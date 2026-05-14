  ક્યારેય વિચાર્યું છે કે હિન્દુ પંચાગમાં વધારાનો અધિક માસ કેમ ઉમેરાય છે? જાણો તેની પાછળનું અદભૂત વિજ્ઞાન અને ગણિત

ક્યારેય વિચાર્યું છે કે હિન્દુ પંચાગમાં વધારાનો અધિક માસ કેમ ઉમેરાય છે? જાણો તેની પાછળનું અદભૂત વિજ્ઞાન અને ગણિત

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 14, 2026, 05:01 PM IST|Updated: May 14, 2026, 05:15 PM IST

Adhik Maas 2026 : શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે, હિન્દુ પંચાગમાં ક્યારેય ક્યારેક એક વધારાનો મહિનો કેવી રીતે આવી જાય છે. જેને અધિક માસ કહેવાય છે. આ માત્ર ધાર્મિક પરંપરા નથી, પરંતું સૂર્ય અને ચંદ્રની ગતિને સંતુલિત કરવાની એક અદભૂત વૈજ્ઞાનિક સિસ્ટમ છે. જે આપણા પૂર્વજોએ બનાવી છે. આવો જાણીએ અધિક માસ કેમ અને ક્યારે આવે છે. 

હિન્દુ પંચાગ કેવી રીતે ચાલે છે?1/9

ભારતીય પંચાંગ એક લૂની સોલાર સિસ્ટમ છે. હિન્દુ પંચાગ મુખ્યત્વે ચંદ્રની ગતિ પર આધારિત હોય છે. તેમાં ચંદ્ર અને સૂર્ય બંનેની ગતિવિધિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એક અમાસથી આગામી અમાસ સુધીનો સમય એક ચંદ્રમાસ કહેવાય છે. જેનો સમય લગભગ 29.5 દિવસની હોય છે. આ પ્રકાર 12 ચંદ્રમાસ મળીને લગભગ 354 દિવસનો ચંદ્ર વર્ષ બનાવે છે.   

પરંતું સમસ્યા અહી શરુ થાય છે?2/9

પરંતું સૂર્ય વર્ષ લગભગ 365 દિવસનો હોય છે. પૃથ્વીને સૂર્યનું એક ચક્કર લગાવવામાં લગભગ 365 દિવસનો સમય લાગતો હોય છે. એટલે દર વર્ષે લગભગ 11 દિવસનું અંતર બની જાય છે. આ અંતર આગળ જઈને મોટું બનતું જાય છે. 

.... તો તહેવારો અને ઋતુ ખસી જશે3/9

જો આ અંતર જાળવી રાખવામાં ન આવે તો ધીરે ધીરે ઋતુઓ અને તહેવાર પોતાના વાસ્તવિક સમયથી ખસી જશે. એટલે કે, દિવાળી ચોમાસામાં આવી જશે. આ સંતુલનને બનાવી રાખવા માટે લગભગ 32-33 મહિનામાં એક વધારનો મહિનો જોડવામાં આવે છે. જેને અધિક માસ કહેવામાં આવે છે. 

હવે સંક્રાંતિ સમજીએ...4/9

જ્યારે સૂર્ય એક રાશિથી બીજી રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે, તેને સંક્રાંતિ કહેવયા છે. જેમ કે, મેષ સંક્રાતિ, મિથુન સંક્રાંતિ તેનાથી હિન્દુ મહિનાઓનો ક્રમ નક્કી થાય છે. ક્યારેક એવું બને છે કે, એક અમાસથી આગામી અમાસ સુધી આખો ચંદ્ર વીતી જાય છે, પરંતું એ દરમિયાન સૂર્ય કોઈ નવી રાશિમાં પ્રવેશ કરતો નથી. એટલે કે એ મહિનામાં કોઈ સંક્રાતિ થતી નથી. 

ત્યારે જોડાય છે વધારાનો મહિનો5/9

અધિક માસ ત્યારે બને છે, જ્યારે એક આખા ચંદ્ર માસ દરમિયાન સૂર્ય નવી રાશિમાં પ્રવેશ કરતો નથી, અર્થાત તે મહિનામાં કોઈ સંક્રાંતિ નથી થતી. ત્યારે એ મહિનાને વધારાનો મહિનો માનવામા આવે છે. જેમ કે, અષાઢ, અધિક શ્રાવણ, અધિક જ્યેષ્ઠ... આ વધારાના મહિનાથી સમયનું સંતુલન કરવાનો પ્રયાસ કરાય છે. 

વધારાનો મહિનો દર 32 મહિને જ કેમ આવે છે?6/9

દર વર્ષે લગભગ 11 દિવસનું અંતર જોડાતું રહે છે. જ્યારે આ અંતર લગભગ એક મહિનાનું થઈ જાય છે. ત્યારે વધારાનો મહિનો જોડી દેવાય છે. 30/11≈2.7 years એટલે લગભગ 32-33 મહિના. 

2026 માં અધિક મહિનો ક્યારે આવશે?7/9

વર્ષ 2026 માં અધિક જ્યેષ્ઠ મહિનો આવવાનો છે. પંચાંગ પરંપરાઓ અનુસાર, તિથિઓમાં થોડું અંતર સંભવ થઈ શકે છે. 

અધિક માસ પુરુષોત્તમ માસ પણ કહેવાય છે?8/9

આ વ્યવસ્થા ભારતીય ખગોળ વિજ્ઞાનનું અદભૂત ઉદાહરણ છે. આપણા ધર્મમાં અધિક મહિનો અત્યંત પવિત્ર ગણાય છે. માન્યતા છે કે, ભગવાન વિષ્ણુએ આ મહિનામાં પોતાનુ સ્વરૂપ બતાવ્યુ હતું. તેથી તેને પુરુષોત્તમ માસ પણ કહેવાય છે. આ મહિના દરમિયાન જાપ, દાન, સ્વાધ્યાય, ધ્યાન, સાધના વગેરેનું મહત્વ હોય છે. 

ઋષિઓની અદભૂત કલ્પના9/9

આ કારણે ભારતીય પંચાંગ માત્ર ધાર્મિક પ્રણાલી નહિ, પરંતું ખગોળ વિજ્ઞાન, ઋતુ ચક્ર અને કુદરતના ઊંડા જ્ઞાન પર આધારિત એક મહત્વની કાળગણના વ્યવસ્થા કહેવામાં આવે છે. આપણા ઋષિઓ સમય, ગ્રહો અને કુદરતના જ્ઞાતા હતા, તે ભારતીય પંચાંગ પ્રકૃતિની સાથે તાલમેલ બનાવીને ચાલતા હતા. 

Adhik Maas 2026
અઘિક માસ
Purushottam maas

