કોણ છે રામ ચરણનો આ વિદેશી બોડીગાર્ડ? 30 સેકેન્ડમાં મારે છે 15 કિક્સ, જાણો કેટલી છે ફી

Written ByDhaval Gokani
Published: May 29, 2026, 05:12 PM IST|Updated: May 29, 2026, 05:39 PM IST

Ram Charan Bodyguard Fees: સાઉથના સુપરસ્ટાર રામ ચરણ હંમેશા પોતાની ફિલ્મો અને દમદાર એક્ટિંગને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. પરંતુ આ વખતે પોતાની કોઈ ફિલ્મનોને લઈને નહીં, પરંતુ પોતાના પર્સનલ બોડીગાર્ડને લઈને ચર્ચામાં છે. આફ્રિકાના એમએમએ ફાઇટર આ દિવસોમાં રામ ચરણની સુરક્ષામાં તૈનાત છે. આવો જાણીએ કોણ છે અને એક દિવસનો કેટલો પગાર લે છે.

સુપરસ્ટાર રામ ચરણનો બોડીગાર્ડ કોણ?

ફિલ્મ ઈન્ડસ્ટ્રીના મોટા સિતારાની સિક્યોરિટી હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે. આ સિતારા હંમેશા પોતાની પર્સનલ વસ્તુને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. પછી તેમની કાર હોય, કોઈ ગેઝેટ હોય કે પછી સિક્યોરિટી પ્રોફેશનલ. આ દિવસોમાં સાઉથ સુપરસ્ટાર રામ ચરણ પોતાની સુરક્ષાને લઈને ચર્ચામાં છે. રામ ચરણે પોતાની પર્સનલ સિક્યોરિટી માટે અલગ માર્ગ પસંદ કર્યો છે.  

કોણ છે વિદેશી બોડીગાર્ડ

હકીકતમાં સોશિયલ મીડિયા પર રામ ચરણની સિક્યોરિટીમાં તૈનાત એક વિદેશી બોડીગાર્ડ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આમ તો સિતારા પોતાની સુરક્ષાને લઈને ટ્રેડિશનલ આર્મ્ડ બોડીગાર્ડ રાખવાનું પસંદ કરે છે. પરંતુ રામ ચરણની આ સુરક્ષા અલગ અને યુનિક છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તેમણે આફ્રિકાના એમએમએ ફાઇટરને પોતાની સુરક્ષા ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. આ નામ સાંભળતા ફેન્સના મનમાં સવાલ આવે છે કે આ વ્યક્તિ કોણ છે અને આટલો ખાસ કેમ છે?  

આફ્રિકાનો પ્રોફેશનલ એમએમએ ફાઇટર કેવિન કુન્ટો

સુપરસ્ટાર રામ ચરણની સાથે જોવા મળનાર આ કોઈ સામાન્ય બોડીગાર્ડ નથી, પરંતુ આફ્રિકાનો એક પ્રોફેશનલ એમએમએ ફાઇબર છે, જેનું નામ કેવિન કુન્ટો  (Kevin Kunto) છે. કેવિનનું અસલી નામ અબ્દૂ સોવે છે અને તો ગામ્બિયામાં રહે છે. પ્રોપેશનલ તરીકે કેવિન આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર એમએમએ ફાઇબર છે, જેણે વર્લ્ડ લેવલ પર એમએમએ ચેમ્પિયનનું ટાઇટલ જીત્યું છે. તે હાલ ઇટલીમાં રહે છે.

30 સેકેન્ડમાં મારે છે 15 કિક

મહત્વનું છે કે એમએમએ એટલે કે મિક્સ્ડ માર્શલ આર્ટ્સ છે, જેમાં કરાટે, બોક્સિંગ, કુશ્તી અને ઘણી બીજી ફાઇટિંગ સ્ટાઇલનું કોમ્બિનેશન હોય છે. કેવિનની ખાસિયત છે કે તે માત્ર 30 સેકેન્ડમાં આશરે 30 કિક મારે છે. આ સ્પીડ અને તાકાત કોઈ હુમલાખોર પર કાબૂ મેળવવા માટે પુરતી છે. આ કારણે તેને રામ ચરણની ટીમમાં બોડીગાર્ડ તરીકે રાખવામાં આવ્યો છે.

1 દિવસની લાખો રૂપિયા ફી

બોડીગાર્ડ કેવિન કુન્ટોની માસિક સેલેરીની વાત કરીએ તો રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે તેને એક દિવસ માટે આશરે 3થી 5 લાખ રૂપિયા વચ્ચે પગાર આપવામાં આવે છે. આ રકમ કોઈ સામાન્ય સિક્યોરિટી ગાર્ડથી ખુબ વધુ છે. રામ ચરણ જેવા સ્ટાર માટે સિક્યોરિટીમાં આ પ્રકારનું રોકાણ જરૂરી છે. તેવામાં બોડીગાર્ડની ફીના મામલામાં કેવિન કુન્ટોએ સલમાન ખાનના બોડીગાર્ડ શેરાને પાછળ છોડી દીધો છે.

