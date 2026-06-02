Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /કોણ છે આ સગર્ભા મહિલા, રાજકીય દાવપેચ વચ્ચે જેની પક્ષ પ્રત્યેની વફાદારી માટે ગુજરાતમાં થઈ રહ્યાં છે ગુણગાન

કોણ છે આ સગર્ભા મહિલા, રાજકીય દાવપેચ વચ્ચે જેની પક્ષ પ્રત્યેની વફાદારી માટે ગુજરાતમાં થઈ રહ્યાં છે ગુણગાન

Written ByDipti Savant
Published: Jun 02, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jun 02, 2026, 12:18 PM IST

Diyodar Taluka Panchayat Election : દિયોદર તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી દરમિયાન સત્તાના સમીકરણો, રાજકીય દાવપેચ અને જીત-હારની ચર્ચાઓ વચ્ચે એક સગર્ભા મહિલા સભ્યની વફાદારી અને હિંમત આજે સમગ્ર બનાસકાંઠામાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. જાડા બેઠકના તાલુકા પંચાયત સભ્ય કિંજલબેન નાગજીભાઈ ઠાકોરને ડોક્ટર દ્વારા 27 મેના રોજ ડિલિવરીની તારીખ આપવામાં આવી હતી. પરંતુ માતૃત્વના અત્યંત સંવેદનશીલ સમયગાળામાં પણ તેમણે લોકશાહી અને પોતાના પક્ષ પ્રત્યેની જવાબદારીને પ્રથમ સ્થાન આપ્યું હતું. 
 

કિંજલબેન નાગજીભાઈ ઠાકોર કેમ ચર્ચામાં આવ્યા1/6

કિંજલબેન નાગજીભાઈ ઠાકોર કેમ ચર્ચામાં આવ્યા

સામાન્ય રીતે ડિલિવરીના દિવસો નજીક આવતા ગર્ભવતી મહિલાઓને સંપૂર્ણ આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવતી હોય છે. પરિવાર પણ આવા સમયે માતા અને બાળકની સલામતીને સૌથી વધુ મહત્વ આપતો હોય છે. પરંતુ દિયોદર તાલુકા પંચાયતના જાડા બેઠકના સભ્ય કિંજલબેન નાગજીભાઈ ઠાકોરે પોતાના જીવનના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમયગાળામાં પણ લોકશાહી પ્રત્યેની ફરજને ભૂલ્યા નહોતા.  

પોતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરતાં વધુ કિંજલબેન લોકશાહીના પર્વમાં પોતાની હાજરી આપી2/6

પોતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરતાં વધુ કિંજલબેન લોકશાહીના પર્વમાં પોતાની હાજરી આપી

ડોક્ટર દ્વારા 27 મેના રોજ ડિલિવરીની તારીખ આપવામાં આવી હતી. સંજોગો એવા સર્જાયા કે એ જ દિવસે તાલુકા પંચાયતની પ્રમુખ-ઉપપ્રમુખ પદની ચૂંટણી પણ યોજાવાની હતી. ચૂંટણીને લઈને છેલ્લા ઘણા દિવસોથી રાજકીય ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો હતો. પરંતુ પોતાના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરતાં વધુ કિંજલબેન લોકશાહીના પર્વમાં પોતાની હાજરી નોંધાવવા માટે તૈયાર રહ્યા હતા.

સગર્ભાવસ્થાની ચિંતા છોડી, ચૂંટણી પર ધ્યાન આપ્યું3/6

સગર્ભાવસ્થાની ચિંતા છોડી, ચૂંટણી પર ધ્યાન આપ્યું

27 મેના રોજ ચૂંટણી રદ થતાં ફરી એકવાર અનિશ્ચિતતા સર્જાઈ હતી. ત્યારબાદ 30 મેના રોજ ચૂંટણી યોજાવાની જાહેરાત થતાં ફરીથી કિંજલબેન તાલુકા પંચાયત કચેરીએ પહોંચ્યા હતા. સગર્ભાવસ્થાના અંતિમ દિવસોમાં હોવા છતાં કલાકો સુધી રાહ જોવી, સતત આવન-જાવન કરવું અને રાજકીય માહોલ વચ્ચે હાજર રહેવું કોઈ સામાન્ય બાબત નથી. પરંતુ કિંજલબેને પોતાની જવાબદારીથી એક પગલું પણ પાછળ હટવાનું પસંદ કર્યું નહોતું.

કિંજલબેન ઠાકોરે પોતાના પક્ષ પ્રત્યેની વફાદારી જાળવી રાખી4/6

કિંજલબેન ઠાકોરે પોતાના પક્ષ પ્રત્યેની વફાદારી જાળવી રાખી

કિંજલબેનના પતિ નાગજીભાઈ ઠાકોર પણ સતત તેમની સાથે રહ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અગાઉ લાંબા સમય સુધી બેસી રહેવાના કારણે કિંજલબેનને પેટમાં દુખાવાની તકલીફ થઈ હતી. તેમ છતાં લોકશાહી પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે તેમની ઇચ્છા અને મનોબળ અડગ રહ્યું હતું. રાજકીય વર્તુળોમાં અનેક પ્રકારની ચર્ચાઓ, દબાણો અને પ્રલોભનોની વાતો પણ ચાલી રહી હતી. પરંતુ આ તમામ વચ્ચે કિંજલબેન ઠાકોરે પોતાના પક્ષ પ્રત્યેની વફાદારી જાળવી રાખી હતી. તેમણે સાબિત કરી દીધું કે સાચી રાજનીતિ માત્ર પદ કે સત્તા માટે નહીં, પરંતુ વિશ્વાસ, નિષ્ઠા અને સમર્પણ માટે પણ કરવામાં આવે છે.

નરસિંહભાઈ રબારીએ તેમના આવનાર સંતાનના શિક્ષણની જવાબદારી ઉપાડવાની જાહેરાત કરી5/6

નરસિંહભાઈ રબારીએ તેમના આવનાર સંતાનના શિક્ષણની જવાબદારી ઉપાડવાની જાહેરાત કરી

કિંજલબેનની આ નિષ્ઠા અને હિંમતથી પ્રભાવિત થઈ ગોપાલ સેનાના પ્રમુખ નરસિંહભાઈ રબારીએ તેમના આવનાર સંતાનના શિક્ષણની જવાબદારી ઉપાડવાની જાહેરાત કરી હતી. જ્યારે જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય સિદ્ધરાજસિંહ ચૌહાણે ડિલિવરી દરમિયાન થનાર તમામ ખર્ચ પોતાની જવાબદારી પર ઉપાડવાની જાહેરાત કરી હતી.

6/6

આજે સમગ્ર ઘટનાક્રમમાં જો કોઈ એક નામ સૌથી વધુ ચર્ચામાં રહ્યું હોય તો તે છે કિંજલબેન નાગજીભાઈ ઠાકોર. કારણ કે તેમણે સાબિત કર્યું છે કે એક મહિલા જ્યારે કોઈ જવાબદારી સ્વીકારે છે ત્યારે સંજોગો કેટલાય કઠિન કેમ ન હોય, તે પોતાની ફરજ અને વચન પ્રત્યે અડગ રહી શકે છે. માતૃત્વ અને લોકશાહી પ્રત્યેની ફરજ વચ્ચે સંતુલન જાળવી કિંજલબેન ઠાકોરે વફાદારી, હિંમત અને પ્રતિબદ્ધતાની એક એવી મિસાલ સ્થાપી છે, જે લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે.

TAGS:
Gujarat politics
Banaskantha News
Women in Politics
Inspiring News

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
વૈભવ સૂર્યવંશીને ટીમ ઈન્ડિયામાં ક્યારે મળશે તક ? BCCIનું મોટું નિવેદન આવ્યું સામે
Vaibhav Sooryavanshi27 min ago
2
Tenant Rights India31 min ago
3
Shilpa Shinde controversy35 min ago
4
Satyabrata Kumar38 min ago
5
ICC50 min ago