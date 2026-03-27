કરોડોનું ઘર, છતાં Mukesh Ambani ના એન્ટીલિયામાં નથી લાગ્યું એકપણ AC! જાણો કઈ રીતે ઠંડુ રહે છે ઘર
why mukesh ambani home antilia dont have AC: મુકેશ અંબાણીના એન્ટીલિયાની ગણના દેશ-દુનિયાના આલીશાન ઘરોમાં થાય છે, લગભગ બધી સુવિધા આ ઘરમાં હાજર છે. પરંતુ શું તમને જાણો છો કે આટલું મોટું ઘર હોવા છતાં તેમાં એકપણ એસી લાગેલું નથી? આવો તેની પાછળનું કારણ જાણીએ.
દુનિયાના મોંઘા ઘરોમાંથી એક-
જ્યારે પણ દેશ-દુનિયાના આલીશાન ઘરોની વાત થાય છે તો તેમાં મુકેશ અંબાણીના એન્ટીલિયાનું નામ જરૂર આવે છે. મુંબઈના વરલી વિસ્તારમાં આવેલું એન્ટીલિયા દુનિયાના સૌથી મોંઘા અને વૈભવી આવાસોમાંથી એક છે.
એકપણ AC યુનિટ્સ નથી
27 માળના આ ઘરને આશરે 15000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચથી બનાવવામાં આવ્યું છે, લગભગ વિશ્વની દરેક વૈભવી સુવિધા આ ઘરમાં હાજર છે. ગ્લાસ અને માર્બલનું શાનદાર ફસાડ, હેન્ડિંગ ગાર્ડન્સ, સ્નો રૂમ, થિએટર, જિમ સહિત બધી સુવિધા છે. પરંતુ તમે જાણીને ચોંકી જશો કે આ ભવ્ય ઘરમાં એકપણ એસી યુનિટ્સ લાગેલા નથી.
AC વગર કઈ રીતે ઠંડી રહે છે ઇમારત?
જી હાં, આ સાંભળવામાં અટપટ્ટુ લાદ્યું હશે, પરંતુ આ સત્ય છે. પરંતુ મુંબઈના ભેજવાળા અને ગરમ શહેરમાં એસી વગર રહેવું મુશ્કેલ છે. છતાં એસી વગર આ 27 માળની ઇમારત કઈ રીતે ઠંડી રહે છે, તે તમે વિચારી રહ્યાં હશો?
લાગેલી છે આ સિસ્ટમ
હકીકતમાં એન્ટીલિયામાં ACની જગ્યા પર એક આધુનિક સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ક્લાઇમેટ કંટ્રોલ સિસ્ટમ (Centralized Cooling System) લાગેલી છે. આ સિસ્ટમની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે તેમાં કોઈ બાહરી કમ્પ્રેસર કે આઉટડોર યુનિટ હોતું નથી, તેથી ઇમારતની સુંદરતા યથાવત રહે છે.
આ છે કારણ-
એન્ટીલિયાને બહારથી પણ ક્લીન અને સુંદર દેખાડવા માટે આર્કિટેક્ટ્સે આ નિર્ણય લીધો. એન્ટીલિયાની અંદર વિશ્વમાંથી લાવવામાં આવેલા મોંઘા માર્બલ, દુર્લભ ફુલો અને અનેક ઈન્ડોર પ્લાન્ટ્સ લાગ્યા છે. પરંપરાગત એસીની ઠંડી હવા અને તાપમાનમાં અચાનક ફેરફાર આ નાજુક વસ્તુને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, તેથી આ ઘરના તાપમાનને ઓટોમેટિક રૂપથી પ્લાન્ટ્સ અને માર્બલની જરૂરિયાત પ્રમાણે સેટ કરવામાં આવે છે.
ખરાબ થઈ જાય છે લુક-
એકવાર અભિનેત્રી શ્રેયા ધનવંતરી એન્ટીલિયા ગઈ, તેને ઠંડી લાગી રહી હતી. તો તેણે ફ્લોર મેનેજરને તાપમાન વધારવાનું કહ્યું- જવાબ મળ્યો મેડમ માફ કરશો, પરંતુ ફૂલો અને માર્બલને એક ખાસ તાપમાનની જરૂર છે, અમે તેને બદલી ન શકીએ.
