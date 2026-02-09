PM Kisan: પીએમ કિસાનના 22મા હપ્તામાં કેમ લાગી રહ્યો છે સમય, જાણો સાચું કારણ
PM Kisan 22nd Installment: દેશભરના લગભગ 9 કરોડ ખેડૂતો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ યોજના (PM Kisan Samman Nidhi)નો લાભ લઈ રહ્યા છે. ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપવા અને આર્થિક રીતે ટેકો આપવા માટે પીએમ કિસાન યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી. આ યોજના હેઠળ, ખેડૂતોને વાર્ષિક 6,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે, જોકે બિહારના ખેડૂતોને હવે વાર્ષિક 9000 રૂપિયા મળશે.
21મો હપ્તો નવેમ્બર 2025માં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો.
PM કિસાનનો 21મો હપ્તો ગયા વર્ષે નવેમ્બરમાં જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, અને ત્યારથી, ખેડૂતો હવે 12મા હપ્તાની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે, આ રાહ ધીમે ધીમે લાંબી થઈ રહી છે. શરૂઆતમાં, એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવી હતી કે PM કિસાનનો 22મો હપ્તો બજેટ 2026 પછી તરત જ જાહેર કરવામાં આવશે, પરંતુ એવું થયું નહીં.
PM કિસાનનો 22મો હપ્તો કેમ વિલંબિત થઈ રહ્યો છે?
હવે, દેશના દરેક ખેડૂતના મનમાં આ પ્રશ્ન આવી રહ્યો છે: પીએમ કિસાન યોજનાનો 22મો હપ્તો કેમ આટલો વિલંબિત થઈ રહ્યો છે? કોઈની પાસે ચોક્કસ જવાબ નથી, પરંતુ કેટલીક બાબતો છે જેને અવગણી શકાય નહીં.
પીએમ કિસાનના 22મા હપ્તામાં વિલંબ થવાનું પહેલું કારણ
હકીકતમાં, જાન્યુઆરીમાં, સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે પીએમ કિસાન યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂત ID ફરજિયાત કરવામાં આવશે. ત્યારથી, ઘણા રાજ્યોમાં ખેડૂત ID બનાવવા માટે ખાસ ઝુંબેશ શરૂ કરવામાં આવી છે.
પીએમ કિસાનના 22મા હપ્તામાં વિલંબ થવાનું બીજું કારણ
22મા હપ્તામાં વિલંબ થવાનું બીજું કારણ એ છે કે ઘણા લોકો પીએમ કિસાન યોજનાનો લાભ છેતરપિંડીથી મેળવી રહ્યા હતા. હવે, સરકારે તેમને દૂર કરવાનું શરૂ કર્યું છે. તાજેતરમાં, ઉત્તર પ્રદેશ સરકારે 19 લાખ ખેડૂતોના હપ્તા પર રોક લગાવી છે. સરકારે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે કેટલાક લોકો છેતરપિંડીથી યોજનાનો લાભ લઈ રહ્યા હતા અને ઘણા લોકો તે જ જમીન પર પૈસા એકત્રિત કરી રહ્યા હતા.
ઓનલાઇન અરજી કરવામાં મુશ્કેલી
આની સાથે સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે ખેડૂત ID માટે ઓનલાઈન અરજી કરવી થોડી મુશ્કેલ છે. તેથી, કેમ્પ અથવા CSC કેન્દ્રો પર ઘણી ભીડ છે. પીએમ કિસાનના 22મા હપ્તામાં વિલંબ થવાનું આ મુખ્ય કારણ હોઈ શકે છે.
બિહારના ખેડૂતોને હવે 9,000 રૂપિયા મળશે
પીએમ કિસાન યોજના અંગે તાજેતરમાં બિહારના ખેડૂતો માટે એક મોટી જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. બિહાર સરકારે જણાવ્યું હતું કે બિહારના ખેડૂતોને હવે પીએમ કિસાન યોજના હેઠળ 2000 રૂપિયાને બદલે 3000 રૂપિયા દરેક હપ્તે આપવામાં આવશે.
કુલ 9,000 રૂપિયા
સામાન્ય રીતે, ખેડૂતોને વાર્ષિક કુલ 6000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે, પરંતુ PM કિસાન હેઠળ, બિહારના ખેડૂતોને વાર્ષિક કુલ 9,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.
પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો ક્યારે આવશે?
હવે મોટો પ્રશ્ન એ છે કે પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો ક્યારે આવશે? આ પ્રશ્નનો જવાબ હજુ સુધી જાણી શકાયો નથી. સરકારે સત્તાવાર રીતે કંઈ કહ્યું નથી પરંતુ એવી અપેક્ષા છે કે પીએમ કિસાનનો 22મો હપ્તો હોળી પહેલા ચોક્કસપણે આવશે.
