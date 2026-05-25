/ઉનાળાની ઘાતક ગરમીમાં બરફનું ઠંડું પાણી પીવાની ભૂલ જરા પણ ન કરતા, નહિ તો ગંભીર પરિણામ આવશે

Cold Water Side Effects : બળબળતી ગરમીથી રાહત મેળવવા લોકો એક કામ સૌથી પહેલા કરે છે, ફ્રીજમાંથી બરફનું ઠંડું પાણી પીને તરસ મીટાવે છે. દર બીજો વ્યક્તિ અતિશય ચીલ્ડ પાણીનો સહારો લે છે. પરંતું આરોગ્યની દ્રષ્ટિએ આ એક મોટી ભૂલ છે. જે આગળ જઈને શરીરને ગંભીર નુકસાન કરી શકે છે.
હેલ્થ એક્સપર્ટ કહે છે કે, અતિશય ગરમીમાં જો તમે બરફનું ચિલ્ડ પાણી પીવો છો તો તે તમારા શરીરને ગંભીર નુકસાન કરી શકે છે. લાંબા ગાળે તેની અસરો ભોગવવી પડી શકે છે. જો તમે બહારથી ઘરમાં આવીને સીધા જ બરફવાળું પાણી પીઓ છો તો શરીરના આંતરિક તાપમાનમાં મોટો બદલાવ થાય છે. અચાનક થતા થર્મલ શેકથી શરીરની રક્તવાહિનીઓ સંકોચાઈ જાય છે. જેની અસર તમારા પાચન સિસ્ટમ પર થાય છે. તે તમારી ખોરાક પચાવવાની સિસ્ટમને નબળી બનાવી દેશે. આ કારણે પેટમાં દુખાવો, ગેસ, કબજિયાત જેવી સમસ્યાઓ થશે.
બીજું એ કે, જો તમે ઠંડું પાણી પીઓ છો તો ગળની નસ અને શ્વસન તંત્ર પર વિપરીત અસર થાય છે. સાયનસની તકલીફ હોય તો તે અચાનક વધી જશે. ગળામાં ઈન્ફેક્શન, શરદી અને ઉધરસ પણ વધી જશે.
બરફનું પાણી તમારા જાણ બહાર તમારી હૃદયની સિસ્ટમ પર એવો હુમલો કરશે કે તમને ખબર નહિ પડે. જેમ કે, હૃદયના ધબકારાને કન્ટ્રોલ કરતી વેગસ નર્વ સિસ્ટમને ઉત્તેજિત કરે છે. જેને કારણે હૃદયના ધબકારા અચાનક ઘટી ગયા હોવાનું અનુભવશો. જો તમે હાર્ટના પેશન્ટ છો તો બરફનું પાણી તમારા માટે મોત સમાન છે.
શરીરને હાઈડ્રેટ કરવા માટે પાણીની જરૂર હોય છે એ સાચુ જ છે. પરંતું બરફના પાણીને બદલે માટલાનું પાણી કે સામાન્ય તાપમાનવાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો. તેની કોઈ આડઅસર નથી. પરંતું ભૂલથી પણ બરફના પાણીને અડતા નહિ.