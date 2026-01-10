WPL 2026: કોણ છે યેશા સાગર? જેમની સુંદરતાના દીવાના બની રહ્યા છે તમામ ફેન્સ
Yesha Sagar: વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ (WPL) 2026ની પ્રથમ મેચ દરમિયાન એક 'મિસ્ટ્રી એન્કર' જોવા મળી હતી. ફેન્સ આ એન્કરની સુંદરતા પર ફિદા થઈ ગયા છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર અત્યારે યેશા સાગરની જોરદાર ચર્ચા ચાલી રહી છે. ફેન્સ હવે યેશા સાગર વિશે વધુ જાણવા માટે આતુર છે. યેશાએ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ વુમન અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરુ વુમન વચ્ચેની મેચમાં પોતાની એન્કરિંગથી સૌને પ્રભાવિત કર્યા હતા.
એક્ટિંગ અને મોડલિંગમાં પણ સક્રિય
એન્કરિંગ સિવાય યેશા સાગર એક્ટિંગ પણ કરે છે. આ ઉપરાંત તે એક મોડલ પણ છે. મનોરંજન જગતમાં પણ યેશા પોતાના ટેલેન્ટ અને સુંદરતાના કારણે છવાયેલી રહે છે.
પંજાબમાં જન્મ અને કેનેડામાં નિવાસ
યેશાનો જન્મ પંજાબના કીરતપુર સાહિબમાં થયો હતો. હાલમાં તે કેનેડાના ટોરોન્ટોમાં રહે છે. યેશા પોતાનો મોટાભાગનો સમય કેનેડામાં વિતાવે છે અને કામના અર્થે જ ભારત આવે છે.
મ્યુઝિક વીડિયોથી બનાવી ઓળખ
મોડલિંગથી પોતાના કરિયરની શરૂઆત કર્યા બાદ યેશાએ એક્ટિંગની દુનિયામાં ડગ માંડ્યા હતા. પંજાબી મ્યુઝિક વીડિયો દ્વારા તેણે પોતાની ખાસ ઓળખ બનાવી છે. તે જોર્ડન સંધૂ અને બબ્બૂ માન જેવા જાણીતા કલાકારો સાથે મ્યુઝિક વીડિયો કરી ચૂકી છે.
સોશિયલ મીડિયા પર છે લાખો ફોલોઅર્સ
યેશા સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે. આ જ કારણ છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેના 12 લાખથી વધુ ફોલોઅર્સ છે. તે અહીં પોતાના કરિયર અને પર્સનલ લાઈફ સાથે જોડાયેલી પોસ્ટ શેર કરતી રહે છે.
ફિટનેસ પ્રત્યે છે ખૂબ જ જાગૃત
એક્ટિંગ, એન્કરિંગ અને મોડલિંગ સિવાય યેશા સાગર ફિટનેસની પણ શોખીન છે. તે ખૂબ જ કડક ફિટનેસ રૂટિન ફોલો કરે છે. સોશિયલ મીડિયા પર તે અવારનવાર પોતાના વર્કઆઉટના ફોટા અને વીડિયો અપલોડ કરતી હોય છે.
