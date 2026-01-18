ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દુનિયાની સૌથી ઊંડી નદી કઈ છે, જેમાં ડૂબી શકે છે ગગનચુંબી ઇમારતો ?

દુનિયાની સૌથી ઊંડી નદી મધ્ય આફ્રિકામાંથી વહે છે. તેની ઊંડાઈ જાણીને તમે આશ્ચર્યચકિત થઈ જશો. આ નદી 220 મીટર એટલે કે 720 ફૂટની ઊંડાઈ ધરાવે છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે આ નદી કઈ છે અને ક્યાં આવેલી છે. 

Updated:Jan 18, 2026, 05:01 PM IST

1/5
image

નદીઓ માત્ર પાણીનો સ્ત્રોત નથી, પરંતુ ખેતી, ઉદ્યોગ અને પીવાના પાણીની જરૂરિયાતો પણ પૂરી કરે છે. એ કહેવું ખોટું નથી કે નદીઓ પ્રકૃતિની જીવનરેખા છે.

2/5
image

દુનિયામાં ઘણી મોટી નદીઓ વહે છે. જેમ ભારતમાં ગંગા, યમુના, નર્મદા અને બ્રહ્મપુત્રા જેવી નદીઓ વિશ્વભરમાં જાણીતી છે, તેવી જ રીતે અન્ય દેશોની નદીઓ પણ જાણીતી છે.

3/5
image

વિશ્વની સૌથી ઊંડી નદી આફ્રિકામાં વહે છે. આ નદીનું નામ કોંગો નદી છે, જેની ઊંડાઈ 220 મીટર એટલે કે 720 ફૂટ છે. આ નદી ડેમોક્રેટિક રિપબ્લિક ઓફ કોંગો (DRC), રિપબ્લિક ઓફ કોંગો અને અંગોલા સહિત 10 અન્ય દેશોમાંથી વહે છે. તેની કુલ લંબાઈ આશરે 4,700 કિલોમીટર છે.

4/5
image

કોંગો નદી એટલી ઊંડી છે કે સૂર્યપ્રકાશ તેના તળિયે પહોંચી શકતો નથી અને તે વિશ્વની એકમાત્ર મુખ્ય નદી છે જે બે વાર વિષુવવૃત્તને પાર કરે છે. તેની ઊંડાઈ એટલી બધી છે કે બહુમાળી જહાજો પણ તેમાં ડૂબી શકે છે અને શોધી શકાતા નથી.

5/5
image

આ નદી આફ્રિકાના 75 મિલિયન લોકો માટે ખોરાક, પાણી અને પરિવહનનો મુખ્ય સ્ત્રોત છે. જો કે, જ્યારે આ નદીમાં પૂર આવે છે, ત્યારે સેંકડો કિલોમીટર દૂર આવેલા મકાનો પણ પ્રભાવિત થઈ શકે છે.

Worlds deepest riverdeepest riverCongo Riverriver factsriver gk

Trending Photos