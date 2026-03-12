કોણ છે કિંજલ રબારી? સુરીલો અવાજથી લઈ લગ્ન વિવાદ સુધીની સંપૂર્ણ સફર, 35થી વધુ આલ્બમો મચાવે છે ધૂમ
Kinjal Rabari: ગુજરાતના લોક સંગીત ક્ષેત્રે 'કોયલ કંઠી' ગાયિકા તરીકે જાણીતા બનેલા કિંજલ રબારી હાલ સોશિયલ મીડિયા અને સમાચારોમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યા છે. રાધનપુરના એક નાના ગામથી શરૂ થયેલી તેમની સફર આજે એક ગંભીર પારિવારિક અને કાયદાકીય વળાંક પર આવીને ઉભી છે.
ગામડાની શાળામાંથી લોક ગાયિકા બનવાની સફર
કિંજલ રબારી મૂળ પાટણ જિલ્લાના રાધનપુર તાલુકાના સિનાડ ગામના વતની છે. તેમનું બાળપણ અને પ્રાથમિક શિક્ષણ ગામની જ સરકારી શાળામાં વીત્યું હતું. ધોરણ 1 થી 8 ના અભ્યાસ દરમિયાન તેમના આચાર્ય તેજાભાઈ જાદવે કિંજલની કલાને પારખી હતી. વિદ્યાર્થીઓનો આત્મવિશ્વાસ વધારવા શાળામાં વસાવેલી સાઉન્ડ સિસ્ટમ કિંજલ માટે પ્રથમ મંચ બની હતી.
કિંજલના મોટાભાઈ કિરણ રબારીએ તેમને સંગીત ક્ષેત્રે આગળ વધવા માટે સતત પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. આજે કિંજલ રબારીના 35થી વધુ આલ્બમો યુટ્યુબ પર ધૂમ મચાવી રહ્યા છે. દેશી લગ્ન ગીતો, ભજનો અને લોકગીતોમાં મોટું નામ ધરાવતા કિંજલબેને ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાનમાં પણ અનેક સ્ટેજ પ્રોગ્રામ્સ કર્યા છે.
લગ્ન અને સર્જાયેલો વિવાદ
તાજેતરમાં કિંજલ રબારીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો પોસ્ટ કરીને પોતાના લગ્નની જાહેરાત કરતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. તેમણે અશોક ચૌધરી નામના યુવક સાથે લગ્ન કર્યા હોવાની પૃષ્ટિ કરી છે.
વીડિયોમાં કિંજલ રબારીએ કરેલા મહત્વના ખુલાસા
કિંજલે જણાવ્યું કે તેમણે પોતાની મરજીથી લગ્ન કર્યા છે. તેમણે પરિવારને મનાવવા ખૂબ પ્રયત્નો કર્યા હતા, પરંતુ પરિવાર વિરોધમાં હોવાથી આખરે આ પગલું ભરવું પડ્યું.
ગાયિકાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે તેમને અને તેમના પતિને જીવનું જોખમ છે. જો તેમના પતિ કે તેમના સંબંધીઓને કંઈ પણ નુકસાન થશે, તો તેના માટે તેમનો પરિવાર જવાબદાર રહેશે.
તેમણે રબારી સમાજ પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે, "હું મારા સમાજની કદર કરું છું, પરંતુ મારા લગ્નને લઈને મને બદનામ કરવામાં આવી રહી છે તે ખોટું છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે કિંજલ રબારીએ એડવોકેટનો સંપર્ક કર્યો છે અને પોલીસ પ્રોટેક્શન માટેની પણ માગ કરી છે.
એક સામાન્ય પરિવાર અને ગામડાની સરકારી શાળામાંથી નીકળીને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે પોતાનો અવાજ પહોંચાડનાર કિંજલ રબારી આજે પોતાના અંગત જીવનના સંઘર્ષ સામે લડી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયા પર તેમના ચાહકો બે ભાગમાં વહેંચાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે, ત્યારે કિંજલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કોઈએ અફવાઓ પર ધ્યાન આપવું નહીં.
