Gold Price Down Reason: હંમેશા યુદ્ધ દરમિયાન મોંઘુ થતું સોનું આ વખતે કેમ સસ્તું થઈ રહ્યું છે? જાણો મુખ્ય કારણ

Gold Price Down Reason: મોટા ભાગના લોકો સોનાને રોકાણની સૌથી સુરક્ષીત વસ્તુ માને છે, ત્યારે હાલના સમયમાં યુદ્ધ ચાલી રહ્યું હોવા છતા સોનાના ભાવમાં વધારાની જગ્યાએ ઘટાડો જોવા મળી રહ્યો છે, ત્યારે એક્સપર્ટે પણ આ ભાવ ઘટાડા પર ટિપ્પણી કરી છે.
 

Updated:Apr 05, 2026, 07:39 PM IST

Gold Price Down Reason: જ્યારે પણ કોઈ મોટી ભૂરાજકીય કટોકટી આવે છે, ત્યારે રોકાણકારો સામાન્ય રીતે સોનાને સલામત આશ્રયસ્થાન તરીકે પસંદ કરે છે. જો કે, માર્ચ 2026માં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે વધતા તણાવે આ પરંપરાગત માન્યતાને હચમચાવી નાખી છે. વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં, અમેરિકન ડોલર સોના કરતાં રોકાણકારોની પસંદગીની પસંદગી તરીકે ઉભરી આવ્યો છે, જે બજારના એક્સપર્ટોને પણ આશ્ચર્યચકિત કરે છે.  

યુદ્ધની શરૂઆતમાં, 2 માર્ચે, સોનાના ભાવમાં એક જ દિવસમાં ₹8,500 નો ઉછાળો જોવા મળ્યો, જેનાથી આશા જાગી કે તે કટોકટી દરમિયાન ફરીથી મજબૂત પ્રદર્શન કરશે. જોકે, આ તેજી લાંબો સમય ટકી ન હતી. 23 માર્ચ સુધીમાં, સોનાના ભાવ ઘટીને 1,35,846 રૂપિયા થઈ ગયા હતા, જે તેની ટોચથી આશરે 14.3 ટકાનો ઘટાડો દર્શાવે છે. આ દરમિયાન, ડોલર ઇન્ડેક્સ, જે 2025માં નબળો પડી ગયો હતો, તે હવે મજબૂત પુનરાગમન કરી રહ્યો છે અને માર્ચમાં 2 ટકાથી વધુ વધ્યો છે.  

એક્સપર્ટના મતે, ડોલરની મજબૂતાઈ પાછળનું સૌથી મોટું કારણ પેટ્રોડોલર સિસ્ટમ છે. વૈશ્વિક સ્તરે ક્રૂડ ઓઇલનો વેપાર ડોલરમાં થાય છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં થયેલા યુદ્ધના કારણે તેલના પુરવઠા પર અસર પડી છે, જેના કારણે કિંમતોમાં વધારો થયો છે. આનાથી તેલ આયાત કરતા દેશોની વધુ ડોલરની જરૂરિયાત પર સીધી અસર પડી છે, જેના કારણે ડોલરની માંગ વધી છે.  

વધુમાં, તેલના વધતા ભાવે ફુગાવાની ચિંતા પણ વધારી છે. પરિણામે, યુએસમાં વ્યાજ દર લાંબા સમય સુધી ઊંચા રહેવાની શક્યતા છે. ઊંચા વ્યાજ દરો અને બોન્ડ યીલ્ડને કારણે, રોકાણકારો ડોલરમાં વધુ સારું વળતર જોઈ રહ્યા છે, જ્યારે સોનું કોઈ વ્યાજ ચૂકવતું નથી - આ જ કારણ છે કે રોકાણકારો હાલમાં ડોલર તરફ ઝુકાવ કરી રહ્યા છે.  

જોકે, એક્સપર્ટ માને છે કે આ પરિસ્થિતિ કાયમી નથી. લાંબા ગાળે સોનું સલામત રોકાણ રહેશે. યુએસ આર્થિક નીતિઓ, વધતું દેવું અને વૈશ્વિક અનિશ્ચિતતા ભવિષ્યમાં ડોલર પર દબાણ લાવી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, જ્યારે પણ નાણાકીય અસ્થિરતા વધે છે અથવા ચલણો નબળી પડે છે, ત્યારે સોનું ફરી એકવાર રોકાણકારો માટે સલામત આશ્રયસ્થાન બની શકે છે.  

વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં ડોલર મજબૂત દેખાઈ રહ્યો છે, તેમ છતાં એક્સપર્ટ સંતુલિત રોકાણની સલાહ આપી રહ્યા છે. તેઓ કહે છે કે ટૂંકા ગાળાના વધઘટની ચિંતા કરવાને બદલે, લાંબા ગાળાની વ્યૂહરચના અપનાવવી જોઈએ, જેમાં સોનું હજુ પણ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

Disclaimer: સોનામાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

