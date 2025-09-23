ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાય પહેલા વાવાઝોડું ત્રાટકશે? બંગાળની ખાડીથી આવી મોટી ખબર
Gujarat Weather Forecast : હજુ 5 દિવસ ગુજરાતમાં વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડવાની શક્યતા કરાઈ વ્યક્ત. પ્રથમ નોરતે 48 તાલુકામાં વરસ્યો હતો વરસાદ. પરંતું બંગાળની ખાડીમાં ઉભું થયેલું તોફાન ગુજરાતને હચમચાવી દેશે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી
અંબાલાલ પટેલે 28 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતમાં 1 ઈંચ કરતાં વધુ વરસાદ પડી શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદ પડી શકે છે. મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસાદ પડવાની આગાહી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ વરસાદ પડશે. કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા છે.
ચોમાસું હજી ગયું નથી, ને જશે પણ નહિ
ભારતીય હવામાન વિભાગ મુજબ, પંજાબ, હરિયાણા, રાજસ્થાન અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાંથી નૈઋત્યના ચોમાસાએ વિદાય લઈ લીધી છે. ચોમાસાની વિદાય રેખા હાલ ગુજરાતના ભુજ અને ડીસા પાસેથી પસાર થઈ રહી છે. તેથી ગુજરાતમાં વાદળો રોકાઈ ગયા છે અને વરસાદ લાવી રહ્યાં છે.
બંગાળની ખાડીમાં હલચલ
એક તરફ જ્યાં ઉત્તર-પશ્ચિમ ભારતમાંથી ચોમાસું વિદાય લઈ રહ્યું છે. ત્યાં બીજી તરફ બંગાળની ખાડીમાં એક નવી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઇ છે. હવામાન નિષ્ણાતોના મતે, આ સિસ્ટમ્સ આગામી ૨ થી ૩ દિવસમાં વધુ મજબૂત બનીને ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ શકે છે. તેની સંભવિત દિશા ઉત્તર-પશ્ચિમ તરફની છે, જેનો અર્થ છે કે તે આંધ્રપ્રદેશ મહારાષ્ટ્રમાંથી પસાર થઈને ગુજરાતને અસર કરી શકે છે. આગામી દિવસોમાં આ સિસ્ટમ ગુજરાત તરફ આગળ વધે તેવું હાલ દેખાઈ રહ્યું છે. આ નવી સિસ્ટમ્સના પ્રભાવ હેઠળ સપ્ટેમ્બર મહિનાના અંતિમ દિવસોમાં અને ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી પલટો આવવાની પ્રબળ સંભાવના છે. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદનો વધુ એક રાઉન્ડ આવી શકે છે.
નવરાત્રિ પર સંકટ
ચોમાસાની વિદાયની જાહેરાતથી ગરબા આયોજકો અને ખેલૈયાઓમાં ખુશીનો માહોલ હતો, પરંતુ બંગાળની ખાડીની આ નવી સિસ્ટમ્સે ફરી ચિંતા વધારી છે. જો હવામાન વિભાગની આગાહી સાચી પડે છે તો નવરાત્રિના શરૂઆતના દિવસોમાં વરસાદી ઝાપટાં ગરબાના રંગમાં ભંગ પાડી શકે છે. નવી સિસ્ટમના કારણે આજથી શરૂ થયેલ નવરાત્રીના શરૂઆતના તબક્કામાં તથા સપ્ટેમ્બરના અંતિમ સપ્તાહમાં અને ઓક્ટોબરના પ્રારંભના દિવસોમાં રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં, ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ જોવા મળી શકે છે.
વરસાદની આગાહી સતત પલટાઈ રહી છે
હાલ પૂર્વ અને દક્ષિણ ભારતના રાજ્યોમાં વરસાદી ગતિવિધિઓ ચાલુ છે ત્યારે આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના હવામાન અંગે વધુ સ્પષ્ટ ચિત્ર સામે આવશે. ગુજરાત સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં આજે પણ સારો એવો વરસાદ પડ્યો છે. દરમિયાન આજે સોમવારે રાત્રે ૧૧.૩૦ વાગે લેવામાં આવેલ લેટેસ્ટ ઇનસેટ તસવીરમાં સૌરાષ્ટ્રના દરિયા કાંઠા તરફ આછા હળવા અને મધ્યમ વાદળા જોવા મળે છે જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતને લાગુ વિસ્તારો મધ્ય ભારત, મહારાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ભારતના વિસ્તારોમાં પ્રચંડ વાદળા છવાયેલા જોવા મળે છે..
