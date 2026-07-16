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કોણ છે કોયલ મલ્લિક? શપથ લીધાના 2 જ મહિનામાં છોડ્યું રાજ્યસભા સાંસદનું પદ! ભૂપેન્દ્ર યાદવ સાથે કરી મુલાકાત

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 16, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:56 PM IST

Who is Koel Mallick: પશ્ચિમ બંગાળમાં 15 વર્ષ સુધી સત્તામાં રહ્યા બાદ હવે પૂર્વ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની પાર્ટી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ની સ્થિતિ ભારે સંકટમાં ઘેરાયેલી જોવા મળી રહી છે. પાર્ટીમાં આંતરિક તણાવ અને વિખવાદ વચ્ચે ગુરુવારે (16 જુલાઈ 2026) ટીએમસીના વધુ એક રાજ્યસભા સાંસદ રુક્મિણી મલિક ઉર્ફે કોયલ મલ્લિકે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે.

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પશ્ચિમ બંગાળના રાજકારણમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ને વધુ એક મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. પાર્ટીના રાજ્યસભા સાંસદ અને બંગાળી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીની અભિનેત્રી કોયલ મલ્લિકે ગુરુવારે રાજ્યસભાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપી દીધું છે. તેમણે સાંસદ તરીકે શપથ લીધાના ગણતરીના મહિનાઓ બાદ જ આ નિર્ણય લીધો છે.

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બીજી તરફ મમતા બેનર્જી માટે વધુ એક ઝટકો એ છે કે, રાજ્યસભાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના નેતા કોયલ મલિકે કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ સાથે મુલાકાત પણ કરી છે. કોયલ મલિકનું આ રાજીનામું એવા સમયે સામે આવ્યું છે, જ્યારે એક દિવસ પહેલા જ મમતા બેનર્જીના ટીએમસી જૂથના ધારાસભ્ય મદન મિત્રાએ પાર્ટીના તમામ હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને તેઓ ઋતબ્રત બેનર્જીના બળવાખોર જૂથમાં સામેલ થઈ ગયા છે.

કોયલ મલ્લિકે રાજીનામામાં શું લખ્યું?3/8

કોયલ મલ્લિકે રાજીનામામાં શું લખ્યું?

રાજસભાના ચેરમેન સી.પી. રાધાકૃષ્ણનને લખેલા પોતાના પત્રમાં તેમણે જણાવ્યું કે, "હું રાજ્યસભાના સભ્યપદેથી રાજીનામું આપું છું, જેને કૃપા કરીને તાત્કાલિક અસરથી સ્વીકારવામાં આવે." આ રાજીનામું સંસદનું ચોમાસુ સત્ર શરૂ થવાના થોડા દિવસો પહેલા જ આવ્યું છે, જે 20 જુલાઈથી શરૂ થવાનું છે. રાજ્યસભામાંથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ના સાંસદોના રાજીનામાની વાત કરીએ તો કોયલ મલિક આ યાદીમાં ચોથા ક્રમે સામેલ થઈ ગયા છે. નોંધનીય છે કે, આ પહેલા તૃણમૂલના ત્રણ સાંસદો - સુખેન્દુ શેખર રોય, સુષ્મિતા દેવ અને પ્રકાશ ચિક બારાઇકે પોતાની રાજ્યસભા બેઠકો પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું અને તેઓ ભાજપ (BJP)માં જોડાયા હતા.

કોયલ મલ્લિકે એપ્રિલમાં લીધા હતા શપથ4/8

કોયલ મલ્લિકે એપ્રિલમાં લીધા હતા શપથ

કોયલ મલ્લિકે એપ્રિલ મહિનામાં જ રાજ્યસભા સાંસદ તરીકે શપથ લીધા હતા. જો કે, શપથ લીધાના ગણતરીના મહિનાઓ બાદ જ તેમણે પોતાના પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું. હાલમાં તેમના રાજીનામાના કારણ અંગે કોઈ સત્તાવાર માહિતી સામે આવી નથી.

મમતા બેનર્જી માટે વધુ એક રાજકીય ઝટકો5/8

મમતા બેનર્જી માટે વધુ એક રાજકીય ઝટકો

કોયલ મલ્લિકનું રાજીનામું એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ પહેલેથી જ રાજકીય પડકારોનો સામનો કરી રહી છે. પાર્ટી પ્રમુખ મમતા બેનર્જી માટે આ તાજેતરના સમયનો વધુ એક મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહ્યો છે. તાજેતરના રાજકીય પ્રવાહોને કારણે પાર્ટી પર સતત દબાણ વધી રહ્યું છે.

વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ વધી રાજકીય અડચણો6/8

વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ વધી રાજકીય અડચણો

હાલમાં પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) સામે મળેલી હાર બાદ TMCની અંદર રાજકીય હલચલ તેજ થઈ ગઈ છે. ચૂંટણી પરિણામો બાદ પાર્ટી સામે સંગઠનને મજબૂત રાખવાનો મોટો પડકાર ઉભો થયો છે.

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કોયલ મલ્લિકના રાજીનામાના એક દિવસ પહેલા બુધવારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય મદન મિત્રા પણ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં બળવાખોર જૂથ સાથે જોડાઈ ગયા હતા. સતત બની રહેલી આ ઘટનાઓએ રાજ્યના રાજકારણમાં નવી ચર્ચા જગાવી છે અને TMC ની સ્થિતિ પર સવાલો ઊભા કર્યા છે.

કોણ છે કોયલ મલ્લિક?8/8

કોણ છે કોયલ મલ્લિક?

કોયલ મલ્લિક બંગાળી ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીનું એક જાણીતું નામ છે. કોલકાતામાં જન્મેલી કોયલ અભિનેત્રી હોવાની સાથે-સાથે એક સામાજિક કાર્યકર પણ છે. તે વિધવા મહિલાઓ અને બાળકોના કલ્યાણ માટે કામ કરે છે. કોયલ અત્યાર સુધીમાં ઘણી સુપરહિટ બંગાળી ફિલ્મોમાં કામ કરી ચૂકી છે અને તેને 'ટોલી ક્વીન' (Tolly Queen) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. કોયલના પિતા રંજીત મલ્લિક પણ બંગાળી અભિનેતા અને નિર્માતા રહી ચૂક્યા છે. કોયલે વર્ષ 2013માં ફિલ્મ નિર્માતા નિસપલ સિંહ સાથે લગ્ન કર્યા હતા.

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કોયલ મલ્લિકનું રાજીનામું

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