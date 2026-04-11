પ્લેઇંગ-11માંથી બહાર, ફિલ્ડિંગ પણ ના કરી... છતાં ઓપનિંગ કરવા કેવી રીતે આવ્યો વૈભવ સૂર્યવંશી ?
RR vs RCB : આઈપીએલ 2026માં શુક્રવારે યોજાયેલી મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીનું નામ રાજસ્થાન રોયલ્સની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નહોતું. છતાં તે બેટિંગ કરવા આવ્યો હતો અને તેણે 78 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી, તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ પણ જાહેર કરાયો હતો.
RR vs RCB : શુક્રવારે રમાયેલી મેચમાં રાજસ્થાન રોયલ્સે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની જીતનો સિલસિલો અટકાવ્યો. રાજસ્થાને આ મેચ 6 વિકેટથી જીતી લીધી હતી.
ગુવાહાટીના બારસાપારા સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં વૈભવ સૂર્યવંશીએ 300ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 78 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. જોકે, જ્યારે મેચ શરૂ થઈ ત્યારે વૈભવનું નામ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ નહોતું.
રાજસ્થાન રોયલ્સે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તે સમયે વૈભવ સૂર્યવંશી પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નહોતો અને તે ફિલ્ડિંગ કરવા માટે પણ મેદાનમાં ઉતર્યો નહોતો.
હકીકતમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ પહેલા બોલિંગ કરી રહી હોવાથી રિયાન પરાગે વૈભવને અવેજી ખેલાડીઓમાં સામેલ કર્યો. આ કારણોસર તે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં નહોતો, કે તેણે ફિલ્ડિંગ કરી નહોતી. ત્યારબાદ તે સંદીપ શર્માની જગ્યાએ 'ઇમ્પેક્ટ પ્લેયર' તરીકે આવ્યો અને ઇનિંગની શરૂઆત કરી.
સૂર્યવંશીએ ફક્ત 26 બોલમાં 78 રનની વિસ્ફોટક ઇનિંગ રમીને પોતાની ટીમને વિજય તરફ દોરી, જેમાં તેણે 7 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. ભુવનેશ્વર કુમાર અને જોશ હેઝલવુડ જેવા અનુભવી બોલરો પણ આ 15 વર્ષીય બેટ્સમેનની ઝંઝાવતી બેટિંગને અટકાવી શક્યા નહીં.
