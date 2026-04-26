શું સોનું અને ચાંદી સસ્તું થશે, કે હાલ ખરીદીનો સાચો સમય? એક્સપર્ટે આપી મોટી ચેતવણી, જાણો

Expert On Gold silver Price: અમેરિકા-ઈરાન તણાવને કારણે તાજેતરના દિવસોમાં સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો થયો છે. સોનામાં લગભગ 10 ટકા અને ચાંદીમાં લગભગ 18 ટકા ઘટાડો નોંધાયો છે. જો કે, એક્સપર્ટ આ ઘટાડા અને ખરીદવા પર પોતાની સલાહ આપી છે. 
 

Updated:Apr 26, 2026, 07:40 PM IST

Expert On Gold silver Price: સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તાજેતરમાં નોંધપાત્ર વધઘટ થઈ રહી છે. ખાસ કરીને યુએસ-ઈરાન યુદ્ધ પછી, બંને કિંમતી ધાતુઓ દબાણ હેઠળ છે. પરિણામે, રોકાણકારોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું હવે સોનું અને ચાંદી ખરીદવાનો યોગ્ય સમય છે, કે રાહ જોવી વધુ સારી રહેશે? ચાલો આની વિગતવાર તપાસ કરીએ.  

લેટેસ્ટ ભાવ અંગે, મલ્ટી કોમોડિટી એક્સચેન્જ (MCX) પર જૂન મહિનામાં સોનાના વાયદામાં થોડો ઘટાડો જોવા મળ્યો, જે પ્રતિ 10 ગ્રામ 1,51,735 રૂપિયાની આસપાસ પહોંચ્યો. ચાંદીના ભાવમાં પણ તીવ્ર ઘટાડો થયો, જે પ્રતિ કિલોગ્રામ 2,39,585 રૂપિયાની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. આ અઠવાડિયે, સોનામાં લગભગ 2 ટકા અને ચાંદીમાં 6 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે.  

વૈશ્વિક બજારમાં પણ સમાન વલણ જોવા મળ્યું. જ્યારે ભાવ થોડા સમય માટે સુધર્યા, ત્યારે બંને ધાતુઓ આખા અઠવાડિયા દરમિયાન લાલ નિશાનમાં રહી. યુએસ-ઈરાન તણાવ વધ્યા પછી, સોનામાં લગભગ 10  ટકા અને ચાંદીમાં લગભગ 18 ટકાનો ઘટાડો થયો છે.  

હવે પ્રશ્ન એ ઊભો થાય છે કે આવું કેમ થઈ રહ્યું છે? યુદ્ધે ડોલરને મજબૂત બનાવ્યો છે અને ફુગાવા અંગે ચિંતા વધારી છે. વધુમાં, ક્રૂડ ઓઇલના ભાવ ઊંચા રહે છે, જેના કારણે લાંબા સમય સુધી ઊંચા વ્યાજ દરો રહી શકે છે. આ બધા પરિબળોએ સોના અને ચાંદીની માંગ પર દબાણ બનાવ્યું છે.  

જોકે, એક્સપર્ટ માને છે કે આ ઘટાડો કાયમી નથી. લાંબા ગાળે સોનાના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો મજબૂત રહે છે. જેમ જેમ વ્યાજ દર બદલાય છે અથવા વૈશ્વિક જોખમો વધે છે, તેમ તેમ સોનું ફરી ઉભરી શકે છે. ચાંદી માટે પરિસ્થિતિ થોડી અલગ છે, કારણ કે તે ઔદ્યોગિક માંગ સાથે પણ જોડાયેલી છે, જે તેને વધુ અસ્થિર બનાવે છે.  

ટેકનિકલ દ્રષ્ટિકોણથી, સોનાને 150,000 રૂપિયાની આસપાસ મજબૂત ટેકો છે. જો આ લેવલ તૂટી જાય છે, તો ભાવ વધુ ઘટી શકે છે. ઉપર તરફ, 1,55,500 રૂપિયા અને 1,57,000 રૂપિયાની વચ્ચે પ્રતિકાર અસ્તિત્વમાં છે. તેવી જ રીતે, ચાંદી માટે, 2,40,000 રૂપિયાની આસપાસ નોંધપાત્ર ટેકો માનવામાં આવે છે.  

શું તમારે હવે સોનું અને ચાંદી ખરીદવું જોઈએ? ખાનગી પોર્ટલના અહેવાલ મુજબ, એક્સપર્ટ સૂચવે છે કે જો તમે લાંબા ગાળાના રોકાણકાર છો, તો ઘટાડા દરમિયાન ધીમે ધીમે ખરીદી કરવી એ સારી વ્યૂહરચના હોઈ શકે છે. જો કે, ટૂંકા ગાળામાં બજારની અસ્થિરતા ચાલુ રહી શકે છે, તેથી સાવધાની જરૂરી છે. એકંદરે, વર્તમાન સમય થોડો અનિશ્ચિત હોવા છતાં, લાંબા ગાળાના દ્રષ્ટિકોણથી સોનું અને ચાંદી મજબૂત રોકાણ વિકલ્પો છે.

Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.  

