/કોણ છે IAS પદ્મા જયસ્વાલ, જેમને 23 વર્ષ બાદ ખુદ કેન્દ્ર સરકારે પદ પરથી હટાવ્યા

IAS Padma Jaiswal suspended : દિલ્હીમાં કાર્યરત IAS ઓફિસરની વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહી કર્યાનો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ 2003 ની કેડરના અધિકારી પદ્મા જયસ્વાલને ભ્રષ્ટાચારના આરોપોને પગલે સસ્પેન્ડ કર્યા છે. જાણો આખરે શું મામલો છે
કેન્દ્ર સરકારે વર્ષ 2003 ની બેચની AGMUT કેડરની IAS અધિકારી પદ્મા જયસ્વાલને પોતાના પદ પરથી હટાવ્યા છે. આઈએએસ ઓફિસર પદ્મા જયસ્વાલ, હાલ દિલ્હી સરકારમાં મહત્વના હોદ્દા પર હતા. તેઓ કેન્દ્ર સરકારના વહીવટી સુધારા વિભાગમાં વિશેષ સચિવના પદ પર તૈનાત હતા. તેમની સામે ભ્રષ્ટાચારના આરોપ હતા, જેને કારણે તેમને સેવા પરથી હટાવાયા છે. આ આદેશ રાષ્ટ્રપતિના અંતિમ મંજૂરી બાદ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ વિભાગ AGMUT કેડરના અધિકારીઓ સાથે જોડાયેલા સેવા મામલાઓનું ધ્યા રાખે છે.
વર્ષ 2003 ના અધિકારી પદ્મા જયસ્વાલ 2007 માં અરુણાચલ પ્રદેશના પશ્ચિમ કામેંગ જિલ્લામાં ડેપ્યુટી કમિશનરના પદ પર તૈનાત હતા. તેમની વિરુદ્ધ મળેલી એક ફરિયાદના આધાર પર તપાસ કરવામા આવી. એપ્રિલ 2008 માં તેમને સસ્પેન્ડ કરવામા આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહી ફેબ્રુઆરી, 2008 માં કામેંગા કટેલાક સ્થાનિક લોકો દ્વારા કરવામા આવેલી ફરિયાદના આધાર પર કરવામાં આવી છે.
ગૃહ મંત્રાલયે આઈએએસ અધિકારી પદ્મા જયસ્વાદની વિરુદ્ધ અખિલ ભારતીય સેવા નિયમ, 1969 ના નિયમ 8 અંતર્ગત કાર્યવાહી કરવામા આવી છે. ગૃહ મંત્રાલયે આદેશ જાહેર કર્યો હતો. તેમને સેવા પરથી હટાવવામાં આવ્યા છે.
આઈએએસ અધિકારી પદ્મા જયસવ્લાની લિંક્ડઈન પ્રોફાઈલ અનુસાર, તેઓએ સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો હતો. બાદમાં પંજાબ યુનિવર્સિટીના બિઝનેસ સ્કૂલમાંથી એમબીએની ડિગ્રી મેળવી છે. પદ્મા જયસ્વાલ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરીઝ ઓફ ઈન્ડિયા તરફથી સર્ટિફાઈડ કંપની સેક્રેટરી પણ છે. આ ઉપરાંત તેઓએ UGC રિસર્ચ ફેલો તરીકે કામ કર્યું છે. જેમાં એક એકેડેમિક ફોકસના બિઝનેઝ એડમિનિસ્ટ્રેશન, મેનેજમેન્ટ ઈન્ટરનેશનલ અફેર્સ, ફાઈનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ અને લિગલ પર્સનલ મેનેજમેન્ટ સામેલ છે.