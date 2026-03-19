કોણ છે સદગુરુ પ્રદીપજી, જેના આશ્રમમાં છપાતી હતી નકલી નોટ, ગામલોકોએ જ ખોલી પોલ
Who Is Sadguru Pradeepji : અમદાવાદમાં પકડાયેલી નકલી નોટ થકી ગુજરાતનું સૌથી મોટું નકલી નોટોનું કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે. જેમાં સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશનનો અસત્ય ચહેરો ખૂલ્યો છે. યોગના નામે યોગગુરુ પ્રદીપના આશ્રમમાં નકલીનો નોટોનો વેપલો ચાલતો હતો. સુરતના યોગ આશ્રમમાં નકલી નોટથી 'મની' બનાવવાનું કારખાનું ઝડપાયં છે. સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશનના પાપનો પર્દાફાશ થયો!
રાજ્યમાં સૌથી મોટા નકલી નોટના કોરાબોરનો થયો પર્દાફાશ
અમદાવાદના અમરાઈવાડીમાંથી 2.10 કરોડની નકલી નોટ પકડાઈ છે. સરકારી લેબલ લગાવેલા કારમાંથી 2.10 કરોડ રૂપિયાની નકલી ચલણી નોટ મળી આવી છે. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, સત્યમ ફાઉન્ડેશનની કારમાંથી આ કરોડોની નકલી નોટો મળી છે. આ નકલી નોટના કારોબારમાં સદગુરૂ પ્રદીપજીનું નામ ખૂલ્યું છે.
કોણ છે સદગુરુ પ્રદીપજી
સદગુરુ પ્રદીપજી સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક છે. સુરતના ધોરણ પારડી ગામમાં સદગુરૂનો આશ્રમ આવેલો છે. પોલીસે સદગુરૂ પ્રદીપજીની અટકાયત કરી કરી છે. તેમજ અમદાવાદમાં કારમાં સવાર એક મહિલા સહિત 6 લોકોની ધરપકડ કરાઈ છે. સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશનથી સેવાના નામે નકલી નોટનો કારોબાર ચાલતો હતો. સેવાના કાર્યો પાછળ નકલી નોટનો ધંધો ચાલતો હોવાની માહિતી મળી છે.
Z 24 કલાક પર સદગુરુ પ્રદીપજી મામલે મોટો ખુલાસો
કામરેજના પારડી ગામના લોકોએ સદગુરુ પ્રદીપજીની પોલ ખોલી છે. ગ્રામજનોએ સદગુરુ પ્રદીપજી સામે મોટા આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, પ્રદીપજીના સત્યમ આશ્રમમાં રાત્રે યુવતીઓ આવતી હતી. સત્યમ આશ્રમમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ચાલતી હોવાનું પણ સ્થાનિકોએ કહ્યું. તો લોકોએ કહ્યું કે, પ્રદીપજીએ અગાઉ આત્મહત્યાનો પ્રયાસ કરી ચૂક્યો છે. પ્રદીપજી આશ્રમમાં ગ્રામજનોને પ્રવેશ નહોતા આપતા. પ્રદીપજીની સંપત્તિની તપાસ કરવા ગ્રામજનોએ માંગ કરી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર આ માહિતી મળી
સોશિયલ મીડિયા પર શ્રી સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશન વિશે મૂકાયેલી માહિતી અનુસાર, આ ફાઉન્ડેશનની સ્થાપના 5 ફેબ્રુઆરી, 2008 ના રોજ થઈ હતી. આ સંસ્થાની સ્થાપના અષ્ટાંગ યોગસિદ્ધ યોગગુરુ પ્રદીપજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. આજના આધુનિક યુગમાં, લોકો રોગ, તણાવ, મુશ્કેલીઓ અને સંઘર્ષોના ભરડામાં ફસાઈ ગયા છે, અને સનાતન ધર્મ અને હિન્દુ ધર્મની પરંપરાઓ અને જીવનશૈલી ભૂલી ગયા છે. માનવી ભૂલી જાય છે કે હું આત્મા છું જેથી વધુને વધુ લોકો સાચા યોગ અને આધ્યાત્મિક માર્ગ તરફ આગળ વધી શકે, રોગમુક્ત અને તણાવમુક્ત રહી શકે, જીવનને યોગ્ય રીતે કેમ જીવવું તે જાણી શકે અને પોતાના માનવ અવતારનો હેતુ જાણી શકે. આ ફાઉન્ડેશનમાં ઋષિઓની લુપ્ત થતી પ્રાચીન અને આધ્યાત્મિક સાધનાઓ આધુનિક યુગમાં લોકોને જ્ઞાન અને સાધના દ્વારા વૈજ્ઞાનિક રીતે સરળ ભાષામાં શીખવવામાં આવે છે તેવું પણ લખાયું છે.
સદગુરુ પ્રદીપની નેતાઓ સાથે તસવીર
શ્રી સત્યમ યોગ ફાઉન્ડેશનના સોશિયલ મીડિયા ફાઉન્ડેશન પર અનેક નેતાઓની સદગુરુ પ્રદીપ સાથેની તસવીરો જોવા મળી છે. જેમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી સ્વ.વિજય રૂપાણી, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, ભૂપેન્દ્ર ચૂડાસમા, ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ સહિત અનેક હસ્તીઓની યોગગુરુ સાથે તસવીર જોવા મળી છે.
કેવી રીતે અને ક્યા પકડાયું આખું કૌભાંડ
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા નકલી નોટો પડાવવા મામલે મોટો ખુલાસો થયો છે. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો. એક ફોર્ચ્યુનર કારમાંથી નકલી નોટોના મોટા જથ્થો મળી આવ્યો હતો. જેમાં એક મહિલા સહિત કુલ ૬ શખ્સોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કારમાંથી 500 ના દરની અંદાજે ૨ કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુની કિંમતની બનાવટી ભારતીય ચલણી નોટો મળી આવી છે. જપ્ત કરાયેલી નોટોનો આંકડો ઘણો મોટો હોવાથી ક્રાઈમ બ્રાન્ચ દ્વારા હાલ નોટોની ગણતરી અને પંચનામાની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ નકલી નોટો ક્યાં છાપવામાં આવી હતી અને બજારમાં કઈ જગ્યાએ વટાવવાની હતી, તે મામલે મોટો પર્દાફાશ થયો છે.
જોકે, આ નકલી નોટો સુરતના આશ્રમમાં છપાઈ હતી કે નહીં તેની તપાસ ચાલી રહી છે. 2.10 કરોડની નકલી નોટ કોને આપવાની હતી તે દિશામા પણ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.
Trending Photos