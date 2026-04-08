Health Care: ઠંડી તાસીરના અનાજ, કઠોળ અને દાળ વિશે જાણો, આ વસ્તુઓ ઉનાળામાં પેટને ભારે નહીં લાગે અને ઠંડક કરશે
Body Cooling Grains: ઉનાળામાં ઠંડી તાસીરનો આહાર લેવો જોઈએ. કારણ કે ઠંડી તાસીરનો આહાર શરીરના તાપમાનને કંટ્રોલ કરવામાં મદદ કરે છે. આજે તમને અનાજ, કઠોળ અને દાળ વિશે જણાવીએ જેની તાસીર ઠંડી હોય છે.
શરીરને ઠંડક કરતાં અનાજ
રોજના ભોજનમાં અનાજ, દાળ અને કઠોળનો ઉપયોગ થતો હોય છે. અલગ અલગ પ્રકારની દાળમાંથી ઠંડી તાસીરની દાળ કઈ છે ચાલો જાણીએ. આ વસ્તુઓને આહારમાં સામેલ કરવાથી 2 ફાયદા થશે. એક ફાયદો કે શરીરને ઠંડક મળશે અને બીજો ફાયદો આ વસ્તુઓ શરીરને ભારે નહીં પડે.
જુવાર
જુવાર ઠંડી તાસીરનું અનાજ છે. ઉનાળામાં જુવારના લોટની રોટલીનો ઉપયોગ કરો તો પેટ ભારે નથી લાગતું. જુવાર પિત્ત દોષને શાંત કરે છે. પેટની ગરમીને શાંત કરવા માટે આ બેસ્ટ અનાજ છે.
મગ
ઠંડી તાસીરના કઠોળની વાત કરીએ તો મગ સૌથી વધુ ઠંડક કરે છે. મગનો ઉપયોગ અલગ અલગ રીતે કરી શકો છો. મગને ફણગાવીને પણ ખાઈ શકો છો અને તેને બાફીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. મગનું પાચન સરળતાથી થાય છે.
મસૂર દાળ
દાળમાં લાલ મસૂરની દાળ પેટ માટે સૌથી સારી ગણાય છે. આ દાળની તાસીર ઠંડી હોય છે. તેને ખાવાથી પિત્ત શાંત થાય છે અને પેટની ગરમી પણ ઓછી થાય છે.
તુવેર દાળ
તુવેરની દાળ દરેક ઘરમાં સૌથી વધુ યુઝ થતી હોય છે. તુવેરની દાળની તાસીર પણ ઠંડી હોય છે. તુવેર દાળ સરળતાથી પચી જાય છે. અને ઉનાળામાં ઉપયોગમાં લેવા માટે સૌથી સારી છે.
અડદની સફેદ દાળ
અડદની સફેદ દાળ પણ ઠંડી તાસીરની દાળ છે. ઉનાળામાં ડાયટમાં અડદની દાળ સામેલ કરી શકો છો. પણ આ દાળનો ઉપયોગ મર્યાદિત માત્રામાં જ કરવો.
