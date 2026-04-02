World Richest Cricketer: આ છે દુનિયાના 10 સૌથી વધુ ધનવાન ક્રિકેટર, લિસ્ટમાં 5 ભારતીયો સામેલ
ક્રિકેટના ભગવાન કહેવાતા મહાન ભારતીય બેટર સચિન તેંડુલકર દુનિયાના સૌથી ધનવાન ક્રિકેટર છે. આ સિવાય લિસ્ટમાં ચાર અન્ય ભારતીયોનું નામ સામેલ છે. જુઓ ટોપ-10 ધનવાન ક્રિકેટરોનું લિસ્ટ....
World 10 Richest Cricketers: ભારતમાં ક્રિકેટની ધર્મની જેમ પૂજા કરવામાં આવે છે. જે કોઈ ક્રિકેટર સારૂ પ્રદર્શન કરે તો વર્ષે સુધી પૈસા અને પ્રસિદ્ધિ મેળવે છે. દુનિયાના સૌથી ધનવાન ક્રિકેટરોની યાદીમાં ભારતીય ક્રિકેટરોનો દબદબો સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. દુનિયાના 10 સૌથી ધનવાન ક્રિકેટરોના લિસ્ટમાં 5 ભારતીય ખેલાડી સામેલ છે. તેમાંથી ટોપ-3ના સ્થાન પર રહેલા છે. સચિન તેંડુલકર વિશ્વમાં સૌથી ધનવાન ક્રિકેટર છે. આજે અમે તમને જણાવીશું કે દુનિયાના 10 સૌથી ધનવાન ક્રિકેટર કોણ છે?
1. સચિન તેંડુલકર- ભારત
ક્રિકેટના ભગવાન કહેવાતા સચિન તેંડુલકરના નામે અનેક રેકોર્ડ છે. સાથે સચિન સૌધી ધનવાન ક્રિકેટરોમાં નંબર વન છે. તેની પાસે સૌથી વધુ 170 મિલિયન ડોલર એટલે કે ભારતીય રૂપિયામાં 1410 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે.
2. મહેન્દ્ર સિંહ ધોની- ભારત
કેપ્ટન કૂલના નામથી દુનિયાભરમાં જાણીતો મહેન્દ્ર સિંહ ધોની આ યાદીમાં બીજા સ્થાને છે. આઈપીએલમાં આજે એક્ટિવ ધોનીની પાસે 130 મિલિયન ડોલર એટલે કે ભારતીય રૂપિયામાં 1040 કરોડ રૂપિયાની નેટવર્થ છે.
3. વિરાટ કોહલી- ભારત
કિંગ કોહલીના નામથી જાણીતો વિરાટ કોહલી સૌધી ધનવાન ક્રિકેટરોના લિસ્ટમાં ત્રીજા સ્થાને છે. કોહલી વર્તમાનમાં માત્ર વનડે ફોર્મેટમાં રમે છે. તેની કુલ નેટવર્થ 120 મિલિયન ડોલર એટલે કે 1010 કરોડ રૂપિયા છે.
4. રિકી પોન્ટિંગ- ઓસ્ટ્રેલિયા
વિશ્વના સૌથી મહાન કેપ્ટનોમાં સામેલ ઓસ્ટ્રેલિયાના પૂર્વ કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગ દુનિયાના સૌથી ધનવાન ક્રિકેટરોના લિસ્ટમાં ચોથા સ્થાને છે. તેની પાસે 75 મિલિયન ડોલર એટલે કે ભારતીય રૂપિયામાં 620 કરોડની સંપત્તિ છે.
5. જેક કાલિસ- સાઉથ આફ્રિકા
સાઉથ આફ્રિકાનો પૂર્વ દિગ્ગજ ઓલરાઉન્ડર જેક કાલિસ આ યાદીમાં પાંચમાં સ્થાને છે. તેની પાસે 70 મિલિયન ડોલર એટલે કે ભારતીય રૂપિયામાં 580 કરોડ જેટલી નેટવર્થ છે.
6. બ્રાયન લારા- વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના મબાન બેટર બ્રાયન લારા દુનિયાના સૌથી ધનવાન ક્રિકેટરોના લિસ્ટમાં છઠ્ઠા સ્થાન પર છે. લારાની પાસે 60 મિલિયન ડોલર એટલે કે ભારતીય રૂપિયામાં આશરે 500 કરોડની સંપત્તિ છે.
7. સૌરવ ગાંગુલી- ભારત
ભારતનો પૂર્વ કેપ્ટન અને દાદાના નામથી જાણીતા સૌરવ ગાંગુલી દુનિયાના સૌથી ધનવાન ક્રિકેટરોમાં સાતમાં સ્થાને છે. તેની પાસે 60 મિલિયન ડોલર એટલે કે આશરે 500 કરોડ રૂપિયાની નેટવર્થ છે.
8. શેન વોર્ન- ઓસ્ટ્રેલિયા
ઓસ્ટ્રેલિયાનો પૂર્વ મહાન લેગ સ્પિનર શેરન વોર્ન પણ દુનિયાના સૌથી ધનવાન ક્રિકેટરોમાં સામેલ છે. વોર્ન ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલરમાં બીજા સ્થાને છે. તેની પાસે 50 મિલિયન ડોલર ેટલે કે આશરે 415 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે.
9. ક્રિસ ગેલ- વેસ્ટ ઈન્ડિઝ
વેસ્ટ ઈન્ડિઝના પૂર્વ ક્રિકેટર ક્રિસ ગેલની પાસે 45 મિલિયન ડોલર એટલે કે ભારતીય રૂપિયામાં આશરે 375 કરોડ રૂપિયાની નેટવર્થ છે.
10. વીરેન્દ્ર સેહવાગ- ભારત
ભારતના પૂર્વ વિસ્ફોટક ઓપનર વીરેન્દ્ર સહેવાગ દુનિયાના સૌથી ધનીક ક્રિકેટરોમાં 10મા સ્થાને છે. વીરૂની પાસે 42 મિલિયન ડોલર એટલે કે આશરે 350 કરોડ રૂપિયાની નેટવર્થ છે.
Trending Photos