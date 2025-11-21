ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

હીટ ફિલ્મો અને 300 એડ કરીને અચાનક કેમ ગાયબ થઈ ગઈ અક્ષય કુમારની આ હીરોઈન, હવે થયો ખુલાસો

Aarti Chabria : અભિનેત્રી આરતી છાબરીયા પોતાની પહેલી ફિલ્મથી જ ગ્લેમર ક્વીન બનીને ૩૦૦ જાહેરાતો સાથે હિટ હિરોઈન બની ગઈ; પછી અચાનક ગાયબ થઈ ગઈ. 1999 માં મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડવાઇડનો ખિતાબ જીતનાર આરતી છાબરિયાએ બોલિવૂડ, સાઉથ અને પંજાબી સિનેમામાં કામ કર્યું. તે ૩૦૦ થી વધુ જાહેરાતોમાં દેખાઈ. લગ્ન પછી તેણે ફિલ્મો છોડી દીધી.

Updated:Nov 21, 2025, 05:47 PM IST

લોકો તેની સુંદરતાથી મોહિત થઈ ગયા

1/5
image

બોલિવૂડની આ સુંદરી તેની પહેલી ફિલ્મથી જ સનસનાટી મચાવી દીધી. લોકો તેની સુંદરતાથી મોહિત થઈ ગયા. આ અભિનેત્રી પાસે ઘણી ફિલ્મો હતી અને તે સતત હિટ ફિલ્મો આપી રહી હતી, પરંતુ પછી અચાનક, તેણે બધું છોડી દીધું...

હિન્દી, પંજાબી ઈન્ડસ્ટ્રીઝમાં કામ કર્યુ

2/5
image

આ અભિનેત્રીએ સાઉથ અને પંજાબી સિનેમામાં પણ કામ કર્યું. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે તેણે જાહેરાતો દ્વારા પણ ખૂબ ખ્યાતિ મેળવી. તે એક પછી એક ૩૦૦ જાહેરાતોમાં દેખાઈ અને ખૂબ પ્રખ્યાત થઈ. તો, ચાલો આજે તમને આ અભિનેત્રીનો પરિચય કરાવીએ.

1999 માં મિસ યુનિવર્સ પણ બની

3/5
image

આરતી છાબરિયાએ ૧૯૯૯માં મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડવાઇડનો ખિતાબ પણ જીત્યો હતો. તેણે મિસ ફોટોજેનિક અને મિસ બ્યુટીફુલ ફેસનો તાજ પણ જીત્યો હતો. આ બીજું કોઈ નહીં પણ આરતી છાબરિયા છે, જેમણે ૧૯૯૯માં મિસ ઈન્ડિયા વર્લ્ડવાઇડનો ખિતાબ પણ જીત્યો હતો. તેમણે મિસ ફોટોજેનિક અને મિસ બ્યુટીફુલ ફેસનો તાજ પણ જીત્યો હતો.

આ ફિલ્મોમાં ચમકી હતી આરતી

4/5
image

આરતી છાબરિયાએ ૨૦૦૧માં રાજકુમાર સંતોષી દ્વારા દિગ્દર્શિત ફિલ્મ લજ્જાથી બોલિવૂડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. તેમાં રેખા અને મનીષા કોઈરાલા સહિત અન્ય અગ્રણી અભિનેત્રીઓ અભિનય કર્યો હતો. બાદમાં તેમણે રાજા ભૈયા, હેય બેબી, શાદી નંબર ૧, મિલેંગે મિલેંગે, શૂટઆઉટ એટ લોખંડવાલા અને દસ તોલા જેવી ફિલ્મોમાં કામ કર્યું હતું.

આ કારણે છોડી ફિલ્મો

5/5
image

હવે, ચાલો આરતી છાબરિયાના અંગત જીવન તરફ વળીએ. તેમણે ઓસ્ટ્રેલિયા સ્થિત સીએ વિશારદ બિદેસી સાથે લગ્ન કર્યા. લગ્ન પછી, આરતીએ ફિલ્મોમાંથી વિરામ લીધો. હવે ૪૨ વર્ષની છે, તે એક પુત્રની માતા છે.  

