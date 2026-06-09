/કોણ છે મહાવીર સિંઘવ, સુરેન્દ્રનગરના માથાભારે શખ્સનું અમદાવાદમાં કેવી રીતે થયું મોત?

Ahmedabad Crime News : અમદાવાદના બોપલ વિસ્તારમાં આવેલ અક્ષર લક્ઝુરિસ ફ્લેટમાં ચોથા માળેથી પટકાયેલા યુવકનું મોત નિપજ્યુ હતું. બોપલ પોલીસે અકસ્માત મોત નોંધી કેસની વધુ તપાસ કરી છે. ત્યારે તપાસમાં મોટો ખુલાસો થયો કે, જે યુવકનું મોત થયું તે મહાવીરસિંહ સિંધવ સુરેન્દ્રનગરમાં માથાભારે શખ્સ તરીકે કુખ્યાત છે. ઈન્ડિયન આર્મીની નોકરી છોડીને તેણે ગુનાખોરીની દુનિયામાં પગ મૂક્યો હતો. સુરેન્દ્રનગરના મોટા ડ્રગ્સકાંડમાં લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગ સાથે તેનું નામ જોડાયું હતું. ત્યારે કોણ છે આ મહાવીરસિંહ સિંધવ જાણીએ.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, બોપલમાં આવેલ અક્ષર લક્ઝુરિયસ ફ્લેટમાં મહાવીરસિંહ સિંઘવ નામના યુવકની પાડોશી સાથે મુરત સોલંકી સાથે માથાકૂટ થઈ હતી. બંને વચ્ચે માથાકૂટ બાદ ઝઘડો થયો હતો. બાદમાં સ્થાનિક લોકોએ ઘટનાની જાણ કરતાં પોલીસની પીસીઆર વન ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી. પોલીસને જોઈને મહાવીરસિંહ ત્યાંથી ભાગ્યો હતો. જોકે ભાગતા સમયે તેનો પગ લપસી જતા અચાનક ચોથા માળેથી પટકાયો હતો. ચોથા માળેથી નીચે પટકાતા મહાવીર સિંહનું મોત નિપજ્યું હતું. બોપલ પોલીસે અકસ્માત મોત નોંધી કેસની વધુ તપાસ કરી છે. પોલીસ પાસેથી પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર મહાવીરસિંહ વિરુદ્ધ ભૂતકાળમાં પાંચથી છ ગુના નોંધાયા હતા. બોટાદમાં તેમની વિરુદ્ધ ગુજસીટોક સહિતનો ગુનો નોંધાયો છે. તો બોપલ પોલીસે સમગ્ર કેસની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે, મહાવીરસિંહ અગાઉ ઈન્ડિયન આર્મીમાં સપ્લાય સોલ્જર તરીકે ફરજ બજાતો હતો. પરંતું આર્મીની નોકરી છોડીને તેણે ગુનેગારીની દુનિયામાં પગ મૂક્યો હતો. અનેક કિસ્સાઓને કારણે તે ચર્ચામાં આવ્યો હતો. તો સાથે જ કાયદાની ધજ્જિયા ઉડાવતા તેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ પણ થયા છે. તેણે પોતાની બંદૂક સાથેની તસવીરો પણ શેર કરી હતી.
તો વર્ષ 2023 માં સુરેન્દ્રનગરમાં લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગનો એક મેમ્બર ડ્રગ્સ સાથે પકડાયો હતો. આ તપાસનો રેલો મહાવીરસિંહ સુધી પહોંચ્યો હતો. મહાવીરસિંહ ચુડાના ચોકડી ગામે બેઠા-બેઠા કુખ્યાત લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના માણસોને ડ્રગ્સ સપ્લાય કરતો હતો, જેના કારણે સુરેન્દ્રનગર એલસીબીએ તેની અટકાયત પણ કરી હતી. આમ, લોરેન્સ બિશ્નોઈની ગેંગ સાથે તેનું નામ જોડાયું હતું. આ ઉપરાંત એક લૂંટ કેસમાં સંડોવાયેલા મહાવીરસિંહનો પોલીસે આખા ગામમાં વરઘોડો પણ કાઢ્યો હતો.
વર્ષ 2020માં મોરબી જિલ્લાના ટીકર ગામમાં જાણીતા કલાકાર રાજભા ગઢવી અને દેવાયત ખવડનો ડાયરો યોજાયો હતો. જેમાં મહાવીરસિંહે સ્ટેજ પર અઢળક રૂપિયાનો વરસાદ કર્યો હતો. તેનો આ વીડિયો ચર્ચામાં આવ્યો હતો.