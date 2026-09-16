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લો પ્રેશર અને મોન્સૂન ટ્રફની અસર, બે દિવસ ભારે વરસાદ સાથે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 16, 2026, 06:45 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:45 PM IST

રાજ્યમાં ફરી વરસાદનું જોર ઘટી ગયું છે. છેલ્લા બે દિવસથી ઓછો વરસાદ પડ્યો છે. તેવામાં હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ રાજ્યમાં હવામાન કેવું રહેશે તેની આગાહી કરી છે. 

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ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી વચ્ચે હવામાન વિભાગે બે દિવસ ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. લો પ્રેશર અને મોન્સૂન ટ્રફની અસરથી પવન, ગાજવીજ અને વાવાઝોડા સાથે વરસાદ વરસશે.   

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આ દરમિયાન 45થી 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગે બે દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપી છે. રાજ્યમાં હજુ પણ 9 ટકા વરસાદની ઘટ છે, ત્યારે મેઘમહેરથી વરસાદની ઘટ પૂરી થવાની આશા જાગી છે.

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હવામાન વિભાગે આગામી ત્રણ દિવસ રાજ્યમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. ત્યારબાદ રાજ્યમાં વરસાદનું જોર ઘટી શકે છે અને હળવો વરસાદ પડી શકે છે 

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આ સાથે બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમ બની શકે છે. હવામાન વિભાગ પ્રમાણે ઉત્તર થાઈલેન્ડ પર ઉપરના વાતાવરણમાં ચક્રવાતી પરિભ્રમણની સંભાવના છે, જે 18 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તર અંડમાન સમુદ્ર પર પહોંચી શકે છે. તેના કારણે 19 સપ્ટેમ્બરે આસપાસના ક્ષેત્રમાં લો-પ્રેશર બની શકે છે. જેના કારણે વરસાદી માહોલ બની શકે છે.

સરદાર સરોવરની સપાટીમાં વધારો5/5

સરદાર સરોવરની સપાટીમાં વધારો

સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમની સપાટીમાં સતત વધારો થતાં તંત્ર એલર્ટ મોડમાં આવ્યું છે. ઉપરવાસમાંથી 1.30 લાખ ક્યુસેક પાણીની આવક થતાં ડેમની જળ સપાટી 137.48 મીટરે પહોંચી છે. ડેમની મહત્તમ સપાટીથી હવે માત્ર 1.2 મીટર જ પાણી દૂર છે. 

TAGS:
gujarat weather forecast

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