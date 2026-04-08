મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની શરમજનક હાર માટે જવાબદાર કોણ ? ટીમ માટે આ 5 ખેલાડી સાબિત થયા વિલન !

IPL 2026માં રાજસ્થાન રોયલ્સ સામે મળેલી કારમી હારમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના અનુભવી ખેલાડીઓ સંપૂર્ણપણે નિષ્ફળ ગયા. મુંબઈની હાર પાછળ આ 5 ખેલાડીઓ મુખ્ય કારણ સાબિત થયા. ત્યારે આ ખેલાડીઓ કયા છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.

Updated:Apr 08, 2026, 11:45 AM IST

ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી IPL 2026ની 13મી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને કારમી હાર આપી. વરસાદના કારણે 11 ઓવરની રમાયેલી આ મેચમાં રાજસ્થાને 151 રનનો વિશાળ ટાર્ગેટ આપ્યો હતો, જેના જવાબમાં મુંબઈ 123 રન જ બનાવી શક્યું હતું. ત્યારે મુંબઈની હાર માટે કયા ખેલાડીઓ વિલન સાબિત થયા તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.   

ટ્રેન્ટ બોલ્ટ

સ્વિંગ બોલિંગ માટે જાણીતો ટ્રેન્ટ બોલ્ટ શરૂઆતમાં સફળતા અપાવશે તેવી આશા હતી. જોકે, તેણે પોતાની એક ઓવરમાં 22 રન આપ્યા. યશસ્વી જયસ્વાલ અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ તેની બોલિંગ પર જોરદાર એટેક કર્યો, જેનાથી રાજસ્થાનને એક ધમાકેદાર શરૂઆત મળી જેને મુંબઈના બોલરો સમગ્ર ઇનિંગ્સ દરમિયાન રોકી શક્યા નહીં.

જસપ્રીત બુમરાહ

વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ બોલર ગણાતો જસપ્રીત બુમરાહ આ મેચમાં અસરકારક પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો હતો. 3 ઓવરના પોતાના ક્વોટામાં તેણે એક પણ વિકેટ લીધા વિના 32 રન આપ્યા. આશ્ચર્યજનક રીતે 15 વર્ષીય વૈભવ સૂર્યવંશીએ બુમરાહના પહેલા જ બોલ પર છગ્ગો ફટકાર્યો હતો. બુમરાહે વિકેટ ના લેતાં મુંબઈ માટે સૌથી મોટો ફટકો સાબિત થયો.

રાયન રિકેલ્ટન

151 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે મુંબઈને મજબૂત શરૂઆતની ખૂબ જરૂર હતી, પરંતુ ઓપનિંગ બેટ્સમેન રાયન રિકેલ્ટન માત્ર 8 રન બનાવીને આઉટ થયો. જોફ્રા આર્ચરની બોલિંગ પર ખરાબ શોટ રમતી વખતે આઉટ થયો તે ટીમ માટે ઘાતક ફટકો સાબિત થયો.  

રોહિત શર્મા

જ્યારે કોઈ ટીમ 151 જેવા મોટા ટાર્ગેટનો પીછો કરતી હોય છે, ત્યારે રોહિત શર્મા જેવા અનુભવી પાસેથી નોંધપાત્ર ઇનિંગ્સની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે. જોકે, રોહિત ફક્ત 5 રન બનાવી શક્યો અને પછી સંદીપ શર્મા દ્વારા LBW આઉટ થયો. તેની સૌથી મોટી ભૂલ રિવ્યૂ ગુમાવવાની હતી, જે ભૂલ આખરે ટીમને મોંઘી પડી.  

સૂર્યકુમાર યાદવ

મિસ્ટર 360 સૂર્યકુમાર યાદવ પોતાની આક્રમક બેટિંગથી મેચનું પાસુ ફેરવી દેશે તેવી અપેક્ષા હતી. તેણે સિક્સર ફટકારીને પોતાનો ઇરાદો દર્શાવ્યો, પરંતુ બીજા જ બોલ પર તે ફક્ત 6 રન બનાવીને નાંદ્રે બર્ગરનો શિકાર બન્યો. સૂર્યાના આઉટ થતાં જ મુંબઈની જીતની જે પણ ધૂંધળી આશાઓ હતી તે સંપૂર્ણપણે ઠગારી નીવડી.

