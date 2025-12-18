ડિસેમ્બર આવ્યો છતાં જોઈએ એવી ઠંડી કેમ પડી નથી રહી, અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું આ કારણ
Weather Update News : હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી.. ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠડી પડી રહી નથી.. 21 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં કમોસમી વરસાદ પડવાની કરી આગાહી.. 22, 23, 24 ડિસમેબરમાં આકરી ઠડી પડવાની શક્યતા રહેશે.. ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે ઠડી ઓછી પડી રહી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી
ગત વર્ષ કરતા આ વર્ષે ઠડી ઓછી પડી રહી છે. ત્યારે અંબાલાલ પટેલે તેનું કારણ જણાવતા કહ્યું કે, ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠંડી પડી રહી નથી.
ભર શિયાળે વરસાદ આવશે
21 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતા છે. વાદળો અવાના કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં તારીખ 21 અને 22 ડિસેમ્બરના રોજ માધ્યમ કક્ષાના પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેના કારણે રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો દેખાશે.
આ દિવસથી પડશે હાડ થીજવતી ઠંડી
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, તારીખ 22, 23, 24 ડિસમેબરમાં આકરી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ તારીખોમાં રવિ પાક માટે ઠડી સારી રહેશે તેવું કહી શકાય. જાન્યુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાના કારણે વધુ ઠંડી અનુભવાશે. રાતનું તાપમાન ઠડું રહેશે.
જાન્યુઆરીમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવશે
નવી આગાહી કહે છે કે, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા રહેશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે. કેટલીક જગ્યા કરા પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા રહેશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, આગામી 7 દિવસ વાતાવરણ સૂકું રહેશે. આગામી 3 દિવસમાં ધીમે ધીમે 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન વધી જશે. 3 દિવસ બાદ ફરી 2 થી 3 ડિગ્રી તાપમાન ઘટી જશે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પસાર થઈ જતા ફરી ઠંડીનો અહેસાસ થશે. અમરેલીનું લઘુતમ તાપમાન 12.6 ડિગ્રી નોંધાયું.
