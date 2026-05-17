/મહેફિલમાં પુતિનનો હાથ ખેંચીને લઈ જતી આ હસીના કોણ છે? શરમથી લાલચોળ થયા રશિયન પ્રમુખ

Who is Tina Kandelaki : રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદીમીર પુતિન દુનિયાભરમાં તેમના આકરા તેવર માટે પ્રખ્યાત છે. ઈન્ટરનેશનલ મંચ પર પણ મોટામાં મોટા નેતા તેમની સામે બોલતા અચકાય છે. જોકે, એક ઈવેન્ટ પપર તેમની એક એવી હસીના આવી ગઈ, જેને જબરદસ્તીથી પુતિનનો હાથ પકડી લીધો હતો. આ મહિલાએ રશિયન રાષ્ટ્રપતિના કાર્યાલયમાં જે કર્યું, તેના બાદ રાષ્ટ્રપતિનો ચહેરો જોવાલાયક બન્યો હતો. તેઓ શરમથી લાલચોળ થઈ હતા. તો બીજી બાજુ આ હસીનાની હિંમત જોઈ સૌ કોઈ ચોંકી ગયા હતા.
રશિયાના એક સરકારી કાર્યક્રમમાં પુતિન પત્રકારોનું સન્માન કરી રહ્યા હતા. આ લિસ્ટમાં એક મહિલાનું નામ પણ સામેલ હતું. નામ જાહેર થતા જ તે સ્ટેજ પર પહોંચી હતી. તેણે પુતિન સાથે હેન્ડશેક કર્યું હતું. પુતિને તેને મેડલ પહેરાવ્યું, ગુલદસ્તો આપ્યો. અને તસવીર ક્લીક કરી. પરંતું આ વચ્ચે મહિલાએ પુતિનનો હાથ ખેંચ્યો અને પકડી લીધો. હાથ પકડીને તેણે તસવીરમાં પોઝ આપ્યો.
મહિલાની હિંમતની વાત નીકળી છે, તો આ મહિલા કોણ છે તે પણ જાણી લે. આ કોઈ સામાન્ય મહિલા નથી. પરંતું રશિયાની ફેમસ સેલિબ્રિટી ટીના કંડેલાકી છે. ટીના રશિયાની પ્રભાવશાળી ટીવી એન્કર, જર્નાલિસ્ટ અને બિઝનેસવુમન તરીકે ફેમસ છે.
ભલે ટીના આજે રશિયાની તાકાતવાર મહિલાઓમાંથી એક છે. પરંતુ તેનો જન્મ જ્યોર્જિયામાં થયો હતો. તેનો પરિવાર જ્યોર્જિયાઈ અને આર્મેનિયાઈ મૂળના છે. હાલ આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ટીનાની ચર્ચા થઈ રહી છે.