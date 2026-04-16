અંતરિક્ષમાં કપડામાં લપેટાઈને ઉડતી આ આકૃતિ શું છે? દુનિયાભરમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની, PHOTOs
A Silk Figure Floats At The Edge Of Space : આકાશમાં ઉડતી દેખાતી સિલ્કની આકૃતિ હાલ વિશ્વભરમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. અંતરિક્ષમા ભૂરા રંગના સિલ્કથી તે લપેટાયેલું છે. ન તો આ કોઈ પૂતળું છે, ન તો આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ. આખરે આ આકૃતિનું રહસ્ય શું છે, કેમ આ પૂતળું હાલ દુનિયાભરના મીડિયામાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યું છે, જાણો
A silk figure floats at the edge of space
આ કોઈ એઆઈની કમાલ નથી. પંરતું એન્જિનિયર્સ અને કલાકારોએ સાથે મળીને સર્જેલી કલાકૃતિ છે. તેનું નામછે મિશન તારોની, જેને The Dorothy Project પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રેશમી કપડામાં લપેટીને કંપની તારોનીએ મળીને સ્ટ્રેટોસ્ફીયર (પૃથ્વીના વાયુમંડળની બીજી સૌથી નીચી પરત) માં મોકલ્યું છે.
Silk Covered Mannequin Weighing 700g Launched Into Stratosphere
ડોરોથી અને તોરોની કલા અને સાયન્સની ભેગા કરીને બનાવાયેલા આ પૂતળાને પૃથ્વીથી લગભગ 33 કિલોમીટર ઉપર મોકલવામાં આવ્યું છે. તેની ઉંચાઈ એટલી હતી કે, ત્યાં આકાશનો રંગ પણ કાળો હતો. પૃથ્વીનો વળાંક પર સ્પષ્ટ દેખાતો હતો.
silk‑covered mannequin in space
પ્રોજેક્ટનું નેતૃત્વ કરનારા ધ ડોરોથી પ્રોજેક્ટના કંપનીના કેનેડાના મોન્ટ્રિયલ સ્થિત કલાકારોનું એક ગ્રુપ છે. તેની સ્થાપના કલાકાર અને ફિલ્મ નિર્માતા ડોરોથી લીથે કરી હતી. કંપની પોતાના મિશન વિશે જણાવે છે કે, “Mission TARONI’’ અમને અમારા ક્રિએશનની સાથે સંબંધોને નવા પ્રકારે વિચારવા પ્રેરિત કરે છે. સાથે જ અમે એ સવાલ પણ પૂછ્યો કે, જ્યારે આપણે કોઈ વસ્તુને આકાર આપી છીએ, તો શું આપણે પોતાના જીવન અને પૃથ્વીને જોવાનો અંદાજ બદલી શકીએ છીએ?
Silk Covered Mannequin Weighing 700g Launched
ઈટલીના કોમો શહેરના ઐતિહાસિક રેશમમાંથી તોરોની પ્રોજેક્ટ માટે એક બહુ જ હળવું, માણસ જેવું પૂતળું તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ તેના માટે ખાસ સિલ્ક કવર ડિઝાઈન કર્યું હતુ. જેને કાર્બન ફાઈબરથી બનેલા ઢાંચા પર લગાવવામાં આવ્યું છે. પછી કેનેડાના ગ્રામીણ વિસ્તારથી એક ગુબ્બારાના મદદથી તેને સ્ટ્રૈટોફીયરમાં મોકલવામાં આવ્યું.
The Dorothy Project In Stratosphere
હાલ આ પૂતળાના વીડિયો આખા વિશ્વમાં ધૂમ મચાવી રહ્યાં છે. કોઈ તેને અંતરિક્ષમાં જાદુ કહે છે કે, તો કોઈ એલિયન સાથે સરખાવે છે. જોકે, આ પ્રોજેક્ટનો હેતુ ઓવરવ્યૂ ઈફેક્ટ સમજવાનો હતો કે, અંતરિક્ષથી પૃથ્વીને નિહાળવા પર અંતરિક્ષ યાત્રીઓના નજરિયામાં કેવો બદલાવ આવે છે. આ પ્રોજેકટની સમગ્ર પ્રોસેસને રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી. જેથી તેની પારદર્શિતા બની રહે.
