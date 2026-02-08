વેલેન્ટાઈન ડે પર કોની કિસ્મત ચમકશે, શુક્રનું ગોચર કયા રાશિવાળાને પ્રેમનું પ્રપોઝલ અપાવશે, જાણો
Venus In Aquarius : વેલેન્ટાઈન ડે આવી રહ્યો છે, ત્યારે દરેકને એવી ઈચ્છા હોય કે તેમનો પાર્ટનર તેમને સરપ્રાઈઝ આપે. અથવા કુંવારા પ્રપોઝલ માટે તલપાપડ હોય છે. આવામાં કુંભ રાશિમાં શુક્ર ગ્રહનું ગોચર થઈ ગયું છે. ત્યારે આ રાશિ ભ્રમણ કઈ રાશિવાળાનો વેલેન્ટાઈન ડે કેવો લઈ આવશે તે જોઈએ.
કુંભ રાશિમાં શુક્ર ગ્રહનું આગમન
5 ફેબ્રુઆરીએ કુંભ રાશિમાં શુક્ર ગ્રહનું આગમન થઈ ગયું છે. આ ગોચર 1 માર્ચ સુધી રહેશે. શુક્ર એ પ્રેમ, વૈભવ, સુખ અને ક્રિએટિવિટીનો ગ્રહ છે. ત્યારે આવા ગ્રહની કુંભ રાશિમાં એન્ટ્રી થવાથી અનેક લોકોના બગડેલા કામ બનશે. ત્યારે 12 રાશિઓને કેવી કેવી અસર થશે તે જોઈએ. કુંભ રાશિમાં એકસાથે ચાર ગ્રહોનું ગોચર પણ થવાનું છે, તેથી ચતુર્ગ્રહી યોગ પણ બનશે, જે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે.
મેષ રાશિ
આ રાશિવાળાનો સારો સમય આવશે. સમાજમાં માનપાન વધશે, તો પ્રેમ સંબંધમાં તાલમેલ બની રહેશે. અધૂરી ઈચ્છા જલ્દી જ પૂરી થશે. શુક્ર આ રાશિના અગિયારમા ભાવમાં છે.
વૃષભ રાશિ
તમારા ખર્ચા વધશે. સાથે જ નવી તકો પણ મળશે. રચનાત્મક કામોમાં વધારો થશે. વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સાથે તમારો સંબંધ સુધરશે. પ્રમોશનનો યોગ રચાઈ રહ્યાં છે. રાશિ સ્વામી શુક્ર દસમા ભાવમાં છે.
મિથુન રાશિ
લાંબા અંતરની મુસાફરી કરવાના યોગ સર્જાશે. આધ્યાત્મિક તરફ તમારો ઝુકાવ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓેને કામમાં સફળતા મળશે. શુક્ર નવમા ભાવમાં છે.
કર્ક રાશિ
અચાનક ધનલાભ થશે. પરંતુ આરોગ્ય પ્રત્યે સાવધાન રહેજો. ખોટી વાતો અને સંબંધો તથા રહસ્યો ખૂલી શકે છે. તેથી બચીને રહેજો. જીવનસાથી પોતાના સંબંધમાં પારદર્શીતા લાવે. શુક્ર આ રાશિના આઠમા ભાવમાં છે.
સિંહ રાશિ
વૈવાહિક જીવન માટે આ સમય શુભ સાબિત થશે. જો અપરિણીત છો તો લગ્નનું પ્રપોઝલ મળશે. વેપારમાં નવા કામ થશે. પબ્લિક લાઈફમાં તમારી ઈમેજ સુધરશે. સાતમા ભાવમાં શુક્ર છે.
કન્યા રાશિ
આ તમારા વિજયનો સમય છે. તેથી તમને સફળતા મળશે. વૈભવી બાબતો પર ખર્ચ કરવામાં અંકુશ રાખો. આરોગ્યનું ધ્યાન રાખજો. કામના સ્થળે તાલમેલ બનાવીને કામ કરો. છઠ્ઠા ભાવનો શુક્ર સારો સમય લાવશે.
તુલા રાશિ
લવ લાઈફ માટે શ્રેષ્ઠ સમય છે. સારા સમાચાર પણ મળશે. તમારા રચનાત્મકતા ખીલી ઉઠશે. રોકાણ ફળદાયી સાબિત થશે. શુક્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
ઘરમાં નવીનીકરણના યોગ છે. શુક્ર તમારા ચોથા ભાવમાં આવ્યો છે. જે નવું ઘર કે વાહન ખરીદવાના યોગ સર્જશે.
ધન રાશિ
તમારા સાહસમાં વધારો થશે. પરિવારમાં બધા સાથે મધુરભર્યા સંબંધો રહેશે. નાની મુસાફરી પણ બની શકે છે. બીજાને પ્રભાવિત કરી શકો, તેવો માહોલ બનાવો. શુક્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં છે.
મકર રાશિ
બગડેલા કામ બનશે. સારી વસ્તુઓનો આનંદ માણી શકશો. વાણીમાં મધુરતા આવશે. બીજા ભાવમાં શુક્ર છે, તેથી રૂપિયા સાચવજો.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિવાળાનું નસીબ ચમકશે. કારણ કે, શુક્ર તમારી રાશિમાં જ આવ્યો છે. તમારા વ્યક્તિત્વમાં નિખાર આવશે, અને આકર્ષણ વધશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારો આત્મ વિકાસ પણ થશે.
મીન રાશિ
તમારી મુસાફરી વધશે. બહારના સંપર્કોથી તમારો ફાયદો થશે. જોકે, તમારો ખર્ચો વધી શકે છે. ઊંઘ બાબતની સમસ્યા રહેશે. તેથી આરામમાં ધ્યાન રાખજો. અહીં બારમા ભાવમાં શુક્ર છે.
