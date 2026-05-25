/ગુજરાતમાં પહેલા વરસાદ સાથે અંબાલાલ પટેલે કેમ સાવધાન રહેવાની સલાહ આપી, આ છે કારણ

Ambalal Patel Monsoon 2026 Prediction : આગામી 48 કલાકમાં કેરલમના કાંઠે ચોમાસું પહોંચી શકે છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, 29-30 મે દરમિયાન ગુજરાતના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે. 7 મી જૂને રાજ્યમાં ગાજવીજ અને પવન સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા છે. આ સાથે જ ગુજરાતમાં પણ ચોમાસું વહેલું આવી જશે. પરંતું અંબાલાલ પટેલે પહેલા વરસાદથી સાવધાન રહેવાની સલાહ આપી છે, આખરે કેમ આવું કહ્યું જાણો
અંબાલાલ પટેલે કહ્યુ કે, આગામી 48 કલાકમાં કેરલ કાંઠે ચોમાસું પહોંચી શકે છે. આ બાદ તારીખ 29-30 મે દરમિયાન ઉત્તરીય પૂર્વ ભારત સહિત ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે. ઉત્તરીય પૂર્વ ભારતના ભાગમાં ભારે સખત પવનો, તોફાનો અને તીવ્ર મેન ગર્જના થશે. આ સાથે જ ચોમાસું પર્વનો વરસાદની એન્ટ્રી થશે.
તીવ્ર મેધ ગર્જનાથી જનધનને કાળજી રાખવા અંબાલાલ પટેલે સલાહ આપી છે. તેઓએ કહ્યું કે, સખત પવનો, તોફાનોથી નબળા મૂળિયાવાળા ઝાડ ઉખડી જવાની શક્યતા રહેશે. તીવ્ર મેધ ગર્જના થાય ત્યારે માણસે ઝાડ નીચે ઉભું રહેવું સારું નહીં. આકરા પવનો અને તોફાનોથી મોસમ પરિવર્તન થઈ શકશે. એક પછી એક વેસ્ટર્ન ડિર્સ્ટબન્સ આવશે. તેથી હવે વધુ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે.
વરસાદની આગાહી વિશે હવામાન નિષ્ણાતે કહ્યું કે, 7 મી જૂન રોહિણી નક્ષત્ર વરસાદ થશે. રોહિણી નક્ષત્રમાં ચોમાસા જેવો માહોલ જોવા મળશે. દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં એક થી બે ઈંચ વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદી શક્યતા રહેશે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં એક ઈંચથી વધુ વરસાદની શક્યતા રહેશે. અમદાવાદ-ગાંધીનગરના હવામાન પલટાશે. ઉત્તર ગુજરાત, સાબરકાંઠા અને પંચમહાલ ભાગમાં પણ હવામાન બદલાશે. ત્યારે નાગરિકોએ આ દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવતા કાળજી રાખવી પડશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી મુજબ, 4-8 જુન દરમિયાન એક વેસ્ટર્ન ડિર્સ્ટબન્સ આવશે. જુનની શરૂઆત અરબી સમુદ્ર અને બંગાળના ઉપસાગરમાં હલચલ જોવા મળશે. સાનુકૂળ સ્થિતિ હોય તો ચક્રવાત બની શકે છે. ગુજરાતમાં 8 જૂનના રોજ દરિયામાં પવનો બદલાશે. 15 જુન આસપાસ વધુ સારી રીતે સક્રિય થશે.