/No Car, No Gold... માત્ર 12000 રોકડા.... જાણો કોણ છે શુભેંદુ અધિકારી, બનશે બંગાળના CM

Suvendu Adhikari Net worth: શુભેંદુ અધિકારી પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી બનશે. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની જીતમાં તેમનું મોટું યોગદાન છે. જો સંપત્તિની વાત કરીએ તો અધિકારી કરોડપતિ નથી. તેમની કુલ સંપત્તિ એક કરોડ રૂપિયાથી પણ ઓછી છે.
પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિગ્રી હાસિલ કરનાર અધિકારીએ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં નોમિનેશન સમયે ચૂંટણી પંચને આપેલા પોતાના એફિવેડિટમાં નેટવર્થનો ખુલાસો કર્યો અને તેમાં આપવામાં આવેલી જાણકારી પ્રમાણે તેમની કુલ નેટવર્થ 85.87 લાખ રૂપિયા છે. જ્યારે તેમના પર કોઈ દેવું નથી.
ચૂંટણી પહેલા અધિકારીની પાસે 12000 રૂપિયા રોકડા અને બેંક ખાતામાં આશરે 7 લાખ રૂપિયા જમા હોવાની જાણકારી આપી હતી. આ સિવાય અન્ય યોજનામાં તેમણે લાખો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. તેમની પાસે પોસ્ટલ સેવિંગ એકાઉન્ટમાં 60 હજાર રૂપિયા, કિસાન વિકાસ પત્રમાં 2.60 લાખ રૂપિયા જમા કર્યાં છે. આ સિવાય શેર અને બોન્ડ્સમાં આશરે 14000 રૂપિયા લગાવ્યા છે.
અધિકારી પાસે છ એલઆઈસીની પોલીસી છે. તેમની પોલિસીમાં છ લાખ રૂપિયા જમા છે, જ્યારે અન્ય પાંચ પોલિસીમાં મળી કુલ 7 લાખનું રોકાણ કર્યું છે. આ સિવાય તેમની પાસે કોઈ સોનું-ચાંદી કે કાર કે બાઇક નથી.
અધિકારીએ લગ્ન કર્યાં નથી. તેમના ભાઈ સૌમેંદુ અધિકારી પણ ભાજપમાં છે. જ્યારે અન્ય ભાઈ ટીએમસી તરફથી સાંસદ રહી ચૂક્યા છે. તેમના પિતા શિશિર અધિકારી પણ રાજનીતિમાં સક્રિય રહ્યાં છે. શિશિર અધિકારી ત્રણ વખત સાંસદ રહી ચૂક્યા છે.
પશ્ચિમ બંગાળમાં 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા અધિકારી ટીએમસી છોડી ભાજપમાં જોડાયા હતા. ત્યારબાદ 2021ની ચૂંટણીમાં નંદીગ્રામથી તેમણે તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીને હરાવ્યા હતા. જ્યારે 2026ની ચૂંટણીમાં તેમણે મમતા બેનર્જીને ભવાનીપુરમાં હરાવ્યા હતા.
અધિકારીએ પોતાના રાજકીય જીવનની શરૂઆત 1989મા શરૂ કરી હતી. તેઓ 1995મા કાંથી નગરપાલિકાના સભ્ય બન્યા હતા. ત્યારબાદ 1998મા જ્યારે ટીએમસીની શરૂઆત થઈ તો તેમાં જોડાયા હતા.
અધિકારી આવતીકાલે પશ્ચિમ બંગાળના નવા મુખ્યમંત્રી તરીકે શપથ લેશે. બંગાળમાં પ્રથમવાર ભાજપના મુખ્યમંત્રી બનવાના છે, જેની કમાન અધિકારી સંભાળશે. આ પહેલા તેઓ લોકસભાના સાંસદ પણ રહી ચૂક્યા છે.