/કારના ડ્રાઈવર એલ્યુમિનિયમ ફોઈલમાં ચાવી છુપાવીને કેમ રાખે છે? જાણી લેશો તો તમે પણ અપનાવશો આ ટ્રિક

Why drivers are wrapping car keys in aluminium foil : આજકાલ કાર ચોરી થવાના બનાવ પહેલા કરતા વધુ સ્માર્ટ બની ગયા છે. પહેલા જ્યાં ચોર લોક તોડીને કાર ચોરી લેતા હતા, તો હવે નવી ટેકનિકના ઉપયોગથી કોઈ નિશાન વગર કાર ગાયબ કરી નાંખે છે. રિપોર્ટ અનુસાર, એક વર્ષમાં અમેરિકામાં કાર ચોરીના લાખો કિસ્સા બની રહ્યાં છે. જેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ખતરો તેજીથી આગળ વધી રહ્યો છે. આવામાં કાર માલિકો પોતાની મોંઘીદાટ કારને બચાવવા માટે કેટલીક ટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છે. જે અજીબોગરીબ છે. લોકો પોતાની કારની ચાવીને એલ્યુમિનિયમ ફોઈલમાં છુપાવી રહ્યાં છે.
આજકાલ મોટાભાગની કારમાં કી-લેસ ટેકનોલોજી હોય છે. જેનાથી એક બટન દબાવતા જ કાર ખૂલી જાય છે. આ સિસ્ટમ કાર અને કી-ફોબની વચ્ચે વાયરલેસ સિગ્નની જેમ કામ કરે છે. જે માલિક પાસે ચાવી હોય, તે કારને આપોઆપ અનલોક કરી શકે છે. જોકે, આ સુવિધા જેટલી સરળ લાગે છે, એટલી જ ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, આ વાયરલેસ સિગ્નલ જ ચોર માટે ચોરીનો મોકો તૈયાર કરે છે.
કારની ચોરી માટે સૌથી સરળ રીત રિલે એટેક છે. તેમાં બે લોકો મળીને કાર ચોરીને અંજામ આપી સકે છે. એક વ્યક્તિ કાર પાસે ઉભી રહી છે, તો બીજી વ્યક્તિ ઘરની પાસે ઉભી રહે છે, જ્યાં ચાવી રાખવામાં આવે છે. ખાસ ડિવાઈસની મદદથી ચાવીના સિગ્નલને પકડીને કાર સુધી લઈ જવામાં આવે છે. કારને લાગે છે કે, ચાવી નજીક જ છે, ને તરત ઓપન થઈ જાય છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે, આ સિગ્નલ ઘરી અંદરથી જ પકડાઈ શકે છે. જેનાથી ચોરી કરવું સરળ બની જાય છે.
તપાસમાં એ પણ જાણવા મળ્યું કે, આ વાયરલેસ સિગ્નલ અનેક ફીટ દૂર સુધી પહોંચી શકે છે. ખાસ કરીને જો, ચાવી દરવાજો કે બારીની પાસે રાખવામાં આવી હોય. બીજું એ કે, ચોર કોઈ સીધી લાઈન ઓફ સાઈટના સિગ્નને વધારીને કાર સુધી પણ પહોંચી શકે છે. તેનો મતલબ એ છે કે, ચાબી ઘરની અંદર હોય તો પણ તમારી કાર સુરક્ષિત નછી. ચોર સરળતાથી તમારી ઘરમાં રાખેલી ચાવી સુધી પહોંચી શકે છે.
આ ખતરાથી બચવા માટે અનેક લોકો પોતાની કારની ચાવીને એલ્યુમિનિયમ ફોઈલમાં લપેટવા લાગ્યા છે. ફોઈલ સિગ્નલને બ્લોક કરવાનું કામ કરે છે. જેનાથી ચોર કારના સિગ્નલને પકડી શક્તા નતી. આ ઉપરાંત તમે araday pouch જેવા ખાસ કવરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. નહિ તો ચાવીને દરવાજાથી દૂર રાખો અને કારની સિક્યોરિટી સેટિંગ્સને અપડેટ રાખો.
આવા, નાના નાના પગલા તમારી કારને ચોરી થવાથી બચાવી શકો છો. આમ, અમેરિકા જેવા દેશમાં પણ લોકો પોતાની કારને ચોરીથી બચવા માટે આવા નુસ્ખા અપનાવી રહ્યાં છે.