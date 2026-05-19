Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /કોણ છે IPS દમયંતી સેન? મમતા સરકારમાં સાઈડલાઈન થયેલા બંગાળની લેડી સિંઘમને ફરી મળી મોટી જવાબદારી

કોણ છે IPS દમયંતી સેન? મમતા સરકારમાં સાઈડલાઈન થયેલા બંગાળની લેડી સિંઘમને ફરી મળી મોટી જવાબદારી

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 19, 2026, 01:24 PM IST|Updated: May 19, 2026, 01:26 PM IST

Who IS IPS Damayanti Sen : પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી શુભેન્દુ અધિકારીએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકારના કાર્યકાળ દરમિયાનના ભ્રષ્ટાચાર, મહિલાઓ અને બાળકીઓ વિરુદ્ધ અત્યાચારની ઘટનાઓના તપાસના આદેશ આપ્યા છે. રાજ્યની મહિલાઓની સુરભા માટે શુભેન્દુ સરકારે એક કમિટી બનાવી છે. જેની જવાબદારી અનુભવી આઈપીએસ ઓફિસર દમયંતી સેનને સોંપી છે. આખરે કોણ છે આ IPS દમયંતી સેન, જેઓ મમતા સરકારમાં સાઈડલાઈ થયા હતા, જાણો 

મમતા સરકારે IPS દમયંતી સેનને પદ પરથી હટાવ્યા હતા1/6

પશ્ચિમ બંગાળમાં નવી સરકાર બાદ અનુભવી IPS દમયંતી સેન ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી શુભેન્દુ અધિકારીએ સરકારના સુપરકોર્પના નામથી જાણીતા દમયંતી સેનને મહિલાઓ અને બાળકોની વિરુદ્ધ થતા આરોપની તપાસ માટેની હાઈલેવલની કમિટીના મેમ્બર સેક્રેટરી તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. IPS દમયંતી સેન એ જ ઓફિસર છે, જેમને 2010 માં ઐતિહાસિક પાર્ક સ્ટ્રીટ ગેંગરેપ કેસનું સત્ય બહાર લાવવા માટે સજા ભોગવવી પડી હતી. તત્કાલીન મમતા સરકારે તેમને પદ પરથી હટાવ્યા હતા. 

IPS દમયંતી સેનને સોંપાઈ મોટી જવાબદારી 2/6

રાજ્યમાં મહિલાઓની સુરક્ષા માટે શુભેન્દુ સરકારે રિટાયર્ડ સમાપ્તિ ચેટરજીની અધ્યક્ષતામાં એક ખાસ સમિતિ બનાવી છે. આ કમિટી આગામી 1 જુનથી રાજ્યના અલગ અલગ વિસ્તારમાં જઈને જનસુનાવણીના માધ્યમથી સીધી રીતે મહિલાઓ સાથે જોડાશે. 1 જુન પહેલાથી IPS દમયંતી સેનની દેખરેખમાં અધિકારીઓની ટીમ રાજ્યમાં મહિલાઓની વિરુદ્ધ થયેલા જુના કેસના ડેટા એકઠા કરશે.  

IPS દમયંતી સેન કેમ ચર્ચામાં આવ્યા હતા 3/6

શુભેન્દુ સરકારે જે કમિટી બનાવી છે, તેમાં IPS દમયંતી સેનનું નામ આવતા જ સૌનું ધ્યાન ખેંચાયું હતું. દમયંતી સેન એ મહિલા ઓફિસર છે, જે વર્ષ 2012 માં ચર્ચામા આવ્યા હતા. દમયંતીએ મમતા સરકારની વિરુદ્ધ મોરચો સંભાળ્યો હતો. બંગાળમાં ચાર બાળકીઓના સાથે રેપ થયો હતો. આ મામલાની તપાસ કોલકાત્તા હાઈકોર્ટે વરિષ્ઠ IPS દમયંતી સેનને સોંપી હતી. 

પાર્ક સ્ટ્રીટ ગેંગરેપ કેસથી મચાવી સનસની4/6

દમયંતી સેન 1996 ની બેચના આઈપીએસ ઓફિસ છે. તેઓ કોલકાત્તા પોલીસના જોઈન્ટ કમિશનર તરીકે કાર્ય કરતા પહેલી મહિલા હતા. તેના બાદ કોલકાત્ત પોલીસની સ્પેશિયલ કમિશનર નિયુક્ત કરાયા હતા. તેમણે પાર્ક સ્ટ્રીટ ગેંગરેપ કેસનું નેતૃત્વ કર્યું હતું. આ કેસ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ સરકારના સત્તામાં આવ્યા બાદ થયો હતો. જેણે સમગ્ર રાજ્યમાં હલચલ મચી ગઈ હતી.   

મમતા બેનરજીએ કર્યા હતા સાઈડલાઈન5/6

દમયંતી સેન એ સમયે ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પ્રભારી જોઈન્ટ કમિશનર હતા. તેમણે સાબિત કર્યું કે, પાર્ક સ્ટ્રીટ રેપ ઘટના ખોટી નથી. તેના બાદ મમતા બેનરજીએ દમયંતી સેનનું ટ્રાન્સફર કરીને કોલકાત્તા પોલીસ મુખ્ય ઓફિસથી બેરકપુર કમિશનરેટમાં મોકલ્યા હતા. તેના બાદથી મમતા બેનરજીના કાર્યકાળ દરમિયાન તેઓ હંમેશા સાઈડલાઈન રહ્યાં. 

લગ્ન નથી કર્યા, બાળકને દત્તક લીધું6/6

1970 માં જન્મેલા દમયંતી સેને પોતાના પરિવાર વિશે કંઈ જાહેરમાં જણાવ્યું નથી. તેમના માતાપિતા, ભાઈ-બહેન વિશે કોઈ ઉલ્લેખ કર્યો નથી. તેઓએ લગ્ન પણ કર્યા નથી. તેમણે જાદવપુર યુનિવર્સિટીથી અભ્યાસ કર્યો છે. IPS દમયંતી સેનના વિશે કહેવાય છે કે, તેઓએ લગ્ન નથી કર્યા, પરંતું એક સિંગલ મધર છે. તેમણે સંતાનમાં એક બાળકને દત્તક લીધું છે. 

Tags:
IPS Damayanti Sen
west Bengal
Singham
Supercorp

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારવાનો અધિકાર કોની પાસે છે ? જાણો કોણ નક્કી કરે છે ભાવ

ભારતમાં પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ વધારવાનો અધિકાર કોની પાસે છે ? જાણો કોણ નક્કી કરે છે ભાવ

Petrol Diesel price6 min ago
2

આધાર કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર, UIDAI એ લંબાવી ફ્રીમાં અપડેટ કરવાની તારીખ

Aadhaar card20 min ago
3

શું મંદિરોના ખજાનામાં પડેલું 4000 ટન સોનું સરકાર કરશે જપ્ત? જાણો હકીકત

gold31 min ago
4

ડ્રગ્સ, ક્રિપ્ટો અને આતંકવાદ! અમદાવાદમાંથી ઝડપાયું ઈન્ટરનેશનલ ટેરર ફંડિંગનું સૌથી મો

breaking news43 min ago
5

આ વળી કઈ નવી પાર્ટી આવી, જેણે 72 કલાકમાં બનાવ્યા 70000 સભ્ય, મહુઆ મોઈત્રા પણ જોડાયા?

Cockroach Janta Party52 min ago