શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે 1 કલાકમાં 60 મિનિટ કેમ હોય છે? 5000 વર્ષ જૂના આ રહસ્યએ બદલી નાખી સમયની ગણતરી!

ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોશું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે 1 કલાકમાં 60 મિનિટ કેમ હોય છે? 5000 વર્ષ જૂના આ રહસ્યએ બદલી નાખી સમયની ગણતરી!

1 કલાકમાં 60 મિનિટ હોવાનું કારણ 5000 વર્ષ જૂની મેસોપોટામિયા સભ્યતા છે, જ્યાં 60 આધારિત ગણના પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી. આ સંખ્યા સરળ વિભાજનને કારણે ઉપયોગી રહી. દશક સિસ્ટમનો પ્રયાસ નિષ્ફળ રહ્યો અને 60નો નિયમ સ્થાયી બની ગયો.

Updated:Mar 30, 2026, 04:26 PM IST

1/4
image

દરરોજ સવારે ઉઠવાથી લઈને રાત્રે સૂવા સુધી દરેક કામ ઘડિયાળ જોઈને કરવામાં આવે છે. ઓફિસ જવાનું હોય, સ્કૂલ કે કોલેજ જવાનું હોય કે ખાવા-પીવાનું. દરેક વસ્તુ સમય પ્રમાણે ચાલે છે. આપણે જાણીએ કે એક દિવસમાં 24 કલાક, 1 કલાકમાં 60 મિનિટ અને એક મિનિટમાં 60 સેકેન્ડ હોય છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું કે આખરે 60 જ કેમ, 100 કેમ નહીં? આજે દુનિયામાં જ્યાં મોટા ભાગના ગણિત 10 અને 100 પર આધારિત છે, તો સમય હજુ પણ 60ના આધાર પર ચાલે છે. તેની પાછળ કોઈ સંયોગ નહીં, પરંતુ હજારો વર્ષ જૂનો એક વિચાર છુપાયેલો છે, જેણે સમયની ગણતરી હંમેશા માટે નક્કી કરી લીધી.

5000 વર્ષ જૂની સભ્યતાનું રાઝ શું છે?

2/4
image

હકીકતમાં સમયને 60 હિસ્સામાં વિભાજીત કરવાનો વિચાર આશરે 5000 વર્ષ પહેલા મેસોપોટામિયાની સભ્યતાથી આવ્યો. આજનું ઇરાક જે ક્ષેત્રમાં આવે છે, ત્યાં સુમેરિયન અને બેબિલોનિયન લોકો રહેતા હતા. આ લોકોએ ગણિત અને ખગોળશાસ્ત્રમાં ઘણી મોટી વસ્તુની શોધ કરી. તેણે ગણતરી માટે 60ને આધાર બનાવ્યો, જેને 'સેક્સાજેસિમલ સિસ્ટમ' કહેવામાં આવે છે. તે સમયે લોકોને ખબર નહોતી કે ધરતી 24 કલાકમાં ફરે છે, પરંતુ તેમણે દિવસ અને રાતને 12-12 હિસ્સામાં વિભાજીત કરી. તેનાથી આગળ જતાં 24 કલાકની સિસ્ટમ બની અને દરેક કલાકને 60 મિનિટમાં વિભાજીત કરવામાં આવી.

આખરે 60 નંબર કેમ પસંદ કરવામાં આવ્યો?

3/4
image

60ને પસંદ કરવા પાછળ પણ એક રસપ્રદ કારણ છે. તે સમયે લોકો ગણતરી માટે આંગળીઓના વેઢાનો ઉપયોગ કરતા હતા. એક હાથની ચાર આંગળીઓમાં કુલ 12 વેઢા હતા, જેને અંગૂઠાની મદદથી ગણવામાં આવતા  હતા. એટલે કે 12 × 5 = 60. આ  રીતે સરળતાથી 60 સુધી ગણી શકતા હતા. આ સિવાય 60 નંબર એવો છે જેને 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 જેવા ઘણા આંકડાથી બરાબર વિભાજીત કરી શકાતો હતો. આ કારણે વેપાર, ખગોળશાસ્ત્ર અને ગણતરીમાં તે સૌથી સરળ અને ઉપયોગી સાબિત થયો.

શું ક્યારેય બદલવાનો પ્રયાસ થયો?

4/4
image

સમયને બદલવાનો પ્રયાસ પણ થયો હતો. ફ્રાન્સની ક્રાંતિ દરમિયાન સમયને દશમ સિસ્ટમમાં બદલવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો, જેમાં એક દિવસમાં 10 કલાક અને 1 કલાકમાં 100 મિનિટ રાખવામાં આવી હતી. પરંતુ આ પદ્ધતિ લોકોને જટિલ અને અસુવિધાજનક લાગી, તેથી તેને જલ્દી ખતમ કરી દેવામાં આવી. ત્યારબાદ યુરોપમાં ઘડિયાળના વિકાસ અને વૈજ્ઞાનિક જેવા ગેલીલિયો અને ક્રિશ્ચિયન હાયજેન્સના યોગદાનથી સમય માપવાની સિસ્ટમ વધુ ચોક્કસ બની ગઈ. 17મી સદીમાં સેકેન્ડને પણ નક્કી કરી લેવામાં આવી અને ત્યારથી 60 મિનિટ અને 60 સેકેન્ડનો નિયમ દુનિયાભરમાં સ્થાયી બની ગયો.

Trending Photos