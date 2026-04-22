ભારતના ટોપ-10 સૌથી ભણેલા-ગણેલા CM કોણ છે? PhD, MBA, ડોક્ટર... ક્યા મુખ્યમંત્રી પાસે કઈ ડિગ્રી
CM Education Degree: દેશના પાંચ રાજ્યોમાં ચૂંટણી ચાલી રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળથી લઈને અસમ, તમિલનાડુ, કેરલમ, પુડુચેરી સુધીના પ્રદેશોમાં થોડા દિવસ બાદ નવી સરકાર અને સીએમના ચહેરા જોવા મળશે. ધ્યાન આપવા જેવી વાત છે કે વર્તમાનમાં મુખ્યમંત્રીનું પદ સંભાળી રહેલા નેતાઓમાં કોણ કેટલું ભણેલું છે. એસોસિએશન ફોર ડેમોક્રેટિક રિફોર્મ્સના રિપોર્ટ પ્રમાણે દેશના રાજ્યોમાં સત્તા પર રહેલા 30 ટકા મુખ્યમંત્રી સ્નાતક છે. 27 ટકા અનુસ્નાતક અને 7 ટકા ડોક્ટરેટના ડિગ્રીધારી છે. આવો અહીં એક નજર ટોપ-10 સીએમ પર કરીએ જે શિક્ષણના મામલામાં આગળ છે. આ મુખ્યમંત્રીઓમાં કોઈ પ્રોફેશનલ ડોક્ટર છે તો કોઈએ કાયદાનો અભ્યાસ કર્યો છે. કોઈની પાસે મેનેજમેન્ટ અને અર્થશાસ્ત્રની ડિગ્રી છે તો કોઈએ પીએચડી કર્યું છે.
મોહન યાદવ
મધ્યપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર મોહન યાદવનું નામ દેશભરમાં સૌથી ભણેલા-ગણેલા મુખ્યમંત્રીના લિસ્ટમાં સૌથી ઉપર છે. સાયન્સમાં ગ્રેચ્યુએશન એટલે કે બીએસસી કર્યાં બાદ તેમણે આર્ટ્સનો અભ્યાસ કર્યો. એમ.એ કર્યા બાદ દર્શનશાસ્ત્ર વિષયથી પીએચડીનો અભ્યાસ કરી ડોક્ટરેટની ડિગ્રી મેળવી. એટલું જ નહીં તેમણે કાયદાનો અભ્યાસ (LLB) અને મેનેજમેન્ટ (MBA) ની ડિગ્રી પણ મેળવેલી છે.
હિમંત બિસ્વા સરમા
અસમ ચૂંટણીમાં સૌથી ચર્ચિત ચહેરો બનેલા મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા સરમા પણ ભણવામાં આગળ છે. તેમણે ગુવાહાટી વિશ્વવિદ્યાલયમાંથી પોલિટિકલ સાયન્સમાંથી અભ્યાસ બાદ પીએચડી કર્યું. ગુવાહાટી યુનિવર્સિટીમાંથી નોર્થ ઈસ્ટન કાઉન્સિલઃ અ સ્ટ્રક્ચરલ એન્ડ ફંક્શનલ એનાલિસિસ વિષય પર પીએચડી કર્યું છે. આ સાથે તેમણે કાયદાનો અભ્યાસ પણ કર્યો છે.
મમતા બેનર્જી
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ ઈતિહાસમાં BA, ઇસ્લામિક ઈતિહાસમાં MA, બીએડ અને કાયદાની ડિગ્રી મેળવી છે. તેમણે જોગમાયા દેવી કોલેજમાંથી ઈતિહાસમાં સ્નાતક, કલકત્તા યુનિવર્સિટીમાંથી ઇસ્લામિક ઈતિહાસમાં અનુસ્નાતક, શ્રી શિક્ષાયતન કોલેજમાંથી શિક્ષણમાં ડિગ્રી (B.Ed) અને જોગેશ ચંદ્ર ચૌધરી લો કોલેજમાંથી કાયદાની ડિગ્રી હાસિલ કરી છે.
કોનરાડ સંગમા
મેઘાલયના મુખ્યમંત્રી કોનરાડ સંગમાએ દેશ અને વિદેશની ટોપ યુનિવર્સિટીમાંથી BBA અને MBA નો અભ્યાસ કર્યો છે. તેમણે પેન્સિલ્વેનિયા યુનિવર્સિટીન વ્હાર્ટન સ્કૂલમાંથી BBA માં સ્નાતક અને લંડન યુનિવર્સિટીની ઇમ્પીરિયલ કોલેજમાંથી ફાઈનાન્સમાં એમબીએની ડિગ્રી મેળવી છે.
દેવેન્દ્ર ફડણવીસ
મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી દેવેન્દ્ર ફડણવીસ પણ ભણેલા નેતાઓમાં સામેલ છે. તેમણે લો, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ અને પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ જેવા વિષયોનો અભ્યાસ કર્યો. તેમણે નાગપુર યુનિવર્સિટી અંતર્ગત ડો. બાબા સાહેબ આંબેડકર વિધિ વિદ્યાલયમાંથી પાંચ વર્ષીય લોનો કોર્સ કર્યો. તેમણે બિઝનેસ મેનેજમેન્ટમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન અને જર્મનીથી પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ ડિપ્લોમા કર્યું છે.
માણિક સાહા
ત્રિપુરાના મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર માણિક સાહા રાજનીતિમાં આવ્યા પહેલા પ્રોફેશનલ ડોક્ટર હતા. પટણા યુનિવર્સિટીની સરકારી ડેન્ટલ કોલેજમાંથી બી.ડી.એસ અને પછી લખનૌની કેજીએમસી યુનિવર્સિટીથી એમ.ડી.એસનો અભ્યાસ કરી તેઓ ડેન્ટિસ્ટ બન્યા. ઓરલ એન્ડ મેક્સિલોફેશિયલ સર્જરીના નિષ્ણાંત છે અને એક મેડિકલ કોલેજમાં પ્રોફેસર પણ રહી ચૂક્યા છે.
પ્રમોદ સાવંત
ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે આયુર્વેદિક ચિકિત્સામાં ગ્રેજ્યુએશન BAMS ની ડિગ્રી લીધી છે. તેઓ એક આયુર્વેદિક ડોક્ટર છે. તેમણે ગંગા એજ્યુકેશન સોસાયટીની આયુર્વેદિક મેડિકલ કોલેજ, કોલ્હાપુરથી આયુર્વેદ, ચિકિત્સા અને સર્જરીમાં સ્નાતકની ડિગ્રી હાસિલ કરી. ત્યારબાદ તેમણે પુણેની તિલક મહારાષ્ટ્ર વિદ્યાપીઠમાંથી માસ્ટર ઓફ સોશિયલ વર્કની ડિગ્રી પણ મેળવેલી છે.
ઉમર અબ્દુલ્લા
જમ્મુ-કાશ્મીરના મુખ્યમંત્રી ઉમર અબ્દુલ્લા એક શિક્ષિત રાજનેતા છે. તેમણે શ્રીનગરની બર્ન હોલ સ્કૂલ અને હિમાચલ પ્રદેશના સનાવર સ્થિત લોરેન્સ સ્કૂલમાંથી શિક્ષણ મેળવ્યું. તેમણે મુંબઈના સિડેનહેમ કોલેજમાંથી કોમર્સની ડિગ્રી લીધી અને બાદમાં સ્કોટલેન્ડની સ્ટ્રેટક્લાઇડ યુનિવર્સિટીમાં એમબીએનો અભ્યાસ કર્યો હતો.
રેખા ગુપ્તા
દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી રેખા ગુપ્તા પણ આ લિસ્ટમાં પાછળ નથી. તેમણે દિલ્હી યુનિવર્સિટીની દૌલતરામ કોલેજથી બીકોમનો અભ્યાસ કર્યાં બાદ મેરઠ ચૌધરી દરણ સિંહ યુનિવર્સિટીમાંથી એલએલબી, એમએ અને એમબીએ જેવી ડિગ્રી મેળવી છે.
પુષ્કર સિંહ ધામી
ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામીએ કાયદો અને હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટનો અભ્યાસ કર્યો છે. ધામીએ લખનૌ યુનિવર્સિટીમાંથી કાયદાની ડિગ્રી હાસિલ કરી છે. તેમણે લોક પ્રશાસનમાં ડિપ્લોમાની સાથે હ્યુમન રિસોર્સ મેનેજમેન્ટ અને ઈન્ડસ્ટ્રિયલ રિલેશન્સમાં પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન પણ કર્યું છે.
