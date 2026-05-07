/કોણ છે IPS બી.સુમતિ, અડધી રાતે વેશ બદલીને બસ સ્ટોપ પર 3 કલાક ચલાવ્યું સિક્રેટ ઓપરેશન

Who is IPS B Sumathi : હૈદરાબાદના IPS બી. સુમતિએ રાત્રે ૧૨:૩૦ કલાકે સતત ત્રણ કલાક સુધી સામાન્ય મહિલા બનીને શહેરની સુરક્ષાનું નિરીક્ષણ કર્યું. તેઓએ કેવી રીતે એક એકલી મહિલા તરીકે ઓપરેશન પાર પારડ્યું, વાંચો આ પ્રેરણાદાયી અંડરકવર મિશનની સંપૂર્ણ વિગત.
રાતે સાડા બાર વાગ્યાનો સમય, સૂમસાન બસસ્ટોપ, રસ્તા પર એકલી ઉભી રહેલી મહિલા, અંધારામાં તેના પર ટગર ટગર જોતી કેટલીક નજરો. કેટલાક લોકોએ તેની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, તો કેટલાકના હાવભાવ બદલાયા. આ કોઈ ફિલ્મી દ્રશ્ય જેવું લાગશે. પરંતું હૈદરાબાદના રસ્તા પર કંઈક અલગ જ થઈ રહ્યું હતું. આ કોઈ સામાન્ય મહિલા ન હતી. પરંતુ શહેરની નવી પોલીસ કમિશનર IPS બી.સુમતિ હતા. જે મહિલાઓની સુરક્ષાનું સત્ય જાણવા માટે અડધી રાતે અંડરકવર મિશન પર નીકળી હતી.
હૈદરાબાદના રસ્તા પર અડધી રાત બાદ સન્નાટો છવાયો હતો. ત્યારે હૈદરાબાદમાં મહિલાની સુરક્ષા જાણવા માટે એક મહિલા પોલીસ અધિકારીએ મોડી રાતે અંડરકવર એજન્ટ બનીને ઓપરેશન ચલાવ્યુ હતું. જેમાં ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, મલ્કાજગિરી પોલીસ કમિશનર બી.સુમતિ ખુદ અડધી રાતે મહિલા મુસાફર બનીને રસ્તા પર પહોંચ્યા હતા. તેઓએ ત્રણ કલાક સુધી ઓપરેશન ચલાવ્યું હતું.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અધિકારી રાતે 12.30 કલાકથી લઈને 3.30 કલાક સુધી એકલા બસ સ્ટોપ પર ઉભા રહ્યા હતા. જેથી મોડી રાત સુધી સફર કરનારી મહિલાઓને કેવી સ્થિતિનો સામનો કરવો પડે છે, તેની તેઓએ માહિતી મેળવી. આ દરિમયાન કેટલાક પોલીસ ઓફિસરોને સાદા પહેરવેશમાં અંડર કવર બનીને તૈનાત કરાયા હતા, જેઓ સમગ્ર સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા હતા.
ઓપરેશન દરમિયાન સાદા કપડામાં તૈનાત પોલીસ કર્મચારી તેમની આસપાસ જ હતા. ઓપરેશન દરમિયાન બસ સ્ટોપ પર કેટલાક લોકોનો વ્યવહાર સંદિગ્દ જોવા મળ્યો. જેના પર પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી હતી. છેડતી કરવા પર તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
તેલંગાના કેડરના વરિષ્ઠ અધિકારી સુમતિ પોતાના પોલિસીંગ માટે પ્રખ્યાત છે. તેઓએ 1 મેના રોજ મલકાજગિરીના પહેલા મહિલા કમિશનર તરીકે ચાર્જ સંભાળ્યો છે. તેઓ રાજ્ય ગુપ્તચર બ્યૂરો (SIB) ના હેડ રહી ચૂક્યા છે. માઓવાદી સંગઠનના આત્મસમર્પણ અભિયાનમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. પોલીસિંગમાં એઆઈ આધારિત સુવિધાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે તેઓ પ્રખ્યાત છે.