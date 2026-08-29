/Healthy Heart: હાર્ટ પેશન્ટ માટે કયા નટ્સ અને સીડ્સ ફાયદાકારક ગણાય જાણો

Healthy Heart: ખરાબ આહાર અને અનિયમિત જીવનશૈલીની અસર હાર્ટ પર સૌથી પહેલા પડે છે. હાઈ બ્લડ પ્રેશર અને બેડ કોલેસ્ટ્રોલ પણ હાર્ટ પ્રોબ્લેમનું કારણ બની શકે છે. એટલા માટે જ દરેક માટે જરૂરી છે કે રોજના આહારમાં એવી કેટલીક વસ્તુઓ સામેલ કરે જે હાર્ટને ફાયદો કરે. આજે તમને હાર્ટને ફાયદો કરે તેવી 5 વસ્તુઓ વિશે જણાવીએ.
મગજ માટે સારી એવી બદામ તમારા હાર્ટને પણ હેલ્ધી રાખશે. બદામમાં ફાઈબર, વિટામિન ઈ સહિતના તત્વો હોય છે. આ પોષકતત્વો હાર્ટ હેલ્થને સપોર્ટ કરે છે. હાર્ટ હેલ્થ સુધારવા માટે રોજ બદામ ખાઈ શકાય છે.
અખરોટ પણ મગજની સાથે હાર્ટને ફાયદો કરે છે. અખરોટમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ હોય છે. રિસર્ચ અનુસાર અખરોટ ખાવાથી બેડ કોલેસ્ટ્રોલ ઓછું થાય છે. અખરોટ પણ હાર્ટ હેલ્થને સપોર્ટ કરે છે.
ડ્રાયફ્રુટમાં પિસ્તા પણ ફાયદાકારક છે. પિસ્તામાં પ્રોટીન, ફાઈબર અને ખાસ પ્રકારના માઈક્રોન્યૂટ્રિએંટ્સ હોય છે. હાર્ટ માટે હેલ્ધી ઈટિંગમાં પિસ્તાનો સમાવેશ પણ કરી શકાય છે.
બીજની વાત કરીએ તો હાર્ટ માટે અળસીના બીજ સૌથી વધારે લાભકારી છે. અળસીના બીજમાં ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ, ફાઈબર જેવા કંપાઉન્ડ હોય છે. નિયમિત અળસીના બીજ ખાવામાં આવે તો તેનાથી કોલેસ્ટ્રોલ અને બીપી કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળી શકે છે તેવું રિસર્ચ કહે છે.
સિયા સીડ્સમાં પણ ફાઈબર, ફેટી એસિડ હોય છે. ડાયટમાં ચિયા સીડ્સ એડ કરવાથી ફાઈબર, હેલ્ધી ફેટ મળે છે. ચિયા સીડ્સને પલાળીને દહીં, દૂધ, સ્મૂધી કોઈપ વસ્તુમાં મિક્સ કરીને લઈ શકાય છે.