાળામાં ઠંડી તાસીરનો આહાર લેવો જોઈએ. કારણ કે ઠંડી તાસીરનો આહાર શરીરના તાપમાનને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. આજે તમને અનાજ, કઠોળ અને દાળ વિશે જણાવીએ જેની તાસીર ઠંડી હોય છે. 

Updated:Apr 08, 2026, 05:14 PM IST

શરીરને ઠંડક કરતાં અનાજ

image

રોજના ભોજનમાં અનાજ, દાળ અને કઠોળનો ઉપયોગ થતો હોય છે. અલગ અલગ પ્રકારની દાળમાંથી ઠંડી તાસીરની દાળ કઈ છે ચાલો જાણીએ. આ વસ્તુઓને આહારમાં સામેલ કરવાથી 2 ફાયદા થશે. એક ફાયદો કે શરીરને ઠંડક મળશે અને બીજો ફાયદો આ વસ્તુઓ શરીરને ભારે નહીં પડે.  

જુવાર

image

જુવાર ઠંડી તાસીરનું અનાજ છે. ઉનાળામાં જુવારના લોટની રોટલીનો ઉપયોગ કરો તો પેટ ભારે નથી લાગતું. જુવાર પિત્ત દોષને શાંત કરે છે. પેટની ગરમીને શાંત કરવા માટે આ બેસ્ટ અનાજ છે.   

મગ

image

ઠંડી તાસીરના કઠોળની વાત કરીએ તો મગ સૌથી વધુ ઠંડક કરે છે. મગનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરી શકો છો. મગને ફણગાવીને પણ ખાઈ શકો છો અને તેને બાફીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. મગનું પાચન સરળતાથી થાય છે.   

મસૂર દાળ

image

દાળમાં લાલ મસૂરની દાળ પેટ માટે સૌથી સારી ગણાય છે. આ દાળની તાસીર ઠંડી હોય છે. તેને ખાવાથી પિત્ત શાંત થાય છે અને પેટની ગરમી પણ ઓછી થાય છે.   

તુવેર દાળ

image

તુવેરની દાળ દરેક ઘરમાં સૌથી વધુ યુઝ થતી હોય છે. તુવેરની દાળની તાસીર પણ ઠંડી હોય છે. તુવેર દાળ સરળતાથી પચી જાય છે. અને ઉનાળામાં ઉપયોગમાં લેવા માટે સૌથી સારી છે.   

અડદની સફેદ દાળ

image

અડદની સફેદ દાળ પણ ઠંડી તાસીરની દાળ છે. ઉનાળામાં ડાયટમાં અડદની દાળ સામેલ કરી શકો છો. પણ આ દાળનો ઉપયોગ મર્યાદિત માત્રામાં જ કરવો.   

image
