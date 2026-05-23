Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /કરોડો કમાનારા સેલિબ્રિટી કેમ સસ્તા વાયરવાળા ઈયરફોન કેમ વાપરી રહ્યા છે, કઈ વાતનો સતાવે છે ડર?

કરોડો કમાનારા સેલિબ્રિટી કેમ સસ્તા વાયરવાળા ઈયરફોન કેમ વાપરી રહ્યા છે, કઈ વાતનો સતાવે છે ડર?

Written ByDipti SavantUpdated byDipti Savant
Published: May 23, 2026, 02:16 PM IST|Updated: May 23, 2026, 02:16 PM IST

Wired Earphones Trend 2026 : એકવાર ફરીથી વાયરલેસ બ્લૂટૂથ છોડીને સસ્તા વાયરવાળા ઈયરફોન તરફ લોકો વળ્યા છે. ખાસ કરીને કરોડો કમાનારા લોકો અને સેલિબ્રિટી પણ હવે ઈયરફોનનો ઉપયોગ કરતા જોવા મળી રહ્યાં છે. હજી હમણા જ Apple એ iPhone 7 ની AirPods લોન્ચ કર્યા હતા. તેમ છતાં પણ વાયરલેસ ઈયરફોન તેજીથી ફરી ટ્રેન્ડમાં આવ્યા છે. આખરે ટેકનોલોજીમાં આ ઉલટો પ્રવાહ કેવી રીતે વળ્યો, જાણો. 
 

વાયર્ડ ઈયરફોનનું વેચાણ વધ્યું 1/4

વાયર્ડ ઈયરફોનનું વેચાણ વધ્યું 

તારવાળા ઈયરફોન, જેને લગભગ દુનિયા ભૂલાવી ચૂકી હતી, તે હવે પરત આવ્યા છે. સતત પાંચ વર્ષથી તેનું માર્કેટ ઘટી ગયું હતું. ત્યારે હવે વાયર્ડ ઈયરફોનના વેચારણમાં 20 ટકાનો જબરદસ્ત મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. તેના કેટલાક કારણો પણ સામે આવ્યા છે. અનેક મોટા સેલિબ્રિટી પણ આ પ્રકારના વાયર્ડ ઈયરફોન સાથે જોવા મળી રહ્યાં છે. જેમાં પ્રિયંકા ચોપરા, Bella Hadid, Drake, શાહીદ કપૂર પણ સસ્તાવાળા ઈયરફોનમાં જોવા મળ્યાં છે. આ કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ છે. વર્ષ 2025 માં વાયર્ડ ઈયરફોનના વેચાણમાં લગભગ 15 મિલિયન ડોલરની કમાણી થઈ છે. તો વર્ષ 2026 માં પણ તેનું વેચાણ વધ્યું છે.   

વાયર્ડ ઈયરફોનનો અચાનક ક્રેઝ વધવાનું કારણ2/4

વાયર્ડ ઈયરફોનનો અચાનક ક્રેઝ વધવાનું કારણ

એક્સપર્ટ કહે છે કે, તારવાળા ઈયરફોનની વાત કરીએ તો તેના વેચાણના કારણો અનેક છે. લોકો લાંબા સમયથી વાયરલેસ ઈયરબર્ડના ઉપયોગથી માથાનો દુખાવો અને કાનમાં ઝનઝનાટી (Buzzing sound) ની ફરિયાદ કરી રહ્યાં છે. ખાસ કરીને મોટા અવાજ આવવા પર કાન દુખવા લાગે છે. બીજુ કારણ એ કે, લોકોને રેડિયેશનનો ડર લાગે છે. વાયરલેસ ઈયરફોનને કારણે બ્લૂટૂથ રેડિયેશન સીધું કાનમાં જાય છે. ત્રીજું કારણ સુવિધા. વાયરલેસ ઈયરફોનને ચાર્જિંગની જરૂરિયાત હોય છે. વાયર્ડ ઈયરફોનમં કોઈ બેટરી કે ચાર્જિંગની ઝંઝટ હોતી નથી. ચોથું કારણ, એક હજાર વાયર્ડ ઈયરફોનની સાઉન્ડ ક્વોલિટી 20 હજાર વાયરલેસ ઈયરફોન જેટલી સારી કે ઉત્તમ હોય છે.  

સ્માર્ટફોન કંપનીઓ માટે પડકાર3/4

સ્માર્ટફોન કંપનીઓ માટે પડકાર

તારવાળા ઈયરફોનના વેચાણમાં વધારો થાય છે તો તે સ્માર્ટફોન કંપનીઓ માટે પડકાર બનશે. તમામ કંપનીઓએ પોતાના પ્રીમિયમ ફોનમાં 3.5mm ના હેડફોન જેક બંધ કરાવ્યા છે અને વાયર્ડ ઈયરફોન તેના પર જ કનેક્ટ થાય છે. જોકે, કેટલાક ફોનમાં ટાઈપ-સી કનેક્ટરનો ઉપયોગ કરીને ઈયરફોન જોડી શકાય છે. 

સેલિબ્રિટીમાં ઉપયોગ વધ્યો4/4

સેલિબ્રિટીમાં ઉપયોગ વધ્યો

તારવાળા ઈયરફોનના વેચાણનું મોટું કારણે સેલિબ્રિટીઝ છે. ગત વર્ષે હોલિવુડ અને બોલિવુડમાં તારવાળા ઈયરફોન લગાવતા અનેક સેલિબ્રિટી જાહેરમાં જોવા મળ્યા. કેટલાક સેલિબ્રિટીઝ તો ઈન્ટરનેટ વગરના બેઝિક ફોનની સાથે વાયર્ડ હેડફોન સાથે સ્પોટ થયા. આ ટ્રેન્ડમાં સફેદ રંગના ઈયરફોન વધુ પસંદ કરાઈ રહ્યા છે. 

Tags:
Wired earphones trend 2026
Wired vs wireless earphones
Budget wired earphones
celebrity

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જો પેટ્રોલ-ડીઝલ પર GST લાગુ પડે તો દૂર થઈ જશે બધી ચિંતા, 22 રૂપિયા ઘટી જશે કિંમત

જો પેટ્રોલ-ડીઝલ પર GST લાગુ પડે તો દૂર થઈ જશે બધી ચિંતા, 22 રૂપિયા ઘટી જશે કિંમત

Petrol Diesel price7 min ago
2

સત્તા માટે કાવાદાવા : છોટાઉદેપુરમાં આપના સભ્યોને કોણ ઉઠાવી લઈ ગયું?

gujarat elections23 min ago
3

દુ:ખના દિવસો પૂરા! આજથી આ 3 રાશિવાળા બંપર લાભ માટે તૈયાર થઈ જજો, અકલ્પનીય સમૃદ્ધિ

Budh Uday31 min ago
4

આવી ગઈ શાનદાર સરકારી નોકરી... મહિને ₹1,80,000 સુધીનો પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

Coal India44 min ago
5

લાઈટ બિલમાંથી છુટકારો! જાણો 1.5 ટનના AC માટે કેટલા kWની સોલર પેનલ જોઈએ?

Solar Panel44 min ago