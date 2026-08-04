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ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડરના મૃત્યુ પછી કોણ ચુકવશે બાકીનું બિલ? જાણો શું કહે છે નિયમ

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 04, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:45 PM IST

Credit Card Rules: ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડરના મોત બાદ બાકીનું બિલ કોણ ચુકવશે? આવો આ સમાચારમાં તમને જણાવીએ. સાથે તે પણ જણાવીશું કે આ વિશે રિઝર્વ બેંકનો નિયમ શું કહે છે?

ક્રેડિટ કાર્ડ ધારતના મોત બાદ કોણ ચુકવશે બાકીના પૈસા?1/8

ક્રેડિટ કાર્ડ ધારતના મોત બાદ કોણ ચુકવશે બાકીના પૈસા?

તમારા મનમાં પણ આ સવાલ આવ્યો હશે કે જો કોઈ ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડરનું મૃત્યુ થઈ જાય તો તેનું બિલ કોણ ભરશે? નિયમ કહે છે કે બિલ હોલ્ડરના પરિવાર પર સીધું આવતું નથી. સૌથી પહેલા આ રકમ તેની સંપત્તિમાંથી ચુકવવામાં આવે છે. તેમાં બેંક એકાઉન્ટ, એફડી, રોકાણ, ઘર, ગાડી અને એવી વીમા રકમ સામેલ હોય છે, જેનું કોઈ નોમિની હોતું નથી.

આવા કેસમાં લીગલ વારસદારોની શું જવાબદારી હોય છે?2/8

આવા કેસમાં લીગલ વારસદારોની શું જવાબદારી હોય છે?

ભારતમાં કાયદો કહે છે કે લીગલ વારસદારોએ પોતાના ખિસ્સામાંથી પેમેન્ટ ચુકવવાનું હોતું નથી. જો તેમને મૃતકની સંપત્તિ મળે છે તો તે માત્ર એટલી રકમ માટે જવાબદાર હોય છે, જેટલી રકમની સંપત્તિ તેને મળી છે. જો તેને ઉદાહરણથી સમજીએ તો જો કોઈ વ્યક્તિ પર 1.20 લાખ રૂપિયાનું દેવું છે, પરંતુ વારસદારને માત્ર 80 હજાર રૂપિયાની સંપત્તિ મળી છે, તો તેની જવાબદારી માત્ર 80 હજાર રૂપિયા સુધી હશે.

સંયુક્ત ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડરના નિયમ અલગ3/8

સંયુક્ત ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડરના નિયમ અલગ

જો ક્રેડિટ કાર્ડ માત્ર મૃતકના નામ પર હતું તો બાકી રકમની વસૂલી માત્ર તેની સંપત્તિમાંથી થશે. પરંતુ જો કાર્ડ સંયુક્ત ક્રેડિટ કાર્ડ (Joint Credit Card) હતું તો જીવિત જોઈન્ટ હોલ્ડરે બાકીના પૈસા ચુકવવા પડશે. તમને જણાવી દઈએ કે માત્ર Authorised User હોવા પર વ્યક્તિ વ્યક્તિગત રૂપથી તે લોન માટે જવાબદાર હોતો નથી.

કાર્ડ હોલ્ડરના મોત બાદ તત્કાલ શું કરવું જોઈએ?4/8

કાર્ડ હોલ્ડરના મોત બાદ તત્કાલ શું કરવું જોઈએ?

આવો તમને જણાવીએ કે ક્રેડિટ કાર્ડ હોલ્ડરના મોત બાદ સૌથી પહેલા શું કરવું જોઈએ? તેવામાં પરિવાર સૌથી પહેલા બેંક કે ક્રેડિટ કાર્ડ કંપનીને આ વાતની જાણકારી આપે, જેથી કાર્ડ તત્કાલ બ્લોક થઈ શકે અને નવું ટ્રાન્ઝેક્શન ન થાય. ત્યારબાદ ડેથ સર્ટિફિકેટ, લીગલ હેયર સર્ટિફિકેટ, વસીયત કે જરૂર પડવા પર સક્સેશન સર્ટિફિકેટ જેવા જરૂરી દસ્તાવેજ જમા કરો. સાથે બેંકમાંથી બાકી સ્ટેટમેન્ટ લઈને ટ્રાન્ઝેક્શનની તપાસ કરો.

જો સંપત્તિ ઓછી હોય અને બાકી વધુ હોય તો શું થશે?5/8

જો સંપત્તિ ઓછી હોય અને બાકી વધુ હોય તો શું થશે?

જો મૃતકની સંપત્તિથી તમામ બાકી ન ચુકવી શકાય તો બેંકમાં સેટલમેન્ટની વાત કરી શકાય છે. ઘણા મામલામાં બેંક ઓછી રકમ લઈ એકાઉન્ટ બંધ કરી દે છે કે આર્થિક સ્થિતિને જોતા નાની લોનને Write-off પણ કરે છે. જો તમને બેંકની બાકી રકમ પર શંકા હોય તો તમે વિગતો માંગી શકો છો.

શું મૃત વ્યક્તિના ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ6/8

શું મૃત વ્યક્તિના ક્રેડિટ કાર્ડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ

ઘણીવાર લોકો કાર્ડ હોલ્ડરના મોત બાદ પણ તેનો ઉપયોગ કરે છે, જેને કાયદામાં ફ્રોડ માનવામાં આવે છે. આમ કરવા પર કાર્યવાહી થઈ શકે છે. તેથી કાર્ડધારકના મોત બાદ તત્કાલ કાર્ડ બંધ કરાવી દેવું જોઈએ.

રિકવરી એજન્ટ શું કરી શકે અને શું નહીં?7/8

રિકવરી એજન્ટ શું કરી શકે અને શું નહીં?

RBI નો નિયમ કહે છે કે બેંક કે રિકવરી એજન્ટ લીગલ વારસદારોને ધમકાવી શકે નહીં, ખોટી જાણકારી આપી પૈસા ન માંગી શકે અને વારસામાં મળેલી સંપત્તિની કિંમતથી વધુ રકમ પણ ન માંગી શકે. આ સિવાય અયોગ્ય સમયે કોલ ન કરી શકે અને કોઈ બિનજવાબદારી વ્યક્તિ સાથે બાકી રકમની જાણકારી ન શેર કરી શકે.

શું તેનાથી ક્રેડિટ સ્કોર પર અસર પડે છે?8/8

શું તેનાથી ક્રેડિટ સ્કોર પર અસર પડે છે?

કાર્ડધારકના મોત બાદ તેનો ક્રેડિટ સ્કોર ત્યાં અટકી જાય છે અને બાકી લોનને બેંક સેટલ કે રાઇટ-ઓફના રૂપમાં નોંધી શકે છે. તેની અસર પરિવારના બીજા સભ્યોના ક્રેડિટ સ્કોર પર પડતી નથી, જ્યાં સુધી તે જોઈન્ટ કાર્ડ હોલ્ડર ન હોય. ભવિષ્યમાં પરેશાનીથી બચવા માટે બધા ક્રેડિટ કાર્ડ અને લોનની જાણકારી લખીને રાખો, સમય-સમય પર વસીયત અપડેટ કરો, જરૂર  હોય તો ક્રેડિટ કાર્ડ વીમો લો અને પરિવારને તમારી નાણાકીય જાણકારી વિશે માહિતગાર રાખો. (Photos from Magnific)  

TAGS:
Credit Card Rules After Death

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