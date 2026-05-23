/કરોડો કમાનારા સેલિબ્રિટી કેમ સસ્તા વાયરવાળા ઈયરફોન કેમ વાપરી રહ્યા છે, કઈ વાતનો સતાવે છે ડર?

Wired Earphones Trend 2026 : એકવાર ફરીથી વાયરલેસ બ્લૂટૂથ છોડીને સસ્તા વાયરવાળા ઈયરફોન તરફ લોકો વળ્યા છે. ખાસ કરીને કરોડો કમાનારા લોકો અને સેલિબ્રિટી પણ હવે ઈયરફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળી રહ્યાં છે. હજી હમણા જ Apple એ iPhone 7 ની AirPods લોન્ચ કર્યા હતા. તેમ છતાં પણ વાયરલેસ ઈયરફોન તેજીથી ફરી ટ્રેન્ડમાં આવ્યા છે. આખરે ટેકનોલોજીમાં આ ઉલટો પ્રવાહ કેવી રીતે વળ્યો, જાણો.
તારવાળા ઈયરફોન, જેને લગભગ દુનિયા ભૂલાવી ચૂકી હતી, તે હવે પરત આવ્યા છે. સતત પાંચ વર્ષથી તેનું માર્કેટ ઘટી ગયું હતું. ત્યારે હવે વાયર્ડ ઈયરફોનના વેચારણમાં 20 ટકાનો જબરદસ્ત મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. તેના કેટલાક કારણો પણ સામે આવ્યા છે. અનેક મોટા સેલિબ્રિટી પણ આ પ્રકારના વાયર્ડ ઈયરફોન સાથે જોવા મળી રહ્યાં છે. જેમાં પ્રિયંકા ચોપરા, Bella Hadid, Drake, શાહીદ કપૂર પણ સસ્તાવાળા ઈયરફોનમાં જોવા મળ્યાં છે. આ કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ છે. વર્ષ 2025 માં વાયર્ડ ઈયરફોનના વેચાણમાં લગભગ 15 મિલિયન ડોલરની કમાણી થઈ છે. તો વર્ષ 2026 માં પણ તેનું વેચાણ વધ્યું છે.
એક્સપર્ટ કહે છે કે, તારવાળા ઈયરફોનની વાત કરીએ તો તેના વેચાણના કારણો અનેક છે. લોકો લાંબા સમયથી વાયરલેસ ઈયરબર્ડના ઉપયોગથી માથાનો દુખાવો અને કાનમાં ઝનઝનાટી (Buzzing sound) ની ફરિયાદ કરી રહ્યાં છે. ખાસ કરીને મોટા અવાજ આવવા પર કાન દુખવા લાગે છે. બીજુ કારણ એ કે, લોકોને રેડિયેશનનો ડર લાગે છે. વાયરલેસ ઈયરફોનને કારણે બ્લૂટૂથ રેડિયેશન સીધું કાનમાં જાય છે. ત્રીજું કારણ સુવિધા. વાયરલેસ ઈયરફોનને ચાર્જિંગની જરૂરિયાત હોય છે. વાયર્ડ ઈયરફોનમં કોઈ બેટરી કે ચાર્જિંગની ઝંઝટ હોતી નથી. ચોથું કારણ, એક હજાર વાયર્ડ ઈયરફોનની સાઉન્ડ ક્વોલિટી 20 હજાર વાયરલેસ ઈયરફોન જેટલી સારી કે ઉત્તમ હોય છે.
તારવાળા ઈયરફોનના વેચાણમાં વધારો થાય છે તો તે સ્માર્ટફોન કંપનીઓ માટે પડકાર બનશે. તમામ કંપનીઓએ પોતાના પ્રીમિયમ ફોનમાં 3.5mm ના હેડફોન જેક બંધ કરાવ્યા છે અને વાયર્ડ ઈયરફોન તેના પર જ કનેક્ટ થાય છે. જોકે, કેટલાક ફોનમાં ટાઈપ-સી કનેક્ટરનો ઉપયોગ કરીને ઈયરફોન જોડી શકાય છે.
તારવાળા ઈયરફોનના વેચાણનું મોટું કારણે સેલિબ્રિટીઝ છે. ગત વર્ષે હોલિવુડ અને બોલિવુડમાં તારવાળા ઈયરફોન લગાવતા અનેક સેલિબ્રિટી જાહેરમાં જોવા મળ્યા. કેટલાક સેલિબ્રિટીઝ તો ઈન્ટરનેટ વગરના બેઝિક ફોનની સાથે વાયર્ડ હેડફોન સાથે સ્પોટ થયા. આ ટ્રેન્ડમાં સફેદ રંગના ઈયરફોન વધુ પસંદ કરાઈ રહ્યા છે.